Valamit nagyon benéztek a románok, még Magyarországon is sokan bedőltek a hírnek

Itt a vége: kizárták a bajnokságból a magyar válogatott játékos csapatát
A csőd szélén álló egyesület tavaly még döntőt játszott a Bajnokok Ligájában.
A Győrből nem, a Fradiból ellenben igazolhat a CSM Bucuresti kézilabdacsapata. A román sajtó összekeverte Győri-Lukács Viktóriát és Faluvégi Dorottyát.
Románia vezető sportlapja, a Gazeta Sporturilor hétfőn exkluzív információként számolt be róla, hogy Győri-Lukács Viktória, a Győri ETO női kézilabdacsapatának magyar válogatott jobbszélsője a CSM Bucuresti-hez igazol, amelynél 2028-ig írt alá. A hír nagyon meglepő volt, és a játékos határozottan cáfolta is az Instagram-oldalán, hogy elhagyná a Bajnokok Ligája címvédőjét.
Azóta kiderült, hogy a román álhír hátterében egy roppant kínos tévedés áll:
nem sokkal azután, hogy Győri-Lukács a közösségi médiában reagált a Bukarestbe igazolásáról szóló hírekre, a gsp.ro nemes egyszerűséggel átírta az eredeti cikkét, és az ETO játékosának a nevét kicserélte Faluvégi Dorottyára, merthogy a portál összekeverte a két kézilabdázót…
A román lap így írt a tévedésről a Magyar Nemzet beszámolója szerint:
Faluvégi Dorottya jobbszélső a CSM Bucuresti-ben játszik a következő szezontól. A GSP eredetileg azt írta, hogy Győri-Lukács Viktóra csatlakozik a román bajnokcsapathoz. A helyzet azonban megváltozott.
Faluvégi átigazolása jóval hihetőbbnek tűnik, ő jelenleg a térdműtétje utáni rehabilitációját tölti, és szabadon igazolhatóként csapatot keres magának. A Kisalföldnek december elején úgy nyilatkozott, hogy még nem kötelezte el magát egyik klubhoz sem.
Újratervezés van. Megbeszéléseket folytatok, de még nem írtam alá semmit. Ha lesz megállapodás, arról majd a maga idejében szeretnék beszélni
– mondta a szélső, aki korábban az ETO-ban és az FTC-ben is játszott.
Ezt is ajánljuk a témában
A csőd szélén álló egyesület tavaly még döntőt játszott a Bajnokok Ligájában.
Szintén a GSP írt arról, hogy a Ferencváros orosz irányítója, Darja Dmitrijeva is a CSM-hez igazol a nyáron, és a bukaresti klub a Fradi francia kapusával, Laura Glauserrel is tárgyal – olvasható a zöld-fehérek szurkolói oldalán, az ulloi129.hu-n.
Nyitókép: MTI / Krizsán Csaba