Asztalra csaptak a magyarok Kijevben: Zelenszkijék ezt nem teszik zsebre! (VIDEÓ)

Ukrán szakértő: „Ukrajnának nemzeti érdeke, hogy Magyarországon kormányváltás történjen” (VIDEÓ)
Makszim Nesvitajlov is Magyar Péter mellett tette le a voksát.
Budapest világos üzenetet küldött: a kifizetett nyersolaj nem esik szankciók alá, ezért meg kell nyitni a vezetéket.
Tárgyalásokat kezdeményezett Ukrajnával a magyar kormány az olajszállítás ügyében. A Kijevbe utazó magyar delegációt Czepek Gábor vezeti, aki a Facebook-oldalán közzétett videóban számolt be a tárgyalások részleteiről közösségi oldalán.
A Kijevbe küldött magyar delegációt levegőnek nézték és turistának nevezték az ukránok, mintha legalábbis a nevezetességeket mentek volna megnézni.
A miniszterhelyettes elmondta: levelet adtak át Denys Shmyhal részére, amelyben azt kérik, hogy nyissák meg újra az olajvezetéket, vagy legalább tegyék lehetővé a magyar szakemberek számára a helyszíni vizsgálatot.
A miniszterhelyettes a videóban három fontos magyar álláspontot is ismertetett. Mint fogalmazott: „először is a lehető leghamarabb tárgyalni szeretnénk”. Hangsúlyozta azt is, hogy „a magyar olajvállalat fizetett ezért a nyersolajért”, amely ráadásul nem esik sem amerikai, sem európai uniós szankciók hatálya alá.
Czepek leszögezte, hogy a magyar fél továbbra is nyitott az egyeztetésekre.
Bármikor készen állunk tárgyalni”
– mondta, hozzátéve, hogy Magyarország számára kiemelten fontos az energiaellátás biztonsága és a már kifizetett nyersolaj szállításának biztosítása.
