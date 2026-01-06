Ft
AEK Athén Varga Barnabás Ferencváros

Itt a nagy bejelentés: elveszítette egyik legjobb játékosát a Fradi – ebben a csapatban folytatja

2026. január 06. 17:10

A Ferencváros magyar válogatott labdarúgója immár az AEK-t erősíti. Varga Barnabás a görög listavezetőnél Luka Jovics csapattársa lesz.

2026. január 06. 17:10
null

Igaznak bizonyultak a sajtóértesülések: ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Ferencváros magyar válogatott labdarúgója, Varga Barnabás az AEK-ban folytatja a pályafutását – jelentette be kedden a 13-szoros görög bajnok.

VARGA Barnabás
Varga Barnabás a Fradiban ontotta a gólokat / Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Honfitársunk már vasárnap este megérkezett Athénba, ahol rögtön sárga-fekete sálat akasztottak a nyakába a reptéren, hétfőn pedig átesett az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon.

Az AEK közlése szerint Varga három és fél évre, 2029 nyaráig írt alá.

A görög lapok korábban azt írták, hogy a 31 éves támadó körülbelül 4.5 millió euróért vált klubot, vagyis a transzferrel az FTC kasszája nagyságrendileg 1.8 milliárd forinttal gazdagodik.

Varga Barnabás 2023 nyarán igazolt Paksról a Fradiba, az elmúlt két és fél évben 113 tétmeccsen 70 gólt és 22 gólpasszt jegyzett. A mostani idényben 29 mérkőzésen 20 alkalommal volt eredményes, és ötször betalált a magyar válogatottban is.

 

Nagyon boldog vagyok és nagyon izgatott, hogy lezárult az átigazolási ügyem. Köszönettel tartozom az elnöknek és a csapatnak is. Az első pillanattól kezdve mindenki nagyon kedvesen fogadott. A legjobbamat szeretném nyújtani, sok gólt akarok szerezni az AEK mezében, és remélem, az idény végén nyerünk egy vagy több trófeát is

– idézi Vargát az athéni klub hivatalos honlapja.

 

Varga Barnabás csapattársa

Az AEK Athén jelenlegi vezeti a tabellát, a tavaszi szezont január 11-én kezdi meg az Arisz otthonában. Varga nem kisebb nevű csatárral fog egy csapatban játszani, mint a Real Madrid és az AC Milan korábbi szerb futballistájával, Luka Joviccsal, aki eddig hét gólt szerzett a bajnokságban.

Nyitókép: aekfc.gr

egonsamu-2
2026. január 06. 18:11
Szóval Luka Jovics a görögöknél egy magyar világsztárral lesz egy csapatban.
