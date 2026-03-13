Asztalra csaptak a magyarok Kijevben: Zelenszkijék ezt nem teszik zsebre! (VIDEÓ)

A miniszterhelyettes a videóban három fontos magyar álláspontot is ismertetett. Mint fogalmazott: „először is a lehető leghamarabb tárgyalni szeretnénk”. Hangsúlyozta azt is, hogy „a magyar olajvállalat fizetett ezért a nyersolajért”, amely ráadásul nem esik sem amerikai, sem európai uniós szankciók hatálya alá.

Czepek leszögezte, hogy a magyar fél továbbra is nyitott az egyeztetésekre.

Bármikor készen állunk tárgyalni”

– mondta, hozzátéve, hogy Magyarország számára kiemelten fontos az energiaellátás biztonsága és a már kifizetett nyersolaj szállításának biztosítása.