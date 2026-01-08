Rég láttunk ekkora lebukást: Márki-Zay Péter még posztolni sem tud önállóan (FOTÓ)

Tovább hergeli a követőit a négy éve még miniszterelnöki ambíciókat dédelgető, de csúnyán megbukott Márky-Zay Péter, aki már könyörtelen sebességgel tolja az új messiás, Magyar Péter szekerét. A hódmezővásárhelyi politikus a közösségi oldalán igyekezett hangot adni vadabbnál is vadabb összeesküvés-elméletének, Fleck Zoltán alábbi eszmefuttatását reklámozta.

A széles közvélemény előtt meglehetősen ismeretlen jogtudós négy évenként szerez magának 15 perc hírnevet, és mindig a parlamenti választás előtt 6-8 hónappal. Most azzal került be a vezető hírek közé, hogy egy június 25-i Tisza szigetes kerekasztal-beszélgetésen közölte, vannak egy autokrácia lebontásának jogon kívüli elemei. Amennyiben nyer egy ellenzéki párt a választáson, kihirdetik a győztest – ekkor még nincs kormány, nem alakult meg semmi –, azon nyomban el kell menni a győztesnek olyan helyekre, ahol ígérni, fenyegetni, zsarolni kell az illetőt, ez pedig konkrétan a köztársasági elnök.