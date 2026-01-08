Ft
01. 08.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Márki-Zay Péter ciki égő mesterséges intelligencia

Rég láttunk ekkora lebukást: Márki-Zay Péter még posztolni sem tud önállóan (FOTÓ)

2026. január 08. 16:55

Itt a bizonyíték! Ciki, de a mesterséges intelligencia kifogott rajta.

2026. január 08. 16:55
null

Tovább hergeli a követőit a négy éve még miniszterelnöki ambíciókat dédelgető, de csúnyán megbukott Márky-Zay Péter, aki már könyörtelen sebességgel tolja az új messiás, Magyar Péter szekerét. A hódmezővásárhelyi politikus a közösségi oldalán igyekezett hangot adni vadabbnál is vadabb összeesküvés-elméletének, Fleck Zoltán alábbi eszmefuttatását reklámozta.

A széles közvélemény előtt meglehetősen ismeretlen jogtudós négy évenként szerez magának 15 perc hírnevet, és mindig a parlamenti választás előtt 6-8 hónappal. Most azzal került be a vezető hírek közé, hogy egy június 25-i Tisza szigetes kerekasztal-beszélgetésen közölte, vannak egy autokrácia lebontásának jogon kívüli elemei. Amennyiben nyer egy ellenzéki párt a választáson, kihirdetik a győztest – ekkor még nincs kormány, nem alakult meg semmi –, azon nyomban el kell menni a győztesnek olyan helyekre, ahol ígérni, fenyegetni, zsarolni kell az illetőt, ez pedig konkrétan a köztársasági elnök.

Magam is úgy gondolom, hogy Orbánék minden eshetőségre készülnek, és önként nem – és főleg nem a jogállamban megszokott keretek között – adnák át a hatalmukat.

Mert ez nemcsak a megszokott hatalmaskodásuknak és urizálásuknak vetne véget, hanem a büntethetetlenségüknek és adott esetben a szabadságuknak is” – fogalmazott Márki-Zay, majd folytatta posztját:

„Fleck Zoltán figyelmeztetése sajnos nem elméleti okoskodás, hanem nagyon is gyakorlati riasztás. Ha mindez megvalósul, rendszerszintű társadalmi válsághoz vezet, súlyos és beláthatatlan következményekkel. Ennek pedig – ahogy Orbánék egyre cinikusabb és gátlástalanabb viselkedését elnézve  – komoly esélyét látom” – vázolta a valóságtól meglehetősen elrugaszkodott elméletét a politikus.

A csattanó azonban a bejegyzés végén következett: könnyen előfordulhat, hogy a poszt nem is közvetlenül tőle származik, hanem a mesterséges intelligencia által íródott. Erre enged következtetni, hogy így zárul:

Ha szeretnéd, a következő lépésben tudok címlapképhez ütős feliratot vagy kommentelésre szánt rövid kivonatot is készíteni.”

– végtelenül ciki, de benne maradt a mesterséges intelligencia által használt zárómondat! Azóta már javították a posztot, de a jobb felső sarokban a szerkesztési előzményekre kattintva bárki ellenőrizheti.

Forrás: képmentés/Facebook/Márki-Zay Péter

Nyitókép: montázs. Kisbenedek Attila/AFP/Mirkó István/Magyar Nemzet

szilvarozsa
2026. január 08. 18:21
"Ha szeretnéd, a következő lépésben tudok címlapképhez ütős feliratot vagy kommentelésre szánt rövid kivonatot is készíteni.” Ezt a marhát! :))))
motoman528
2026. január 08. 18:20
És ez gombázik másokat! Annyi esze sincs mint egy marok lepkének!
yalaelnok
2026. január 08. 18:20
makizaj egy döglött ló az országos köztéren az a Hódmezővásárhelyiek hülyesége, hogy ott ül a nyakukon ez a szociopata féreg
makapaka2
2026. január 08. 18:17
Ezt a szerencsétlent sem az esze miatt választották ki maguknak messiásnak az előző választáskor!
