01. 14.
szerda
Kuczora Csenge faluvégi dorottya Románia

Furcsa trend van kialakulóban: egyre több magyar választja Romániát

2026. január 14. 09:50

Afentaler Sára és Varga Emőke – két újabb magyar kézilabdázó külföldre igazolása miatt vakarhatják a fejüket a szurkolók. Ez már tendencia: egyre több a magyar játékos Romániában.

2026. január 14. 09:50
A ChampSport International Sport Agency hivatalos közösségi oldalán jelentette be, hogy újabb két kézilabdázójuk folytatja pályafutását a román bajnokságban: ezúttal két váci játékos, Afentaler Sára és Varga Emőke igazol a nyártól a Corona Brasov csapatába.

„A szezon végén szerződésük lejártával távozik Vácról Afentaler Sára és Varga Emőke. 

Mindkét játékos külföldön folytatja pályafutását, ugyanis olyan ajánlatot kaptak, amellyel anyagilag nem tudott egyesületünk versenyezni”

 – erősítette meg a hírt hivatalos honlapján a Váci NKSE.

román
Faluvégi Dorottya is Romániában folytatja. Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Sok a magyar a román bajnokságban

Nem nehéz felfedezni, hogy tendenciává vált az elmúlt időszakban a magyar női kézilabdázók Romániába áramlása. Maradva a ChampSportnál: az iroda két másik játékosa is idén igazolt a szomszédba. A súlyos sérüléséből lábadozó Faluvégi Dorottya már februártól a CSM Bucuresti szélsője lesz (neki nem volt csapata, mert a Bietigheim csődbe ment), míg a válogatott meghatározó játékosa, Kuczora Csenge nyártól teszi át székhelyét a német Thüringer csapatától a román fővárosba.  

De rajtuk kívül például Pál Tamara (CSM Slatina), Korsós Dorina (Rapid Bucuresti), Töpfner Alexandra (Rapid), Kácsor Gréta (Slatina) és Papp Nikoletta (CS Baia Mare) is Romániában kézilabdázik, de már a Ferencváros kapusát, Janurik Kingát is több erdélyi klubbal is hírbe hozták – legutóbb a Brasovval.

A tendencia azért is lehet meglepő a szurkolók számára, mert a magyar NB I-et tartják a világ legerősebb női kézilabda-bajnokságának. Román csapat például legutóbb 2018-ban szerepelt a Bajnokok Ligája négyes döntőjében (a Győri Audi ETO KC simán verte az elődöntőben a CSM Bucurestit). Az Európa-liga végső fázisában gyakrabban sikerül eljutniuk, de a sorozatot 2018-ban nyerték meg utoljára a Craiova révén.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

csulak
2026. január 14. 11:41
ha jol megfizetik oket, akkor miert ne mennenek?
Válasz erre
0
0
szemlelo-2
2026. január 14. 10:57
Lehet, hogy van olyan oka is, hogy a Fradi és Győr mellett a többi csapat szinte a "futottak még" kategóriába került?
Válasz erre
0
0
Búvár Kund
2026. január 14. 10:32
A trendekhez az is hozzájárul, hogy a top csapatokat itthon feltölti külföldi sztárokkal, és a válogatott közeli játékosok a kispadra szorulnak, ezért keresnek maguknak külföldön nemzetközi kupában, lehetőleg a bl-ben induló csapatokat.
Válasz erre
4
0
nuevoreynuevaley
2026. január 14. 10:14
Tehat arrol sem tudtal, hogy Kolozsvaron joval tobbet lehet keresni, mint Debrecenben v Nyiregyhazan Szerencsere vannak erre eszkozok, ahol utana lehet nezni : pl. "Local Purchasing Power in Cluj-Napoca is 20.1% higher than in Debrecen" ww w.numbeo.com/cost-of-living/compare_cities.jsp?country1=Hungary&country2=Romania&city1=Debrecen&city2=Cluj-Napoca Orban kormanya sokkal balfaszabb mint a romanok
Válasz erre
0
6
