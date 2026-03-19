Magyarország megfenyegetése: egy ukrán főgonosz akarta túlszárnyalni Zelenszkij őrültségét (VIDEÓ)

Kereki ezután azt a kérdést tette fel szakértő vendégeinek, hogy eldőlt-e, hogy Ukrajna és az orosz-ukrán háború lesz az április 12-i választások főtémája. Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője erre úgy reagált, hogy az elmúlt másfél hétben ez határozta meg a napirendet.

Magyar Péter próbálkozik, próbálkozik, de nem tudja a saját témáit előtérbe helyezni, neki is Ukrajnával kell foglalkoznia”.

Az elemző szerint, ami biztosan kijelenthető, hogy azok a történetek, melyek napirenden vannak Ukrajnával kapcsolatban, azok nem értek véget. Szinte minden ügyben folytatás várható, legyen az a Barátság kőolajvezeték ügye, de a pénzszállítmány kapcsán is egyik kérdés merül fel a másik után.

Mráz arra is emlékeztetett, hogy a fenyegetőzés magától az ukrán államelnöktől indult, és aztán ez „a nyugdíjas főgonosz a maga elképesztő stílusában cak túl akart tenni a saját főnökén.