Durva: fényes nappal menekült az erőszaktevő migráns Franciaországban (VIDEÓ)

Fényes nappal, rendőri felügyelet alatt sikerült megszöknie egy gyanúsítottnak Franciaországban. Az ügy középpontjában egy migráns áll, akit erőszakos bűncselekmény miatt tartottak őrizetben, és akinek eltűnése után európai elfogatóparancsot adtak ki.
Egy 25 éves migráns erőszaktevő gyanúsított szökött meg a francia hatóságok őrizetéből, miközben a Bar-le-Duc-i börtönbe szállították vissza. A férfi korábban Nancy városában vett részt egy vizsgálóbíró előtti meghallgatáson, majd a visszaút során sikerült megszöknie.
A Remix beszámolója szerint a férfi péntek délután, fényes nappal tudott kereket oldani, annak ellenére, hogy három rendőr felügyelte. A hatóságok közlése szerint a gyanúsított kijátszotta a kísérői éberségét, majd a büntetés-végrehajtási intézet közelében megszökött.
Az ügyészség tájékoztatása szerint sikerült kiszállnia a járműből, majd futva elmenekült.
Az eset után öt nappal európai elfogatóparancsot adtak ki a férfi ellen. A hatóságok intenzív hajtóvadászatot indítottak, és közölték, hogy a nyomozás folytatódik, és addig is teljes erővel zajlik, amíg a szökevényt el nem fogják.
A későbbi vizsgálatok során az is kiderült, hogy a férfi nem volt megfelelően megbilincselve. A felvételek alapján a jobb kezén már nem volt bilincs, amikor kiszállt a járműből és elszaladt. A rendőrök azonnal üldözni kezdték, de nem tudták elfogni. Fegyvert nem használtak, és sérülés sem történt.
Nyitókép: X / Remix News & Views