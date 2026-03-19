Orbán Viktor frappáns válasszal tette helyre a Tisza-szimpatizáns RTL-t: Magyar Péterék Ukrajnával szövetkeznek (VIDEÓ)

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat
Nem véletlenül próbálkoznak az ukrán drónok – mutattak rá az elemzők.
Egy, a Tisza Párttal szimpatizáló RTL-riporter a brüsszeli EU-csúcson értetlenkedve kérdezte Orbán Viktort arról, hogyan látja Magyar Péter és Ukrajna kapcsolatát – számolt be Deák Dániel elemző Facebook-oldalán.
A miniszterelnök válaszában azzal indokolta álláspontját, hogy a Tisza Párt európai parlamenti képviselői Ukrajnát támogató ruházatban jelennek meg az Európai Parlament ülésein. A kormányfő úgy fogalmazott:
Az hogy ukrán mezt hordanak, otthon ukrán zászlót lengetnek, az minden magyar számára egyértelmű üzenet.”
Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor