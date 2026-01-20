Négy játékos is távozik a Ferencvárostól – egyikük Romániába igazol

illetve

távozik Laura Glauser is, akivel az FTC ugyan megállapodott a hosszabbításról, ám a francia kapus személyes okokra hivatkozva később visszalépett a szerződés aláírásától.

„Úgy gondolom, hogy a keret már ebben az évadban is nagyon jó, de a feladat mindig az, hogy megnézzük, tudunk-e néhány százalékot fejleszteni – mondta Jesper Jensen vezetőedző a klub hivatalos honlapján. –

Bízom benne, hogy jó lépéseket teszünk ennek érdekében, látszik, hogy miként épül a Ferencváros. Az elmúlt két-három év átmenete, a keret megújítása, fiatalítása azt mutatja, hogy a Fradi a következő években is erős csapat lesz. Elégedett vagyok a keret kialakításával, megvan az erős magyar mag, amelyre mindig is szükség van, és meglesznek azok a karakterek, akik mentalitásukkal, hozzáállásukkal még tovább fejleszthetik a csapatot.

Figyelmet fordítunk a fiatalokra is, szeretnénk beépíteni az akadémiáról érkező legtehetségesebb játékosokat – Szeibert Anna már most is látogatja a felnőtt edzéseket, bízom benne, hogy az idény hátralévő részében tovább fejlődik, és jövőre a keret állandó tagja lehet.”