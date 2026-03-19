Durva: fényes nappal menekült az erőszaktevő migráns Franciaországban (VIDEÓ)

Az eset után öt nappal európai elfogatóparancsot adtak ki a férfi ellen. A hatóságok intenzív hajtóvadászatot indítottak, és közölték, hogy a nyomozás folytatódik, és addig is teljes erővel zajlik, amíg a szökevényt el nem fogják.

🇫🇷France



This 25-year-old man, under investigation for rape, escaped French authorities on March 13.



He had just appeared before a judge in Nancy when he successfully slipped away from officers. He remains on the run.pic.twitter.com/mTP087Qrgu — Remix News & Views (@RMXnews) March 18, 2026

A későbbi vizsgálatok során az is kiderült, hogy a férfi nem volt megfelelően megbilincselve. A felvételek alapján a jobb kezén már nem volt bilincs, amikor kiszállt a járműből és elszaladt. A rendőrök azonnal üldözni kezdték, de nem tudták elfogni. Fegyvert nem használtak, és sérülés sem történt.

Nyitókép: X / Remix News & Views