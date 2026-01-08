Rég láttunk ekkora lebukást: Márki-Zay Péter még posztolni sem tud önállóan (FOTÓ)

Fleck Zoltán alaposan kihúzta a gyufát – a baloldali jogász ezúttal túl messzire ment a hergelésével
A jogtudós már négy éve is alkotmányellenes megoldásokat javasolt az akkori ellenzéknek, most a köztársasági elnököt vette célba.
Itt a bizonyíték! Ciki, de a mesterséges intelligencia kifogott rajta.
Tovább hergeli a követőit a négy éve még miniszterelnöki ambíciókat dédelgető, de csúnyán megbukott Márky-Zay Péter, aki már könyörtelen sebességgel tolja az új messiás, Magyar Péter szekerét. A hódmezővásárhelyi politikus a közösségi oldalán igyekezett hangot adni vadabbnál is vadabb összeesküvés-elméletének, Fleck Zoltán alábbi eszmefuttatását reklámozta.
A széles közvélemény előtt meglehetősen ismeretlen jogtudós négy évenként szerez magának 15 perc hírnevet, és mindig a parlamenti választás előtt 6-8 hónappal. Most azzal került be a vezető hírek közé, hogy egy június 25-i Tisza szigetes kerekasztal-beszélgetésen közölte, vannak egy autokrácia lebontásának jogon kívüli elemei. Amennyiben nyer egy ellenzéki párt a választáson, kihirdetik a győztest – ekkor még nincs kormány, nem alakult meg semmi –, azon nyomban el kell menni a győztesnek olyan helyekre, ahol ígérni, fenyegetni, zsarolni kell az illetőt, ez pedig konkrétan a köztársasági elnök.
Magam is úgy gondolom, hogy Orbánék minden eshetőségre készülnek, és önként nem – és főleg nem a jogállamban megszokott keretek között – adnák át a hatalmukat.
Mert ez nemcsak a megszokott hatalmaskodásuknak és urizálásuknak vetne véget, hanem a büntethetetlenségüknek és adott esetben a szabadságuknak is” – fogalmazott Márki-Zay, majd folytatta posztját:
„Fleck Zoltán figyelmeztetése sajnos nem elméleti okoskodás, hanem nagyon is gyakorlati riasztás. Ha mindez megvalósul, rendszerszintű társadalmi válsághoz vezet, súlyos és beláthatatlan következményekkel. Ennek pedig – ahogy Orbánék egyre cinikusabb és gátlástalanabb viselkedését elnézve – komoly esélyét látom” – vázolta a valóságtól meglehetősen elrugaszkodott elméletét a politikus.
A csattanó azonban a bejegyzés végén következett: könnyen előfordulhat, hogy a poszt nem is közvetlenül tőle származik, hanem a mesterséges intelligencia által íródott. Erre enged következtetni, hogy így zárul:
Ha szeretnéd, a következő lépésben tudok címlapképhez ütős feliratot vagy kommentelésre szánt rövid kivonatot is készíteni.”
– végtelenül ciki, de benne maradt a mesterséges intelligencia által használt zárómondat! Azóta már javították a posztot, de a jobb felső sarokban a szerkesztési előzményekre kattintva bárki ellenőrizheti.
Nyitókép: montázs. Kisbenedek Attila/AFP/Mirkó István/Magyar Nemzet