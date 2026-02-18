Ft
hóvihar időjárás Románia

Drámai a helyzet Romániában: olyan csapások érik az országot, amitől szinte minden lakó szenved

2026. február 18. 10:46

Nehéz időkön mennek keresztül.

2026. február 18. 10:46
null

Romániában közlekedési fennakadásokat okozott, vezetékeket szakított le, és fákat döntött ki a hóvihar a fővárosban, illetve az ország délkeleti részén szerdán, ahol a meteorológiai intézet narancssárga (másodfokú) riasztást adott ki az erős havazás és viharos szél miatt.

Szerdára virradó éjszaka 30-50 centiméternyi friss hóréteg hullott Bukarestben, és a fővárost a Fekete-tenger partvidékétől elválasztó nagy kiterjedésű Baragan-síkságon, ahol az óránként nyolcvan kilométeres sebességet elérő szél helyenként méteres hótorlaszokat emelt az utakra.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött
Tovább a cikkhezchevron

A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) az erős havazás és hóátfúvások miatt lezárta a forgalmat a Bukarestet körülvevő A0-ás körgyűrűn, az Erdély felé vezető A3-as autópályán, valamint Braila, Buzau, Ialomita, Ilfov és Vrancea megye több országútján. A térség számos más főútvonaláról és a tengerpart felé vezető A2-es autópályáról kitiltották a 3,5 tonnánál nehezebb járműveket.

A hófúvás fennakadásokat okozott a vasúti közlekedésben is. A bukaresti Északi Pályaudvarra érkező vonatok többsége jelentős (esetenként 4-5 órás) késést halmozott fel. Az induló járatokat is visszatartották szerda délelőtt, így azoknál is már többórás késést mutatott a kijelző.

Az erős szél miatt az ország mind a négy tengeri kikötőjét lezárták.

A légi közlekedés is gyakorlatilag megbénult Bukarestben a kifutópályákra folyamatosan lerakódó hóréteg és a viharos szél miatt. Néhány járat kivételével az érkező gépeket nem a főváros repülőterei fogadták, hanem Craiován vagy Nagyszebenben szálltak le.

Többtucatnyi induló járatot töröltek, az otopeni-i nemzetközi repülőtéren szerda délelőtt mintegy 6000 utas várt arra, hogy újrainduljon a légi forgalom. Román médiaértesülések szerint Nicusor Dan államfő és az elnököt kísérő sajtódelegáció sem tudott a tervezett időben elindulni a Béketanács első, washingtoni ülésére.

A szél fákat döntött az úttestre, megbénítva a közlekedést több országúton és a fővárosban.

A katasztrófavédelem beszámolója szerint csaknem 100 autót rongáltak meg a leszakadt faágak és kidöntött fák, 11-et pedig a szél által letépett épületelemek károsítottak. A tűzoltókat több mint 230, forgalmat akadályozó, úttestre döntött fa és villanypózna eltávolításához riasztották.

A katasztrófavédelem erdélyi megyékből vezényelt erősítést a térségbe: Hargita megyéből például Giurgiuba, Maros megyéből pedig Buzau megyébe küldtek lánctalpas hóekéket. A nehezen megközelíthető térségből a dialízisre járó cukorbetegeket és a szülésre készülő várandós nőket már kedden kórházakba szállították.

Bár a hatóságok a hóvihar előtt figyelmeztetést adtak ki az érintett térségekben, hogy senki ne induljon útnak, a tűzoltókat így is 44 hóban elakadt jármű kiszabadításához hívták ki.

A narancssárga riasztás egyelőre szerda este 23 óráig marad érvényben Bukarest, a Baragan-síkság és a Fekete-tenger partján lévő Dobrudzsa térségében, ahol a hóréteg vastagsága meghaladhatja a fél métert, a széllökések sebessége pedig az 50-70 kilométert óránként.

(MTI)

Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP

 

