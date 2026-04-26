Kezdődhet az ünneplés Angyalföldön: a Vasas ismét a labdarúgó NB I-ben! (VIDEÓ)

„Nem befolyásolja a céljainkat, csak megnehezíti a feladatunkat" – megtalálták a választ az MLSZ legújabb szabályára
Az osztályozó bevezetésének kritikusai szerint jelentősen megnehezíti az NB II-es csapatok dolgát a plusz mérkőzés.
Székesfehérváron biztosította be a labdarúgó élvonalba való feljutását Erős Gábor együttese. A Vasas három NB II-es szezon után lehet újra a legjobbak mezőnyének tagja!
Véget ért a száműzetés: a Vasas remek utolsó negyedórát produkált, 2–0-ra nyert a Videoton FC Fehérvár otthonában a labdarúgó NB II 27. fordulójának vasárnapi játéknapján, ezzel visszajutott az élvonalba! Az angyalföldi együttes előnye három mérkőzéssel a pontvadászat zárása előtt tíz pont a harmadik helyezett, szintén győztes meccset záró Kecskemét előtt, így matematikailag is biztossá vált az osztályváltás.
A piros-kékek három NB II-es szezon után lehetnek újra a legjobbak mezőnyének tagjai!
Erős Gábor vezetőedző a lefújás után a klubhonlapon hálát mondott mindenkinek, aki segítette a csapatot az úton, és azt is hozzátette, maradt még előttük cél az idei szezonban.
„Mindenekelőtt szeretném megköszönni a tulajdonosaink támogatását, Nagy Miklós sportigazgatónak külön is azt a hatalmas és alázatos munkát, amit nemcsak a felnőtt csapatnál, hanem az egész akadémián végzett. Talán neki jár a legnagyobb szelet ebből a tortából. Nagyon hálás vagyok a játékosaimnak, az összes stábtagomnak, az irodai munkatársaknak, és minden egyes akadémiai szakembernek is.
Végül pedig, de nagyon nem utolsó sorban, óriási köszönet a szurkolóinknak a fantasztikus támogatásért! Ebből is látszik, hogy egy nagy közös siker a feljutás kivívása, büszke és boldog lehet az egész Vasas család!
Viszont nincs még vége, egy bajnoki címmel szeretnénk feltenni az i-re a pontot!” – értékelt Erős Gábor.
A Vasas mellett a másik, feljutásra esélyes együttes, a Honvéd hétfőn 20 órakor fogadja a Soroksár együttesét. Feczkó Tamás csapata győzelem esetén 9 pontosra növelné előnyét a kecskemétiek előtt.
NB II, 27. forduló
Videoton FC Fehérvár–Vasas FC 0–2 (0–0)
gól: Barkóczi (76.), Pethő (87.)
Fotó: Facebook/Vasas FC