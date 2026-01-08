Ft
01. 08.
csütörtök
Manchester City Manchester United Liverpool videó Arsenal Chelsea Szoboszlai Dominik Aston Villa

Az egész világ Szoboszlaiékat figyeli – nem akármilyen esélyt kaptak

2026. január 08. 08:22

Arsenal–Liverpool-rangadót rendeznek a Premier League-ben. Szoboszlai Dominikék címvédőként, de a londoniaktól tetemes lemaradásban utaznak az éllovashoz.

2026. január 08. 08:22
null
Balázs Dávid

Nem akármilyen rangadóval zárul az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 21. fordulója, a csütörtöki mérkőzésen a listavezető Arsenal a címvédő Liverpoolt fogadja. A két csapat előző meccsét Szoboszlai Dominik szabadrúgásgólja döntötte el.

Szoboszlaiék döntetlennel hangoltak az Arsenal elleni rangadóra
Szoboszlaiék az előző kilenc tétmeccsükön veretlenek: öt győzelem és négy döntetlen a mérleg / Fotó: Adrian Dennis/AFP

 

Ez a párharc eddig 67 találkozón összesen 199 találatot hozott a Premier League-ben, ami meccsenként hármas gólátlagot jelent. Csak a Liverpool és a Tottenham Hotspur egymás elleni PL-mérkőzései hoztak többet (209-et).

A legtöbb gólt hozó PL-párharcok (Fotó: arsenal.com)

Ez a párosítás hozta a legtöbb mesterhármast a PL-ben, a legeredményesebb játékosok listáján pedig a nyáron autóbalesetben elhunyt Diogo Jota nevét is megtaláljuk.

A párharc legtöbb gólt szerző játékosai (Fotó: arsenal.com)

A két csapat legutóbb még a harmadik fordulóban találkozott. Az Arsenal meglehetősen passzív volt, a döntetlennel is megelégedett volna, de Szoboszlai Dominik 83. percben született távoli szabadrúgásgólja győzelmet ért a Liverpoolnak.

Szoboszlai szabadrúgásgólja

 

Azóta sok minden történt: a címvédő lényegében kiszállt a bajnoki címért folytatott küzdelemből, míg az Ágyúsok a Vörösök elleni vereségük után kiépítettek egy 18 tétmeccsből álló veretlenségi sorozatot, és az élre álltak. Azóta csak egy vereséget számlálnak, idegenben az Aston Villától kaptak ki, míg a legutóbbi hét tétmérkőzésükről győzelemmel jöttek le a pályáról. Az is megsüvegelendő, hogy a Liverpool elleni vereségük óta mindegyik tétmeccsükön be tudtak találni.

A két együttest 20 forduló után 14 pont választja el – ha Liverpoolban még reménykednek a bajnoki címben, akkor idegenben bravúrgyőzelmet kell aratniuk. Az Arsenal eddigi hazai mérlege kilenc győzelem és egy döntetlen.

Esélyt kapott a Liverpool

Arne Slot együttese kihasználhatja a riválisok botlását és helyzetét. A Liverpool jelenleg úgy áll a negyedik helyen kilenc ponttal lemaradva a Manchester Citytől és az Aston Villától, hogy ezek a csapatok már lejátszották a mérkőzésüket a fordulóban. Szoboszlaiék mögött nagy a tumultus, a 15. AFC Bournemouth is csupán nyolc pontra van, vagyis közelebb, mint az eggyel feljebb lévő Aston Villa.

A forduló előtt a Chelsea és a Manchester United számított a Liverpool első számú üldözőjének a negyedik hely szempontjából. A napokban mindkét csapat – ilyen-olyan okok miatt – menesztette az edzőjét, így egy kisebb káosz uralkodik náluk. Nem is sikerült nyerniük, a londoniak a Fulhamtől is kikaptak, és így már öt bajnoki óta nyeretlenek, míg az MU ugyan nem játszott rosszul, de csak ikszelt a Burnley vendégeként – ahogyan előtte a Leeds United és a Wolverhampton Wanderers ellen tette.

A nagy hatos közül a Tottenham Hotspur is kikapott, míg a két belső védőjét, Rúben Diast és Josko Gvardiolt elvesztő Manchester City a városi riválishoz hasonlóan egymás után harmadszor végzett döntetlenre. A dobogó harmadik fokán álló Aston Villa sem szárnyal, utóbbi három bajnokijából csak egyet nyert meg, most döntetlent játszott.

Mindez azt jelenti, hogy az Arsenal–Liverpool-rangadó különösen nagy téttel bír. A hazaiak nyolc ponttal elléphetnek az FA-kupa-forduló előtt, míg a vendégek megszilárdíthatnák negyedik helyüket a tabellán, és kisebb nyomást helyezhetnének a Cityre, amely a PL-ben legközelebb idegenbeli városi derbit vív.


Szoboszlai nyilatkozata megosztotta a drukkereket

A magyar válogatott csapatkapitánya a rangadó előtt azt mondta, hogy 

  • az Arsenal hiába listavezető, nem a Liverpool játszik a bajnokkal, hanem pont fordítva, mivel ők a címvédők. 

Erre a mondatra rákaptak a szurkolók.

„Arsenal-drukkerként írom, nem mondott rosszat: addig nem vagy bajnok, amíg vége nincs. Ettől függetlenül rossz ilyen interjút adni egy ilyen meccs előtt, ez plusz motivációt adhat az Arsenalnak.”

„Köszönjük, Arteta ezt meg is mutathatta a játékosoknak az edzésen!”

„Ezzel csak feltüzelte Artetáékat, és még csak nem is tud róla.”

„Ha végighallgattad a beszélgetést, semmi rossz nem volt abban, amit mondott.”

„Amit Szoboszlai mondott, az úgy van és tisztelni kell. Én Arsenal-szurkoló vagyok. Az emberek csak kiemelnek belőle egy részletet, amitől rosszul hangzik.”

„A Liverpool számít a bajnoknak, amíg nem lesz meg az új győztes.”

Fotó: Stefano Rellandini/AFP

 

