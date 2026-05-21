05. 21.
csütörtök
FTC-Rail Cargo Hungaria Dragana Cvijics visszavonulás Ferencváros kézilabda

Érzelmes búcsú, elköszönt a Fradi kétszeres Bajnokok Ligája-győztes világklasszisa

2026. május 21. 13:31

Nem hosszabbítanak vele, így nem is folytatja pályafutását. A Fradival BL-ezüstérmes, magyar bajnok és háromszoros kupagyőztes Dragana Cvijics új pozícióba lép.

null

Az elmúlt négy évben az FTC-Rail Cargo Hungaria csapatában kézilabdázó Dragana Cvijics csütörtökön saját közösségi oldalán jelentette be visszavonulását. A 36 éves szerb beállós korábban a Buducsnoszttal két Bajnokok Ligáját, míg a Fradival egy BL-ezüstöt, egy magyar bajnoki címet és három kupagyőzelmet ünnepelhetett. 

CVIJICS, Dragana Fradi
Dragana Cvijics így a Fradiból vonul vissza (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A Fradi lett az utolsó csapata

Azt már korábban lehetett tudni, hogy a 110-szeres szerb válogatott Cvijics szerződését nem hosszabbítja meg idén nyáron a Ferencváros, most viszont Instagram-oldalán jelentette be, hogy le is zárja aktív pályafutását.

Minden edzés, minden mérkőzés, minden mez, amit viseltem, nyomot hagyott a szívemben. 

Szeretnék szívből köszönetet mondani minden klubnak, amelynek tagja lehettem, minden edzőnek, aki hitt bennem, tanított és arra ösztönzött, hogy jobb legyek, valamint minden csapattársamnak, akikkel megosztottam a pályát, a győzelmeket, a könnyeket, a nevetést és a felejthetetlen pillanatokat.

Köszönöm, hogy részesei voltatok az utamnak, és hogy a második családom részét képeztétek. Hatalmas köszönet a rajongóknak, a barátoknak és a családtagoknak, akik minden sikerem és minden nehéz pillanatomban mellettem álltak” – írta egyebek mellett Cvijics. Szavait azzal zárta, hogy „találkozunk az új pozíciómban”, azt azonban egyelőre nem részletezte, ez mi is lesz pontosan.   

A temperamentumos beálló a szerb nemzeti együttesben is maradandót alkotott, hiszen 110 válogatott mérkőzésen összesen 333 gólt szerzett, 2013-ban pedig világbajnoki ezüstéremig vezette Szerbiát úgy, hogy a torna legjobb beállósának választották meg.

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pollip
2026. május 21. 14:49
Jó játékos.
