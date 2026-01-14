Furcsa trend van kialakulóban: egyre több magyar választja Romániát

Valamit nagyon benéztek a románok, még Magyarországon is sokan bedőltek a hírnek
Összekevertek két magyar játékost…
Afentaler Sára és Varga Emőke – két újabb magyar kézilabdázó külföldre igazolása miatt vakarhatják a fejüket a szurkolók. Ez már tendencia: egyre több a magyar játékos Romániában.
A ChampSport International Sport Agency hivatalos közösségi oldalán jelentette be, hogy újabb két kézilabdázójuk folytatja pályafutását a román bajnokságban: ezúttal két váci játékos, Afentaler Sára és Varga Emőke igazol a nyártól a Corona Brasov csapatába.
„A szezon végén szerződésük lejártával távozik Vácról Afentaler Sára és Varga Emőke.
Mindkét játékos külföldön folytatja pályafutását, ugyanis olyan ajánlatot kaptak, amellyel anyagilag nem tudott egyesületünk versenyezni”
– erősítette meg a hírt hivatalos honlapján a Váci NKSE.
Nem nehéz felfedezni, hogy tendenciává vált az elmúlt időszakban a magyar női kézilabdázók Romániába áramlása. Maradva a ChampSportnál: az iroda két másik játékosa is idén igazolt a szomszédba. A súlyos sérüléséből lábadozó Faluvégi Dorottya már februártól a CSM Bucuresti szélsője lesz (neki nem volt csapata, mert a Bietigheim csődbe ment), míg a válogatott meghatározó játékosa, Kuczora Csenge nyártól teszi át székhelyét a német Thüringer csapatától a román fővárosba.
De rajtuk kívül például Pál Tamara (CSM Slatina), Korsós Dorina (Rapid Bucuresti), Töpfner Alexandra (Rapid), Kácsor Gréta (Slatina) és Papp Nikoletta (CS Baia Mare) is Romániában kézilabdázik, de már a Ferencváros kapusát, Janurik Kingát is több erdélyi klubbal is hírbe hozták – legutóbb a Brasovval.
A tendencia azért is lehet meglepő a szurkolók számára, mert a magyar NB I-et tartják a világ legerősebb női kézilabda-bajnokságának. Román csapat például legutóbb 2018-ban szerepelt a Bajnokok Ligája négyes döntőjében (a Győri Audi ETO KC simán verte az elődöntőben a CSM Bucurestit). Az Európa-liga végső fázisában gyakrabban sikerül eljutniuk, de a sorozatot 2018-ban nyerték meg utoljára a Craiova révén.
