Szeged-Csanád Grosics Akadémia Vasas NB II Budapest Honvéd NB I

Megvan a másik feljutó is: a nyártól öt fővárosi csapat lesz az NB I-ben

2026. május 03. 19:34

Immár biztos, két fővárosi együttes jut fel az első osztályba az NB II-ből. A Kecskemét veresége miatt a Honvédnak a döntetlen is elegendő volt Szegeden.

A Budapest Honvéd gól nélküli döntetlenre végzett idegenben a Szegeddel, míg a Kecskemét 2–1-es vereséget szenvedett a Kozármisleny vendégeként a labdarúgó NB II 28. fordulójában, így eldőlt, hogy a Vasas mellett másik csapatként a kispesti együttes jut fel az élvonalba.

A Honvéd a 2022–2023-as idény végén esett ki az NB I-ből, az elmúlt két évben előbb a 9., majd a 8. helyen végzett a másodosztályban. Ebben a szezonban a kispestiek szinte végig feljutó helyen álltak, sokáig vezették is a tabellát, jelenleg kétpontos hátrányban másodikak az egy meccsel kevesebbet játszó éllovas, a feljutást már korábban kiharcoló Vasas mögött.

Az NB II-ből tehát két fővárosi együttes jut fel az első osztályba, amelyből két borsodi csapat, a Diósgyőr és a Kazincbarcika esik ki. 

A következő évadban így a 12 csapatos NB I-ben – a Ferencvárossal, az Újpesttel és az MTK-val kiegészülve – öt budapesti gárda lesz.

A Honvéd mérkőzésével egy időben a Szentlőrinc 1–0-ra nyert a Karcag otthonában, ezzel elmozdult a kiesőzónából, ahová a hétfőn a Vasassal összecsapó Budafok csúszott vissza a Békéscsaba mellé.

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Lami
2026. május 03. 21:14
Csak a kispest
Kormánypárti2
2026. május 03. 20:58
Ciki hogy az unorka szezon azzal kell kitöltenie egy politikai weboldalnak, hogy a kurvára senkit nem érdeklő sportot nyomják.
