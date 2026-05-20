ETO FC Vitális Milán Fradi Transfermarkt Ferencváros NB I FTC

Kevés a milliárdos focista itthon – kiderült, ki a legdrágább magyar

2026. május 20. 12:34

A mértékadó német oldal frissítette adatait a labdarúgó NB I-et illetően. Ebből kiderült, kik a legértékesebb játékosok a magyar első osztályban. Mutatjuk!

A mértékadó Transfermarkt frissítette az NB I-es labdarúgók becsült piaci értékét a 2025–2026-as idény végeztével. A legértékesebb magyar játékos Vitális Milán lett az élvonalban.

Vitális (jobbra) a legértékesebb itthon játszó magyar (Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA)

Az élbolyban csak ferencvárosi légiósokat találunk, míg a legértékesebb magyar az ETO FC-vel bajnoki címet ünneplő Vitális Milán. Az ő becsült piaci ára kétmillió euróra (átszámolva nagyjából 722 millió forint) növekedett.

Az első 24 legértékesebb játékosból 16-an is a Fradit képviselik, ami jól mutatja, milyen mély az ezüstérmes csapat kerete. Legalább egymillió euró becsült piaci értéken 35-en, míg legalább kétmillió eurón 11-en vannak.

A magyar első osztály legértékesebb játékosai a Transfermarkt sorrendje alapján

  1. Gavriel Kanikovszki (28, izraeli, Ferencvárosi TC) – 4 millió euró (1,4 milliárd forint)
  2. Mohammed Abu Fani (28, izraeli, Ferencvárosi TC) – 3 millió euró (1,2 milliárd forint)
  3. Kristoffer Zachariassen (32, norvég, Ferencvárosi TC) – 2,5 millió euró (900 millió forint)
  4. Ibrahim Cissé (30, francia-szenegáli, Ferencvárosi TC) – 2,5 millió euró (900 millió forint)
  5. Toon Raemaekers (25, belga, Ferencvárosi TC) – 2,5 millió euró (900 millió forint)
  6. Bamidele Yusuf (25, nigériai, Ferencvárosi TC) – 2,5 millió euró (900 millió forint)
  7. Akpe Victory (19, nigériai, Zalaegerszegi TE FC) – 2 millió euró (722 millió forint)
  8. Vitális Milán (24, ETO FC) – 2 millió euró (722 millió forint)
  9. Adrian Zeljkovic (23, szlovén, MTK Budapest) – 2 millió euró (722 millió forint)
  10. Franko Kovacevic (26, horvát, Ferencvárosi TC) – 2 millió euró (722 millió forint)
  11. Lenny Joseph (25, haiti-francia, Ferencvárosi TC) – 2 millió euró (722 millió forint)

Közülük Kanichowsky, Raemaekers, Victory, Vitális, Kovacevic és Joseph értéke növekedett, Abu Fanié és Yusufé nem változott, a többi három játékosé pedig csökkent.

Vitális után a legértékesebb magyarok közé tartozik (sorrendben) Szűcs Tamás, Dibusz Dénes, Mariano Gómez, Gruber Zsombor és Lisztes Krisztián. Ők öten mind 1,5 millió eurót (541 millió forintot) érnek az oldal szerint.

Nyitókép: Purger Tamás/MTI/MTVA

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
massivement6
2026. május 20. 13:18
Siker! Megérte önteni a pénzt a madjarfocikába számolatlanul. A lista első helyén két izraeli van :DDD (Szerintem örülnek, dörzsölik a kezüket, hogy a magyar állam alig adóztatja őket évi 500 millió forintig...) Az elzsidósított, elnégeresített grünweiszer csapat kezdőjében gyakran nincs már szinte egy magyar játékos sem. Ez nem hiba, hanem ez a kubatovi cél - ezt állítani a magyar gyerekek elé példának. Ahogy az is, hogy megjelent a fekete BLM-csík a négeresítő grünweiszerek zászlajában, már fekete pólóban ugribugriznak a ződ huligánék.
NokiNokedli
2026. május 20. 13:07
Legdrágább magyarok: 1. Gavriel Kanikovszki - izraeli, 2. Mohammed Abu Fani - izraeli A zsidók megérik és megkérik a pénzüket.(?) Azért a világban igen komoly értékítéleti probléma a focisták értéke.
Maria_neni
•••
2026. május 20. 13:04 Szerkesztve
Szerintem minden pénzt megérnek ezek az aranylábú labdazsonglőrök. 2010-ben még csak a 42. helyen állt a magyar válogatott a FIFA világranglistáján a Gyurcsány-korszak megszorításai miatt. De 16 éve kemény munkájával és a kormányzati támogatások segítségével 2026-ban sikerül elérni a 42. helyet. Gratulálok a szép eredményhez!
dundi-fan
2026. május 20. 12:37
Na, ennyire volt sikeres az akadémiai rendszeren keresztül lefolytatott közpénz-kitalicskázás.
