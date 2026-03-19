Magyarország megfenyegetése: egy ukrán főgonosz akarta túlszárnyalni Zelenszkij őrültségét (VIDEÓ)

Kitiltották az országból azt a három ukránt, akik megfenyegették Magyarországot
Egyikőjük, Hrihorij Omelcsenko többször is fenyegette már a miniszterelnököt és a családját.
Mráz Ágoston Sámuel a Mandiner Mesterterv című műsorában arra is felhívta a figyelmet, hogy bár „Magyar Péter, próbálkozik, nem tudja a saját témáit előtérbe helyezni, és neki is Ukrajnával kell foglalkoznia”.
A Mandiner Mesterterv című műsorában elhangzott, hogy az elmúlt hetekben a közbeszédet Zelenszkij elnök halálos fenyegetése, a Magyarországon lekapcsolt ukrán aranykonvoj és a Barátság kőolajvezeték körüli helyzet uralta. De időközben jelentkezett egy olyan ukrán tábornok is, aki nemcsak a miniszterelnököt, hanem annak gyermekeit és unokáit is halálosan megfenyegette.
Kereki Gergő, a mandiner.hu főszerkesztője röviden fel is idézte Hrihorij Omelcsenko szavait (időközben másik két ukrán állampolgárral kitiltották Magyarország területéről – szerk.). Emlékezetes, hogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) egykori tábornoka egyik videóüzenetében úgy fogalmazott:
Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört vagy bort, hol vízipipázik, hová jár, kikkel találkozik és így tovább” .
Egy másik alkalommal pedig azt mondta, „Vitya, kitépjük a büdös nyelvedet, és a kutyák elé dobjuk”.
Kereki ezután azt a kérdést tette fel szakértő vendégeinek, hogy eldőlt-e, hogy Ukrajna és az orosz-ukrán háború lesz az április 12-i választások főtémája. Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője erre úgy reagált, hogy az elmúlt másfél hétben ez határozta meg a napirendet.
Magyar Péter próbálkozik, próbálkozik, de nem tudja a saját témáit előtérbe helyezni, neki is Ukrajnával kell foglalkoznia”.
Az elemző szerint, ami biztosan kijelenthető, hogy azok a történetek, melyek napirenden vannak Ukrajnával kapcsolatban, azok nem értek véget. Szinte minden ügyben folytatás várható, legyen az a Barátság kőolajvezeték ügye, de a pénzszállítmány kapcsán is egyik kérdés merül fel a másik után.
Mráz arra is emlékeztetett, hogy a fenyegetőzés magától az ukrán államelnöktől indult, és aztán ez „a nyugdíjas főgonosz a maga elképesztő stílusában cak túl akart tenni a saját főnökén.
Ebből még valami következni fog, tehát valószínűleg mások is beállnak a sorba, és fenyegetőzni és keménykedni fognak.
Tehát én reálisnak látom, hogy a következő hetekben még sok szó esik Ukrajnáról” – vázolt fel egy lehetséges forgatókönyvet a Nézőpont Intézet vezetője.
A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóra, vagy ide kattintva tudja megnézni.
Nyitókép: Képernyőfotó/YouTube
