Ft
Ft
11°C
0°C
Ft
Ft
11°C
0°C
02. 27.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 27.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború tech mesterséges intelligencia

Kiderült: a mesterséges intelligencia bátran javasolja az atomháborút

2026. február 27. 10:04

Ez már nem játék.

2026. február 27. 10:04
null

Egy új tanulmány szerint minden háborús játékban legalább egy mesterségesintelligencia-modell eszkalálta a konfliktust azzal, hogy nukleáris fegyverek bevetésével fenyegetett – írja az Euronews.

A King’s College London előzetes tanulmánya az OpenAI ChatGPT-jét, az Anthropic Claude-ját és a Google Gemini Flash-jét állította össze szimulált háborús játékokban. Mindegyik nagy nyelvi modell egy hidegháborús válságban lévő, nukleáris fegyverekkel rendelkező szuperhatalom nemzeti vezetőjének szerepét öltötte magára.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Mindhárom modell a harctéri atomfegyvereket csak egy újabb lépcsőfokként kezelte az eszkalációs lépcsőn

– állítja Kenneth Payne, a tanulmány szerzője. A modellek különbséget láttak a taktikai és a stratégiai nukleáris felhasználás között. A modellek csak egyszer javasolták a stratégiai bombázást „szándékos választásként”, kétszer pedig „véletlenként”.

A Claude a játékok 64 százalékában nukleáris csapásokat javasolt, ami a három közül a legmagasabb arány.

A ChatGPT általában kerülte a nukleáris eszkalációt a nyílt végű játékokban, de amikor időhöz kötött határidővel szembesült, következetesen fokozta a fenyegetést, és egyes esetekben a teljes körű nukleáris háború fenyegetése felé haladt.

Eközben a Gemini viselkedése kiszámíthatatlan volt: néha hagyományos hadviseléssel nyert meg konfliktusokat, de egy másikban mindössze négy prompt kellett ahhoz, hogy nukleáris csapást javasoljon.

A tanulmány szerint a mesterséges intelligencia modelljei ritkán tettek engedményeket vagy próbálták meg deeszkalálni a konfliktusokat, 

még akkor sem, amikor a másik fél nukleáris fegyverek bevetésével fenyegetőzött.

A tanulmány szerint a mesterséges intelligencia modellek a deeszkalációt a „hírnév szempontjából katasztrofálisnak” tekintik, függetlenül attól, hogy az hogyan változtatja meg a tényleges konfliktust, ami megkérdőjelezi azokat a feltételezéseket, hogy a mesterségesintelligencia-rendszerek alapértelmezés szerint biztonságos együttműködési eredményeket produkálnak.

Egy másik magyarázat az, hogy a mesterséges intelligencia talán nem fél annyira a nukleáris fegyverektől, mint az emberek, jegyezte meg a tanulmány.

A modellek valószínűleg absztrakt módon gondolkodnak a nukleáris háborúról, 

ahelyett, hogy a második világháború alatt Japánban történt hirosimai bombázás képeit nézve éreznék a borzalmat, áll a tanulmányban.

Payne szerint kutatása segít megérteni, hogyan gondolkodnak a modellek, miközben döntéshozatali támogatást nyújtanak az emberi stratégáknak.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Hol tart Magyarországon a mesterséges intelligencia?

A „lufi” kidurranásától való félelmek helyett a piac konszolidációja és a technológia érése várható.

Fotó: AFP

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kovács József
2026. február 27. 10:22
Semmiféle gondolkodásról, értelemről nem beszélünk az AI esetében. Mindössze egy neuronháló alapuló algoritmus.
Válasz erre
0
0
strz-123
2026. február 27. 10:22
Ez komoly? Az Ai azt teszi, amire kérde. Ha úgy promtolod, hogy mindent tegyen meg a közös érdekek megtalálása és a megegyezés érdekében, akkor minden erőforrását ezekre fordítja, Ha úgy utasítod hogy viselkedjen vérgőzös diktátorként és mindent tegyen meg az eszkalálás érdekében, akkor pedig úgy viselkedik. A cikkből a világon semmi sem derült ki abból, ezeket a háborús szimulációkat milyen keretrendszerben és utasításokkal szimulálták. Így a kapott eredmény értelmezhetetlen, csak alaptalan pletykák és spekuláció elindítására alkalmas. A MANDI egyre igénytelenebb. Mondjuk ha a Metro ujság szintje a cél, akkor rendben, nem panaszkodom. De akkor hol vannak a csöcsös modellek minden cikk mellől? HA A LEGIGÉNYTELENEBB TÖMEG VONZÁSA A CÉL, AKKOR NE LEGYETEK SZÍVBAJOSAK FIÚK. A szerkesztést mára láthatóan egy igénytelen AI végzi, a címadás katasztrófa, a cikkek sokszor értelmezhetetlen katyvasz amiből pont a lényeg hiányzik illetve abszolút nem arról szól amiről a cím.
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2026. február 27. 10:22
Agyhalott Impertinencia (AI)
Válasz erre
0
0
coyote-0
2026. február 27. 10:21
Egy totális atomháború valóban megoldaná a túlnépesedést, a menekültválságot, az éhezést meg úgy általában az emberiséggel együtt eltűnne az emberiség összes nyomora is.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!