03. 19.
csütörtök
család gulyás gergely hrihorij omelcsenko fenyegetés magyarország ukrajna miniszterelnök orbán viktor

Kitiltották az országból azt a három ukránt, akik megfenyegették Magyarországot

2026. március 19. 11:07

Egyikőjük, Hrihorij Omelcsenko többször is fenyegette már a miniszterelnököt és a családját.

2026. március 19. 11:07
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón bejelentette, hogy a kormány arról döntött, hogy kitilt három ukrán állampolgárt Magyarországról, és ezáltal a teljes schengeni övezetből.

Emlékeztetett, hogy ők személyesen fenyegették vagy Magyarországot, vagy a miniszterelnököt, vagy a miniszterelnök családját.

A három személy név szerint a következő:

  • Hrihorij Omelcsenko,
  • Jevhen Karasz, 
  • Borisz Tizenhauzen.

„Ők személyesen fenyegették vagy Magyarországot azzal, hogy Ukrajna katonai támadást is intézhet az ország ellen, vagy a miniszterelnököt és családját fenyegették. 

Minden ukrán fenyegetést elfogadhatatlannak tartunk!”

„Ez az európai kultúrkörtől távol áll, ezért nem indokolt, hogy ezen személyek akár Magyarországra, akár Európába beléphessenek. Az ennek megfelelő intézkedéseket a mai napon a kormány megteszi” – olvasható a miniszter Facebook-bejegyzésében.

Közülük Omelcsenko neve lehet leginkább ismerős olvasóinknak. 

Hrihorij Omelcsenko, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) egykori tábornoka még a múlt héten tett fenyegető kijelentéseket Orbán Viktorról és családjáról. 

A Pryamy TV nevű YouTube-csatornára feltöltött felvételen azt mondta: 

Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört vagy bort, hol vízipipázik, hová jár, kikkel találkozik és így tovább” .

Omelcsenko az interjúban üzenetet küldött Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek is. Azt állította, hogy a „KARMA” nevű szervezetnek (saját bevallásuk szerint Ukrajna ellenségeinek likvidálására létrehozott fedett szervezet – a szerk.) nincs szüksége Orbán Viktor címére.

A fenyegetés szó szerint a következőkéép hangzott: „Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hol szív vízipipát, hová jár ki, kikkel találkozik és így tovább. Ezért ha Orbán nem változtatja meg Ukrajnával szembeni, ukránellenes álláspontját, és továbbra is Vlagyimir Putyin háborús bűneinek cinkosa marad, emlékezzen arra, hogy a KARMA soha nem bocsátja meg senki bűneit. A KARMA elől nem lehet elmenekülni, nem lehet elrejtőzni, és milliárdokkal sem lehet megvásárolni” – fogalmazott.

Végül feltette az i-re a pontot egy vérfagyasztó fenyegetéssel:

Orbán gondoljon az öt gyermekére és hat unokájára.”

Pár nappal később a volt ukrán politikus tetőzte a fentieket is. Akkor azt mondta egy másik felvételen,

Vitya, kitépjük a büdös nyelvedet és a kutyák elé dobjuk! A neon**i véred hamarabb fog  aDunába folyni, mint az olaj a Barátságon!”

hatefo
•••
2026. március 19. 12:31 Szerkesztve
Komolyan mondják, hogy TEK ilyen bizonytalan? Ahol ennyi keményfiú összejön? Nem ezt érdemelnék. De ez a dolguk, amit teljesíteniük kell. Ez a legfontosabb. Azt teljesíteniük kell. Abban nincs alku. Ez a munkájuk, ez a dolguk, és életben maradniuk vagy inkább ölniük kellene-e, az örök rejtély. De ha engem kérdeznek, ölniük kellene. Mert az a dolguk és az az életük, amit becsülettel végeztek. Ha választani kell, öljenek inkább, mint sunyítsanak. Vagy haljanak. Az is jobb. Öljenek, ha kell. Méghozzá habozás nélkül. Sose legyen lelkiismeret furdalásuk miatta. Ha azt tették, amit kell.
csakazigaz-az1xbiztos
2026. március 19. 12:25
Az egész euból ki kéne tiltani őket.
hatefo
•••
2026. március 19. 12:23 Szerkesztve
Ez kevés. Nyilvánítsák őket terroristának és adjanak ki ellenük nemzetközi körözést. Mert ez az. Terrorizmus. Ennél kevesebbel nem úszhatja meg.
stormy
2026. március 19. 11:51
bazdmeg nem kitiltani kell hanem elfogni és lesittelni.
