Furcsa trend van kialakulóban: egyre több magyar választja Romániát

Faluvégi Dorottya is Romániában folytatja. Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Sok a magyar a román bajnokságban

Nem nehéz felfedezni, hogy tendenciává vált az elmúlt időszakban a magyar női kézilabdázók Romániába áramlása. Maradva a ChampSportnál: az iroda két másik játékosa is idén igazolt a szomszédba. A súlyos sérüléséből lábadozó Faluvégi Dorottya már februártól a CSM Bucuresti szélsője lesz (neki nem volt csapata, mert a Bietigheim csődbe ment), míg a válogatott meghatározó játékosa, Kuczora Csenge nyártól teszi át székhelyét a német Thüringer csapatától a román fővárosba.