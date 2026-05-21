Betelt a pohár, a Facebookon szólt be az egyik magyar edző a másiknak

Mint ismert, a Vasas bajnokként jutott fel az élvonalba (rajta kívül még a másodosztály másodikja, a Budapest Honvéd is az élvonalban folytathatja). Az angyalföldiek bajnoki címe kapcsán a rutinos Baráth Botonddal beszélgettünk, a cikket ide kattintva olvashatja el!

A magyar válogatottban eddig 11-szer szereplő védő többek között arról is beszélt, hogy miben kell fejlődniük ahhoz, hogy helytálljanak az NB I-ben.

„Fejben, mentálisan mindenféleképpen érnünk kell. Vannak olyanok a keretben, akik még nem is nagyon játszottak első osztályú mérkőzést, tehát nekik először is hozzá kell szokni az NB I légköréhez. Mi, tapasztaltabb játékosok segíteni tudjuk őket ebben. Lehet, az elején egy kicsit nehezebben fog menni a játék, bele kell majd rázódnunk, de mivel nagyon jó futballra vagyunk képesek, bízom a jó szereplésben.”