Kevés a milliárdos focista itthon – kiderült, ki a legdrágább magyar

A mértékadó német oldal frissítette adatait a labdarúgó NB I-et illetően. Ebből kiderült, kik a legértékesebb játékosok a magyar első osztályban. Mutatjuk!
A mértékadó Transfermarkt frissítette az NB I-es labdarúgók becsült piaci értékét a 2025–2026-as idény végeztével. A legértékesebb magyar játékos Vitális Milán lett az élvonalban.
Az élbolyban csak ferencvárosi légiósokat találunk, míg a legértékesebb magyar az ETO FC-vel bajnoki címet ünneplő Vitális Milán. Az ő becsült piaci ára kétmillió euróra (átszámolva nagyjából 722 millió forint) növekedett.
Az első 24 legértékesebb játékosból 16-an is a Fradit képviselik, ami jól mutatja, milyen mély az ezüstérmes csapat kerete. Legalább egymillió euró becsült piaci értéken 35-en, míg legalább kétmillió eurón 11-en vannak.
Közülük Kanichowsky, Raemaekers, Victory, Vitális, Kovacevic és Joseph értéke növekedett, Abu Fanié és Yusufé nem változott, a többi három játékosé pedig csökkent.
Vitális után a legértékesebb magyarok közé tartozik (sorrendben) Szűcs Tamás, Dibusz Dénes, Mariano Gómez, Gruber Zsombor és Lisztes Krisztián. Ők öten mind 1,5 millió eurót (541 millió forintot) érnek az oldal szerint.
Nyitókép: Purger Tamás/MTI/MTVA