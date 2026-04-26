Szerzőink
feljutás Vasas NB II

Kezdődhet az ünneplés Angyalföldön: a Vasas ismét a labdarúgó NB I-ben! (VIDEÓ)

2026. április 26. 20:46

Székesfehérváron biztosította be a labdarúgó élvonalba való feljutását Erős Gábor együttese. A Vasas három NB II-es szezon után lehet újra a legjobbak mezőnyének tagja!

2026. április 26. 20:46
Véget ért a száműzetés: a Vasas remek utolsó negyedórát produkált, 2–0-ra nyert a Videoton FC Fehérvár otthonában a labdarúgó NB II 27. fordulójának vasárnapi játéknapján, ezzel visszajutott az élvonalba! Az angyalföldi együttes előnye három mérkőzéssel a pontvadászat zárása előtt tíz pont a harmadik helyezett, szintén győztes meccset záró Kecskemét előtt, így matematikailag is biztossá vált az osztályváltás.

A piros-kékek három NB II-es szezon után lehetnek újra a legjobbak mezőnyének tagjai!

Vasas: nagy közös siker a feljutás

Erős Gábor vezetőedző a lefújás után a klubhonlapon hálát mondott mindenkinek, aki segítette a csapatot az úton, és azt is hozzátette, maradt még előttük cél az idei szezonban.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

„Mindenekelőtt szeretném megköszönni a tulajdonosaink támogatását, Nagy Miklós sportigazgatónak külön is azt a hatalmas és alázatos munkát, amit nemcsak a felnőtt csapatnál, hanem az egész akadémián végzett. Talán neki jár a legnagyobb szelet ebből a tortából. Nagyon hálás vagyok a játékosaimnak, az összes stábtagomnak, az irodai munkatársaknak, és minden egyes akadémiai szakembernek is.

Végül pedig, de nagyon nem utolsó sorban, óriási köszönet a szurkolóinknak a fantasztikus támogatásért! Ebből is látszik, hogy egy nagy közös siker a feljutás kivívása, büszke és boldog lehet az egész Vasas család!

Viszont nincs még vége, egy bajnoki címmel szeretnénk feltenni az i-re a pontot!” – értékelt Erős Gábor.

Ezt is ajánljuk a témában

A Vasas mellett a másik, feljutásra esélyes együttes, a Honvéd hétfőn 20 órakor fogadja a Soroksár együttesét. Feczkó Tamás csapata győzelem esetén 9 pontosra növelné előnyét a kecskemétiek előtt.

NB II, 27. forduló
Videoton FC Fehérvár–Vasas FC 0–2 (0–0)
gól: Barkóczi (76.), Pethő (87.)

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
frankie-bunn
2026. április 26. 20:55
12 csapatból 5 fővárosi lesz... (A Fradinál még egyszer sem láttam teltházat ...) nem vagyok vidám
toth1981
2026. április 26. 20:49
Aztàn rem3ljük jövő ilyenkor ismèt kiesnek...
