Itt a nagy bejelentés: elveszítette egyik legjobb játékosát a Fradi – ebben a csapatban folytatja

A görög lapok korábban azt írták, hogy a 31 éves támadó körülbelül 4.5 millió euróért vált klubot, vagyis a transzferrel az FTC kasszája nagyságrendileg 1.8 milliárd forinttal gazdagodik.

Varga Barnabás 2023 nyarán igazolt Paksról a Fradiba, az elmúlt két és fél évben 113 tétmeccsen 70 gólt és 22 gólpasszt jegyzett. A mostani idényben 29 mérkőzésen 20 alkalommal volt eredményes, és ötször betalált a magyar válogatottban is.