03. 19.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
nézőpont intézet Tisza Párt mráz ágoston sámuel fenyegetés magyarország Magyar Péter mesterterv ukrajna

Magyarország megfenyegetése: egy ukrán főgonosz akarta túlszárnyalni Zelenszkij őrültségét (VIDEÓ)

2026. március 19. 12:36

Mráz Ágoston Sámuel a Mandiner Mesterterv című műsorában arra is felhívta a figyelmet, hogy bár „Magyar Péter, próbálkozik, nem tudja a saját témáit előtérbe helyezni, és neki is Ukrajnával kell foglalkoznia”.

2026. március 19. 12:36
A Mandiner Mesterterv című műsorában elhangzott, hogy az elmúlt hetekben a közbeszédet Zelenszkij elnök halálos fenyegetése, a Magyarországon lekapcsolt ukrán aranykonvoj és a Barátság kőolajvezeték körüli helyzet uralta. De időközben jelentkezett egy olyan ukrán tábornok is, aki nemcsak a miniszterelnököt, hanem annak gyermekeit és unokáit is halálosan megfenyegette

Kereki Gergő, a mandiner.hu főszerkesztője röviden fel is idézte Hrihorij Omelcsenko szavait (időközben másik két ukrán állampolgárral kitiltották Magyarország területéről – szerk.). Emlékezetes, hogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) egykori tábornoka egyik videóüzenetében úgy fogalmazott:

Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört vagy bort, hol vízipipázik, hová jár, kikkel találkozik és így tovább” .

Egy másik alkalommal pedig azt mondta, „Vitya, kitépjük a büdös nyelvedet, és a kutyák elé dobjuk”.

Kereki ezután azt a kérdést tette fel szakértő vendégeinek, hogy eldőlt-e, hogy Ukrajna és az orosz-ukrán háború lesz az április 12-i választások főtémája. Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője erre úgy reagált, hogy az elmúlt másfél hétben ez határozta meg a napirendet. 

Magyar Péter próbálkozik, próbálkozik, de nem tudja a saját témáit előtérbe helyezni, neki is Ukrajnával kell foglalkoznia”.

Az elemző szerint, ami biztosan kijelenthető, hogy azok a történetek, melyek napirenden vannak Ukrajnával kapcsolatban, azok nem értek véget. Szinte minden ügyben folytatás várható, legyen az a Barátság kőolajvezeték ügye, de a pénzszállítmány kapcsán is egyik kérdés merül fel a másik után. 

Mráz arra is emlékeztetett, hogy a fenyegetőzés magától az ukrán államelnöktől indult, és aztán ez „a nyugdíjas főgonosz a maga elképesztő stílusában cak túl akart tenni a saját főnökén. 

Ebből még valami következni fog, tehát valószínűleg mások is beállnak a sorba, és fenyegetőzni és keménykedni fognak.

Tehát én reálisnak látom, hogy a következő hetekben még sok szó esik Ukrajnáról” – vázolt fel egy lehetséges forgatókönyvet a Nézőpont Intézet vezetője.

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóra, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: Képernyőfotó/YouTube

Összesen 1 komment

pipa89
2026. március 19. 13:19
Mindezzel együtt a főgonoszhoz ezt az embert nem lehet hasonlítani, az nagyobb tétekben játszik, és emberek vérét ereszti ki titkos szeánszokon...
