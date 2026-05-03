Megvan a másik feljutó is: a nyártól öt fővárosi csapat lesz az NB I-ben

A Budapest Honvéd gól nélküli döntetlenre végzett idegenben a Szegeddel, míg a Kecskemét 2–1-es vereséget szenvedett a Kozármisleny vendégeként a labdarúgó NB II 28. fordulójában, így eldőlt, hogy a Vasas mellett másik csapatként a kispesti együttes jut fel az élvonalba.

A Honvéd a 2022–2023-as idény végén esett ki az NB I-ből, az elmúlt két évben előbb a 9., majd a 8. helyen végzett a másodosztályban. Ebben a szezonban a kispestiek szinte végig feljutó helyen álltak, sokáig vezették is a tabellát, jelenleg kétpontos hátrányban másodikak az egy meccsel kevesebbet játszó éllovas, a feljutást már korábban kiharcoló Vasas mögött.