Ft
Ft
-2°C
-5°C
Ft
Ft
-2°C
-5°C
01. 08.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 08.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyar válogatott AEK Athén Varga Barnabás FTC

Tévedett, aki azt gondolta, Varga Barnabás az egyetlen magyar az AEK Athénnál!

2026. január 08. 15:13

A Ferencváros Athénba távozó csatára mellett van már egy honfitársunk a görög bajnoknál. Delaportas Adrian a klub U19-es csapatában játszik, tavaly góllal debütált a magyar korosztályos válogatottban!

2026. január 08. 15:13
null

Nem kell messzire mennie Varga Barnabásnak, ha új csapatában, az AEK Athénban is szeretne magyar szót hallani. A RiaFoci ugyanis emlékeztet rá, hogy noha a felnőttcsapatnál viszonylag hosszabb ideje nem játszott magyar futballista – korábban Esterházy Márton, Tőzsér Dániel és legutóbb Németh Krisztián rúgta itt a bőrt –, jelenleg is a klub utánpótlásában pallérozódik a magyar utánpótlás-válogatott Delaportas Adrian. 

A 17 éves védőjátékos Athénban született görög édesapától és magyar édesanyától, már tízéves kora óta a fővárosiak játékosa, most az U19-es keret tagja. Delaportas tavaly a magyar U17-es válogatottban is bemutatkozott, Írország ellen gólt is szerzett.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Mint ismert, Varga Barnabás azóta már le is tudta az első athéni edzéseit, jó szokásához híven Görögországban is gólokkal melegített.

Nyitókép: AEK FC

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!