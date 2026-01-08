Tévedett, aki azt gondolta, Varga Barnabás az egyetlen magyar az AEK Athénnál!

Nem kell messzire mennie Varga Barnabásnak, ha új csapatában, az AEK Athénban is szeretne magyar szót hallani. A RiaFoci ugyanis emlékeztet rá, hogy noha a felnőttcsapatnál viszonylag hosszabb ideje nem játszott magyar futballista – korábban Esterházy Márton, Tőzsér Dániel és legutóbb Németh Krisztián rúgta itt a bőrt –, jelenleg is a klub utánpótlásában pallérozódik a magyar utánpótlás-válogatott Delaportas Adrian.

A 17 éves védőjátékos Athénban született görög édesapától és magyar édesanyától, már tízéves kora óta a fővárosiak játékosa, most az U19-es keret tagja. Delaportas tavaly a magyar U17-es válogatottban is bemutatkozott, Írország ellen gólt is szerzett.