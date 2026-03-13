Nagy csata jön Szolnokon: a főispán csap majd össze a tiszás Rost Andreával

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
A Fidesz a fiatalítás jegyében számos kerületben új jelöltet indít, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében ez egy körzetet érint. A 2-es, 3-as és 4-es választókerületben népszerű jelöltjeit állítja rajthoz a kormánypárt, így a szavazólapokon újra szerepel majd az online kampányban oroszlánrészt vállaló Pócs János, F. Kovács Sándor és Herczeg Zsolt neve. Újrázásuk nem meglepő, hiszen négy éve kimagaslóan jól szerepeltek: Pócs 26, F. Kovács 35, Herczeg pedig 14 százalékpontos különbséggel verte meg ellenfelét.
Új helyzet áll elő az 1-es választókerületben, amely Szolnokot és környékét foglalja magába. A körzetet négy évvel ezelőtt magabiztos fölénnyel, 47-39-es arányban megnyerte a fideszes Kállai Mária a baloldali összefogás DK-s jelöltjével, Sziráki Pállal szemben, de most új jelöltet állítanak a kormánypártok: a térség főispánját, Berkó Attilát. A Demokratikus Koalíció Mészáros Dávid fiatal helyi vállalkozót, a Mi Hazánk a területi képviselőként dolgozó Kapás Rolandot, a Tisza Párt pedig Rost Andrea Kossuth-díjas operaénekest indítja. Rost régóta a hazai jobboldali kulturális világ szereplője, ám nem sokkal azután, hogy Ókovács Szilvesztert újraválasztották az Operaház élére – ahová ő is pályázott –, kormánykritikus hangokat ütött meg. Egy interjúban például arról beszélt, hogy „szűkül az élettér”, és „suttogva kell beszélni”, 2024 áprilisában pedig már Magyar Péterrel láthattuk a színpadon.
Ismeretes, a Tisza Párt több helyen is olyan újdonsült politikust indít, aki nem az adott körzetben él, sok esetben helyi kötődése sincs. Berkó Attila szerint Rost Andrea is közéjük sorolható, így nem értheti a körzetet érintő ügyeket, problémákat. „A kampányban jelent meg, pozíciója a kísérletezés, a bizonytalanság. Választókerületünk képviselete azonban nem közösségi médiás jelenlét kérdése, a választók konkrét eredményeket, saját gondolatokat és felelős képviseletet várnak.
Rost Andrea elismert művész, de itt nem szereplőt, hanem képviselőt választanak” – fogalmaz.
Hangsúlyozza, hogy napi szintű, részletekbe menő szakpolitikai munkára van szükség, amely mély helyismeretet és folyamatos jelenlétet igényel, legyen szó közlekedésfejlesztésről, munkahelyteremtésről vagy biztonsági kérdésekről.
A térség helyzetéről szólva a fideszes jelölt elmondja, hogy jó néhány beruházás érkezett a megyébe, ami tovább lendítette a városok és a falvak gazdasági teljesítőképességét. Mint mindenhol, a helyi kis- és középvállalkozásoknak itt is kulcskérdés, hogy bekapcsolódhassanak a nagyobb beruházások beszállítói láncaiba. „Az utóbbi évek ipari fejlesztései, a gyártókapacitások bővítése, az új raktár- és üzemcsarnokok megépítése azt szolgálta, hogy Szolnok gazdasági központtá váljon. A városban és térségében számtalan programmal segítettük a helyi vállalkozások munkahelyteremtését” – emeli ki Berkó Attila.
A vármegyében 158 ezerről 161 ezerre nőtt a foglalkoztatottak száma, a regisztrált álláskeresők száma pedig a negyedével csökkent.
Szolnok fejlődésében jelentős szerepe volt az M4-es autópálya megépítésének is. Berkó szerint a beruházás jelentőségét jelzi, hogy a befektetői tárgyalások során az elérhetőség az első kérdés. „Pályázati forrásokból javult településeink összeköttetésének színvonala, több belterületi út és utca kapott új burkolatot. A beruházások tovább javították a lakók életminőségét, egyúttal a vállalkozások logisztikai lehetőségeit is erősítették” – teszi hozzá.
A képviselőjelölt szerint a választás tétje, hogy tovább tudnak-e építkezni. Példaként hozza a 442-es út Szandaszőlőst elkerülő szakaszának megépítését, amely kulcsfontosságú a térség infrastruktúrájának fejlesztéséhez. Megemlíti az útszakasz déli irányú folytatását is, ami a vármegye két gyorsforgalmi útjának összekötése szempontjából jelentős. „Folytatni kell a felújítási munkát, valamint a belső úthálózatok fejlesztését, javítását” – jegyzi meg.
A politikus azt mondja, Szolnok és a választókerület más települései csak úgy tudnak tovább erősödni, ha biztosítva van a stabilitás, a kiszámítható fejlődés és a térség munkahelyeinek védelme. Megjegyzi, a célok eléréséhez hatékony kapcsolat szükséges a kormánnyal, hiszen a programelemek megvalósításáért verseny fog kialakulni a térségek között. A jövőben az egyik kiemelt feladat az Alföld-program, amely Szolnok és vonzáskörzete fejlődésének gyorsítását szolgálja mezőgazdasági, élelmiszeripari és ipari fejlesztések megvalósításával. „Tovább kell haladnunk infrastrukturális fejlesztésekkel, az M4-es térségi hatásának kiaknázásával, folytatni kell a vasútfejlesztést, a logisztikai kapacitások bővítését. Szolnok ipari lehetőségeit fokozni szükséges magas hozzáadott értékű technológia megjelenítésével” – sorolja a képviselőjelölt.
Nyitókép: MTI/Komka Péter