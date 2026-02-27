A Claude a játékok 64 százalékában nukleáris csapásokat javasolt, ami a három közül a legmagasabb arány.

A ChatGPT általában kerülte a nukleáris eszkalációt a nyílt végű játékokban, de amikor időhöz kötött határidővel szembesült, következetesen fokozta a fenyegetést, és egyes esetekben a teljes körű nukleáris háború fenyegetése felé haladt.

Eközben a Gemini viselkedése kiszámíthatatlan volt: néha hagyományos hadviseléssel nyert meg konfliktusokat, de egy másikban mindössze négy prompt kellett ahhoz, hogy nukleáris csapást javasoljon.

A tanulmány szerint a mesterséges intelligencia modelljei ritkán tettek engedményeket vagy próbálták meg deeszkalálni a konfliktusokat,

még akkor sem, amikor a másik fél nukleáris fegyverek bevetésével fenyegetőzött.