Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
03. 13.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 13.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
czepek gábor denys shmyhal tárgyalás magyarország kijev

Asztalra csaptak a magyarok Kijevben: Zelenszkijék ezt nem teszik zsebre! (VIDEÓ)

2026. március 13. 10:22

Budapest világos üzenetet küldött: a kifizetett nyersolaj nem esik szankciók alá, ezért meg kell nyitni a vezetéket.

2026. március 13. 10:22
null

Tárgyalásokat kezdeményezett Ukrajnával a magyar kormány az olajszállítás ügyében. A Kijevbe utazó magyar delegációt Czepek Gábor vezeti, aki a Facebook-oldalán közzétett videóban számolt be a tárgyalások részleteiről közösségi oldalán.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Kijevi ramazúri

A Kijevbe küldött magyar delegációt levegőnek nézték és turistának nevezték az ukránok, mintha legalábbis a nevezetességeket mentek volna megnézni.

A miniszterhelyettes elmondta: levelet adtak át Denys Shmyhal részére, amelyben azt kérik, hogy nyissák meg újra az olajvezetéket, vagy legalább tegyék lehetővé a magyar szakemberek számára a helyszíni vizsgálatot. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

 A miniszterhelyettes a videóban három fontos magyar álláspontot is ismertetett. Mint fogalmazott: „először is a lehető leghamarabb tárgyalni szeretnénk”. Hangsúlyozta azt is, hogy „a magyar olajvállalat fizetett ezért a nyersolajért”, amely ráadásul nem esik sem amerikai, sem európai uniós szankciók hatálya alá.

Czepek leszögezte, hogy a magyar fél továbbra is nyitott az egyeztetésekre. 

Bármikor készen állunk tárgyalni

 – mondta, hozzátéve, hogy Magyarország számára kiemelten fontos az energiaellátás biztonsága és a már kifizetett nyersolaj szállításának biztosítása.

Nyitókép forrása: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 57 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
timurida
2026. március 13. 11:48
Ahogy látom, a Közel-Keleti olajtól hosszú időre el lehet búcsúzni. Mert egy 90 milliós államot nem lehet a levegőből megtörni. Szárazföldi műveltre Irán méretét, lakosságának létszámát és terepviszonyait figyelembe véve zéró az esély. A perzsa az arabbal szemben fegyelmezett, jó katona. Trump és Izrael még így is el fogja tudni ezt a légiháborút adni győzelemként, mert a síita proxy szervezeteket felszámolták, Irán nukleáris kapacitását pedig hosszú időre kiiktatták. A kínaiak és az oroszok nyertesei az egésznek, az USA-nak bőséges saját források állnak rendelkezésre nyersanyagból. Aki iszonyatosan nagy bajban van: az Európa. Trump azzal, hogy ideiglenesen, de teljesen feloldotta a szankciókat az oroszok annyit és annyiért adnak el, amit nem szégyellnek. Egyébként egészen döbbenetes... Amit a IV. Birodalmat építő neonáci brüsszel teli pofával harsogott, a "diverzifikáció", azaz több lábon állás helyett Európának nem maradt lába...
Válasz erre
5
0
hunyadyt
•••
2026. március 13. 11:39 Szerkesztve
Most komolyan. Mit várunk ezektől? Még mindig nem világos, hogy a hohol előemberek kizárólag az erőből értenek? Meg kell kérdezni erről a ruszkikat, ők tudják. Szóval legelőször is vilanny leo, gáz elzár. Utána, ha akarnak, lehet tárgyalni. Akkor lesz miről. Addig csak tovább taplóskodnak velünk.
Válasz erre
4
0
stormy
2026. március 13. 11:20
"Mint fogalmazott: „először is a lehető leghamarabb tárgyalni szeretnénk” MIRŐL??????????
Válasz erre
2
0
tapir32
2026. március 13. 11:16
Ukrajna érdeke, hogy a Zselenszklj diktatúra megbukjon! Szabadságot Ukrajnának!
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!