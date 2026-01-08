Ez gyors volt: gólokkal mutatkozott be Görögországban Varga Barnabás (VIDEÓ)

Itt a nagy bejelentés: elveszítette egyik legjobb játékosát a Fradi – ebben a csapatban folytatja
Világsztárral fog együtt játszani.
Igaz, még csak edzésen.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, kedden hivatalossá vált, hogy Varga Barnabás az AEK Athén labdarúgócsapatában folytatja pályafutását. A görög lapok korábban azt írták, hogy a 31 éves támadó körülbelül 4,5 millió euróért vált klubot, vagyis a transzferrel a Ferencváros kasszája nagyságrendileg 1,8 milliárd forinttal gazdagodik.
Ahogyan a videón is látható, a magyar válogatott csatára már be is kapcsolódott új csapata munkájába,
és első edzésén – tőle megszokott módon – gólokkal hívta fel magára a figyelmet.
A tervek szerint a hétvégén már tétmérkőzésen is bizonyíthat, hiszen együttese az Arisz otthonában lép pályára. A 13-szoros görög bajnok jelenleg egyetlen ponttal vezeti a tabellát a rekordbajnok Olympiacos előtt.
