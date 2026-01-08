Ft
01. 08.
csütörtök
magyar válogatott ferencváros varga barnabás aek athén

Ez gyors volt: gólokkal mutatkozott be Görögországban Varga Barnabás (VIDEÓ)

2026. január 08. 06:23

Igaz, még csak edzésen.

2026. január 08. 06:23
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, kedden hivatalossá vált, hogy Varga Barnabás az AEK Athén labdarúgócsapatában folytatja pályafutását. A görög lapok korábban azt írták, hogy a 31 éves támadó körülbelül 4,5 millió euróért vált klubot, vagyis a transzferrel a Ferencváros kasszája nagyságrendileg 1,8 milliárd forinttal gazdagodik.

Ahogyan a videón is látható, a magyar válogatott csatára már be is kapcsolódott új csapata munkájába, 

és első edzésén – tőle megszokott módon – gólokkal hívta fel magára a figyelmet.

A tervek szerint a hétvégén már tétmérkőzésen is bizonyíthat, hiszen együttese az Arisz otthonában lép pályára. A 13-szoros görög bajnok jelenleg egyetlen ponttal vezeti a tabellát a rekordbajnok Olympiacos előtt.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: aekfc.gr

chief Bromden
2026. január 08. 07:16
Alex, Barni meg Domi teljesen elvonja a figyelmet. Kinek lesz ideje figyelni a tutajosra? :D
