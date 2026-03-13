Nagy csata jön Szolnokon: a főispán csap majd össze a tiszás Rost Andreával

A Fidesz a fiatalítás jegyében számos kerületben új jelöltet indít, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében ez egy körzetet érint. A 2-es, 3-as és 4-es választókerületben népszerű jelöltjeit állítja rajthoz a kormánypárt, így a szavazólapokon újra szerepel majd az online kampányban oroszlánrészt vállaló Pócs János, F. Kovács Sándor és Herczeg Zsolt neve. Újrázásuk nem meglepő, hiszen négy éve kimagaslóan jól szerepeltek: Pócs 26, F. Kovács 35, Herczeg pedig 14 százalékpontos különbséggel verte meg ellenfelét.

Új helyzet áll elő az 1-es választó­kerületben, amely Szolnokot és környékét foglalja magába. A körzetet négy évvel ezelőtt magabiztos fölénnyel, 47-39-es arányban megnyerte a fideszes Kállai Mária a baloldali összefogás DK-s jelöltjével, Sziráki Pállal szemben, de most új jelöltet állítanak a kormánypártok: a térség főispánját, Berkó Attilát. A Demokratikus Koalíció Mészáros Dávid fiatal helyi vállalkozót, a Mi Hazánk a területi képviselőként dolgozó Kapás Rolandot, a Tisza Párt pedig Rost Andrea Kossuth-díjas operaénekest indítja. Rost régóta a hazai jobboldali kulturális világ szereplője, ám nem sokkal azután, hogy Ókovács Szilvesztert újraválasztották az Operaház élére – ahová ő is pályázott –, kormánykritikus hangokat ütött meg. Egy interjúban például arról beszélt, hogy „szűkül az élettér”, és „suttogva kell beszélni”, 2024 áprilisában pedig már Magyar Péterrel láthattuk a színpadon.