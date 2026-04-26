Kezdődhet az ünneplés Angyalföldön: a Vasas ismét a labdarúgó NB I-ben! (VIDEÓ)

Véget ért a száműzetés: a Vasas remek utolsó negyedórát produkált, 2–0-ra nyert a Videoton FC Fehérvár otthonában a labdarúgó NB II 27. fordulójának vasárnapi játéknapján, ezzel visszajutott az élvonalba! Az angyalföldi együttes előnye három mérkőzéssel a pontvadászat zárása előtt tíz pont a harmadik helyezett, szintén győztes meccset záró Kecskemét előtt, így matematikailag is biztossá vált az osztályváltás.

A piros-kékek három NB II-es szezon után lehetnek újra a legjobbak mezőnyének tagjai!

Vasas: nagy közös siker a feljutás

Erős Gábor vezetőedző a lefújás után a klubhonlapon hálát mondott mindenkinek, aki segítette a csapatot az úton, és azt is hozzátette, maradt még előttük cél az idei szezonban.