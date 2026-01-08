Végre azt kérdezték Szoboszlaitól, amire minden Liverpool-szurkoló kíváncsi

Az egész világ Szoboszlaiékat figyeli – nem akármilyen esélyt kaptak
Arsenal–Liverpool-rangadót rendeznek a Premier League-ben.
Örülhetnek a szurkolók a válasznak. Szoboszlai nagyon szívesen lenne a Liverpool csapatkapitánya.
A Liverpool futballcsapatában a 2025–2026-os kiírásban a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik kiemelkedő teljesítményt nyújt. A szurkolók nagy része szerint klubon belül az őszi idény legjobbja volt, és emiatt nem egyszer felvetődött már az, hogy ő legyen a következő csapatkapitány. Erre most rá is kérdeztek nála.
„Nagyon örülnék neki, természetesen megtiszteltetés lenne. De ez is a cél, erre törekszünk. A Liverpool csapatkapitányának lenni egy olyan dolog, amire mindenki vágyik. Egyszer szívesen az lennék.”
Szoboszlai ma (csütörtök) este ismét megmutathatja tudását. A címvédő a bajnoki éllovas Arsenal vendége lesz, a két csapat előző meccsét éppen a magyar játékos döntötte el a távoli szabadrúgásgóljával.
Fotó: Oli Scarff/AFP