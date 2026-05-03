Megvan a másik feljutó is: a nyártól öt fővárosi csapat lesz az NB I-ben

Kezdődhet az ünneplés Angyalföldön: a Vasas ismét a labdarúgó NB I-ben! (VIDEÓ)
Székesfehérváron biztosította be a labdarúgó élvonalba való feljutását Erős Gábor együttese. A Vasas három NB II-es szezon után lehet újra a legjobbak mezőnyének tagja!
Immár biztos, két fővárosi együttes jut fel az első osztályba az NB II-ből. A Kecskemét veresége miatt a Honvédnak a döntetlen is elegendő volt Szegeden.
A Budapest Honvéd gól nélküli döntetlenre végzett idegenben a Szegeddel, míg a Kecskemét 2–1-es vereséget szenvedett a Kozármisleny vendégeként a labdarúgó NB II 28. fordulójában, így eldőlt, hogy a Vasas mellett másik csapatként a kispesti együttes jut fel az élvonalba.
A Honvéd a 2022–2023-as idény végén esett ki az NB I-ből, az elmúlt két évben előbb a 9., majd a 8. helyen végzett a másodosztályban. Ebben a szezonban a kispestiek szinte végig feljutó helyen álltak, sokáig vezették is a tabellát, jelenleg kétpontos hátrányban másodikak az egy meccsel kevesebbet játszó éllovas, a feljutást már korábban kiharcoló Vasas mögött.
Ezt is ajánljuk a témában
Székesfehérváron biztosította be a labdarúgó élvonalba való feljutását Erős Gábor együttese. A Vasas három NB II-es szezon után lehet újra a legjobbak mezőnyének tagja!
Az NB II-ből tehát két fővárosi együttes jut fel az első osztályba, amelyből két borsodi csapat, a Diósgyőr és a Kazincbarcika esik ki.
A következő évadban így a 12 csapatos NB I-ben – a Ferencvárossal, az Újpesttel és az MTK-val kiegészülve – öt budapesti gárda lesz.
A Honvéd mérkőzésével egy időben a Szentlőrinc 1–0-ra nyert a Karcag otthonában, ezzel elmozdult a kiesőzónából, ahová a hétfőn a Vasassal összecsapó Budafok csúszott vissza a Békéscsaba mellé.
Nyitókép: Facebook / Budapest Honvéd FC