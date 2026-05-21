Érzelmes búcsú, elköszönt a Fradi kétszeres Bajnokok Ligája-győztes világklasszisa

Négy játékos is távozik a Ferencvárostól – egyikük Romániába igazol
Kialakult a keret az új idényre.
Nem hosszabbítanak vele, így nem is folytatja pályafutását. A Fradival BL-ezüstérmes, magyar bajnok és háromszoros kupagyőztes Dragana Cvijics új pozícióba lép.
Az elmúlt négy évben az FTC-Rail Cargo Hungaria csapatában kézilabdázó Dragana Cvijics csütörtökön saját közösségi oldalán jelentette be visszavonulását. A 36 éves szerb beállós korábban a Buducsnoszttal két Bajnokok Ligáját, míg a Fradival egy BL-ezüstöt, egy magyar bajnoki címet és három kupagyőzelmet ünnepelhetett.
Azt már korábban lehetett tudni, hogy a 110-szeres szerb válogatott Cvijics szerződését nem hosszabbítja meg idén nyáron a Ferencváros, most viszont Instagram-oldalán jelentette be, hogy le is zárja aktív pályafutását.
Ezt is ajánljuk a témában
Kialakult a keret az új idényre.
„Minden edzés, minden mérkőzés, minden mez, amit viseltem, nyomot hagyott a szívemben.
Szeretnék szívből köszönetet mondani minden klubnak, amelynek tagja lehettem, minden edzőnek, aki hitt bennem, tanított és arra ösztönzött, hogy jobb legyek, valamint minden csapattársamnak, akikkel megosztottam a pályát, a győzelmeket, a könnyeket, a nevetést és a felejthetetlen pillanatokat.
Köszönöm, hogy részesei voltatok az utamnak, és hogy a második családom részét képeztétek. Hatalmas köszönet a rajongóknak, a barátoknak és a családtagoknak, akik minden sikerem és minden nehéz pillanatomban mellettem álltak” – írta egyebek mellett Cvijics. Szavait azzal zárta, hogy „találkozunk az új pozíciómban”, azt azonban egyelőre nem részletezte, ez mi is lesz pontosan.
A temperamentumos beálló a szerb nemzeti együttesben is maradandót alkotott, hiszen 110 válogatott mérkőzésen összesen 333 gólt szerzett, 2013-ban pedig világbajnoki ezüstéremig vezette Szerbiát úgy, hogy a torna legjobb beállósának választották meg.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka