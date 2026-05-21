Betelt a pohár, a Facebookon szólt be az egyik magyar edző a másiknak

A Vasas védője az NB II-ben is úgy megy bele a párharcokba, ahogy Rooney és Ibrahimovic ellen tette
Az angyalföldiek rutinos hátvédje többek között arról is beszélt, hogy mire számítsunk a csapattól az NB I-ben.
Révész Attila megint saját magát fényezte, ezúttal arról beszélt, hogy milyen sokat köszönhet neki Erős Gábor. Ezt most már nem tudta szó nélkül hagyni a Vasast feljuttató vezetőedző, aki a Facebookon üzent neki.
A labdarúgó NB I-ben szereplő Kisvárda sportigazgatója, Révész Attila az Indexnek adott interjút, amelyben ismét megemlítette, hogy az ezúttal a Vasas FC-t feljuttató Erős Gábor ő miatta vált ennyire jó edzővé. Erre aztán maga az érintett is reagált a Facebookon – hívta fel a figyelmet a Csakfoci.
Jobb edzőt csinálok belőlük. Nézzük csak meg például Erős Gábort, aki tizennégy évig dolgozott velem. Amióta elment, a Kazincbarcikával és a Vasassal is feljutott az NB I-be. Mindent, amit a szakmáról tud, Kisvárdán tanulta”
– mondta Révész, aki nem először emelte ki mindezt.
A Vasast irányító szakember a közösségi oldalán kommentelt az Öltözőn Túl vonatkozó részt megosztó bejegyzése alá egy nyilvános csoportban:
Kezd unalmassá válni”
– írta Erős Révész szavaira. A kommentet azóta már nem látni a poszt alatt, de a Csakfoci lementette.
Mint ismert, a Vasas bajnokként jutott fel az élvonalba (rajta kívül még a másodosztály másodikja, a Budapest Honvéd is az élvonalban folytathatja). Az angyalföldiek bajnoki címe kapcsán a rutinos Baráth Botonddal beszélgettünk, a cikket ide kattintva olvashatja el!
A magyar válogatottban eddig 11-szer szereplő védő többek között arról is beszélt, hogy miben kell fejlődniük ahhoz, hogy helytálljanak az NB I-ben.
„Fejben, mentálisan mindenféleképpen érnünk kell. Vannak olyanok a keretben, akik még nem is nagyon játszottak első osztályú mérkőzést, tehát nekik először is hozzá kell szokni az NB I légköréhez. Mi, tapasztaltabb játékosok segíteni tudjuk őket ebben. Lehet, az elején egy kicsit nehezebben fog menni a játék, bele kell majd rázódnunk, de mivel nagyon jó futballra vagyunk képesek, bízom a jó szereplésben.”
Nyitókép: Krizsán Csaba/MTI/MTVA