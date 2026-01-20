Ft
Janurik Kinga Dragana Cvijics Orlane Kanor Laura Glauser Ferencváros kézilabda FTC

Négy játékos is távozik a Ferencvárostól – egyikük Romániába igazol

2026. január 20. 16:05

Dragana Cvijiccsel, Janurik Kingával és Orlane Kanorral sem hosszabbítanak, továbbá Laura Glauser is távozik. Kialakult a Ferencváros női kézilabdacsapatának kerete a 2026–2027-es idényre.

2026. január 20. 16:05
null

A Ferencváros az elmúlt hetekben több bejelentést is tett a női kézilabdacsapat keretét érintő változásokkal kapcsolatban. Kiderült, hogy Anna Kristensen, Elizabeth Omoregie, Lysa Tchaptchet és Michala Möller is a zöld-fehérekhez érkezik, a lejáró szerződésű játékosok közül pedig Angela Malestein, Bordás Réka, Emily Vogel, Klujber Katrin, Márton Gréta és Simon Petra is hosszabbított.

 

Azt már korábban lehetett tudni, hogy Darja Dmitrijeva eligazol az idény végén, mostanra pedig az is eldőlt, hogy a klub nem hosszabbít szerződést

  • Dragana Cvijiccsel, 
  • Orlane Kanorral 
  • és Janurik Kingával, 

illetve 

távozik Laura Glauser is, akivel az FTC ugyan megállapodott a hosszabbításról, ám a francia kapus személyes okokra hivatkozva később visszalépett a szerződés aláírásától.

„Úgy gondolom, hogy a keret már ebben az évadban is nagyon jó, de a feladat mindig az, hogy megnézzük, tudunk-e néhány százalékot fejleszteni – mondta Jesper Jensen vezetőedző a klub hivatalos honlapján. – 

Bízom benne, hogy jó lépéseket teszünk ennek érdekében, látszik, hogy miként épül a Ferencváros. Az elmúlt két-három év átmenete, a keret megújítása, fiatalítása azt mutatja, hogy a Fradi a következő években is erős csapat lesz. Elégedett vagyok a keret kialakításával, megvan az erős magyar mag, amelyre mindig is szükség van, és meglesznek azok a karakterek, akik mentalitásukkal, hozzáállásukkal még tovább fejleszthetik a csapatot.

Figyelmet fordítunk a fiatalokra is, szeretnénk beépíteni az akadémiáról érkező legtehetségesebb játékosokat – Szeibert Anna már most is látogatja a felnőtt edzéseket, bízom benne, hogy az idény hátralévő részében tovább fejlődik, és jövőre a keret állandó tagja lehet.”

A FERENCVÁROS TERVEZETT KERETE A 2026–2027-ES IDÉNYRE
Kapusok: Anna Kristensen, Böde-Bíró Blanka
Jobbszélsők: Angela Malestein, Balázs Bítia
Jobbátlövők: Klujber Katrin, Mette Tranborg
Irányítók: Elizabeth Omoregie, Simon Petra, Szeibert Anna
Beállók: Bordás Réka, Lysa Tchaptchet, Vilde Ingstad
Balátlövők: Emily Vogel, Michala Möller
Balszélsők: Hársfalvi Júlia, Márton Gréta

A Ferencvárosból Romániába

Az Európa-bajnoki bronzérmes kapus, Janurik Kinga esetében már azt is tudni, hogy a román élvonalban szereplő Corona Brasov-hoz igazol. A nyártól Varga Emőkét és Afentáler Sárát is foglalkoztató klub kedden a honlapján jelentette be a 34 éves játékos szerződtetését.

Montázs: fradi.hu

 

