Valamit nagyon benéztek a románok, még Magyarországon is sokan bedőltek a hírnek

Románia vezető sportlapja, a Gazeta Sporturilor hétfőn exkluzív információként számolt be róla, hogy Győri-Lukács Viktória, a Győri ETO női kézilabdacsapatának magyar válogatott jobbszélsője a CSM Bucuresti-hez igazol, amelynél 2028-ig írt alá. A hír nagyon meglepő volt, és a játékos határozottan cáfolta is az Instagram-oldalán, hogy elhagyná a Bajnokok Ligája címvédőjét.

Győri-Lukács Viktória az Instagram-oldalán cáfolta a távozásáról szóló híreket

Győri Lukácsot és Faluvégit összekeverték a románok

Azóta kiderült, hogy a román álhír hátterében egy roppant kínos tévedés áll: