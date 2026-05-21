Ft
Ft
24°C
11°C
Ft
Ft
24°C
11°C
05. 21.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 21.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
vezetőedző révész attila Erős Gábor Vasas Facebook Kisvárda Vasas FC NB I

Betelt a pohár, a Facebookon szólt be az egyik magyar edző a másiknak

2026. május 21. 16:31

Révész Attila megint saját magát fényezte, ezúttal arról beszélt, hogy milyen sokat köszönhet neki Erős Gábor. Ezt most már nem tudta szó nélkül hagyni a Vasast feljuttató vezetőedző, aki a Facebookon üzent neki.

2026. május 21. 16:31
null

A labdarúgó NB I-ben szereplő Kisvárda sportigazgatója, Révész Attila az Indexnek adott interjút, amelyben ismét megemlítette, hogy az ezúttal a Vasas FC-t feljuttató Erős Gábor ő miatta vált ennyire jó edzővé. Erre aztán maga az érintett is reagált a Facebookon – hívta fel a figyelmet a Csakfoci.

Erős (jobbra) a Facebookon reagált Révész szavaira
Erős (jobbra) a Facebookon reagált Révész szavaira (Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA)

Jobb edzőt csinálok belőlük. Nézzük csak meg például Erős Gábort, aki tizennégy évig dolgozott velem. Amióta elment, a Kazincbarcikával és a Vasassal is feljutott az NB I-be. Mindent, amit a szakmáról tud, Kisvárdán tanulta”

– mondta Révész, aki nem először emelte ki mindezt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Válasz a Facebookon

A Vasast irányító szakember a közösségi oldalán kommentelt az Öltözőn Túl vonatkozó részt megosztó bejegyzése alá egy nyilvános csoportban:

Kezd unalmassá válni”

– írta Erős Révész szavaira. A kommentet azóta már nem látni a poszt alatt, de a Csakfoci lementette.

Feljutott a Vasas

Mint ismert, a Vasas bajnokként jutott fel az élvonalba (rajta kívül még a másodosztály másodikja, a Budapest Honvéd is az élvonalban folytathatja). Az angyalföldiek bajnoki címe kapcsán a rutinos Baráth Botonddal beszélgettünk, a cikket ide kattintva olvashatja el!

A magyar válogatottban eddig 11-szer szereplő védő többek között arról is beszélt, hogy miben kell fejlődniük ahhoz, hogy helytálljanak az NB I-ben.

„Fejben, mentálisan mindenféleképpen érnünk kell. Vannak olyanok a keretben, akik még nem is nagyon játszottak első osztályú mérkőzést, tehát nekik először is hozzá kell szokni az NB I légköréhez. Mi, tapasztaltabb játékosok segíteni tudjuk őket ebben. Lehet, az elején egy kicsit nehezebben fog menni a játék, bele kell majd rázódnunk, de mivel nagyon jó futballra vagyunk képesek, bízom a jó szereplésben.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Krizsán Csaba/MTI/MTVA

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!