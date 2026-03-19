Kitiltották az országból azt a három ukránt, akik megfenyegették Magyarországot

Hrihorij Omelcsenko, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) egykori tábornoka még a múlt héten tett fenyegető kijelentéseket Orbán Viktorról és családjáról.
A Pryamy TV nevű YouTube-csatornára feltöltött felvételen azt mondta:
Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört vagy bort, hol vízipipázik, hová jár, kikkel találkozik és így tovább” .
Omelcsenko az interjúban üzenetet küldött Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek is. Azt állította, hogy a „KARMA” nevű szervezetnek (saját bevallásuk szerint Ukrajna ellenségeinek likvidálására létrehozott fedett szervezet – a szerk.) nincs szüksége Orbán Viktor címére.
A fenyegetés szó szerint a következőkéép hangzott: „Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hol szív vízipipát, hová jár ki, kikkel találkozik és így tovább. Ezért ha Orbán nem változtatja meg Ukrajnával szembeni, ukránellenes álláspontját, és továbbra is Vlagyimir Putyin háborús bűneinek cinkosa marad, emlékezzen arra, hogy a KARMA soha nem bocsátja meg senki bűneit. A KARMA elől nem lehet elmenekülni, nem lehet elrejtőzni, és milliárdokkal sem lehet megvásárolni” – fogalmazott.