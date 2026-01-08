Végre azt kérdezték Szoboszlaitól, amire minden Liverpool-szurkoló kíváncsi

A Liverpool futballcsapatában a 2025–2026-os kiírásban a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik kiemelkedő teljesítményt nyújt. A szurkolók nagy része szerint klubon belül az őszi idény legjobbja volt, és emiatt nem egyszer felvetődött már az, hogy ő legyen a következő csapatkapitány. Erre most rá is kérdeztek nála.

Szoboszlai szívesen lenne csapatkapitány (Fotó: Adrian Dennis/AFP)

Szoboszlai a csapatkapitányságról

„Nagyon örülnék neki, természetesen megtiszteltetés lenne. De ez is a cél, erre törekszünk. A Liverpool csapatkapitányának lenni egy olyan dolog, amire mindenki vágyik. Egyszer szívesen az lennék.”