Azt, hogy a nevezett bankszámláját zárolják, vagyonát befagyasztják. Ha ez esetleg nem lenne elegendő, akkor a szankcionált személy házastársának, szüleinek, testvéreinek és gyerekei­nek számlái is zár alá kerülnek. Továbbá bárki, aki »bármilyen formában« segítséget nyújt a szankcionált személynek, szintén szankciós listára kerül. Jogorvoslat nincs, a vagyonzár és a zárolás alól még a képviselőket sem mentesíti a mentelmi jog, egy teljesen civil személy pedig végképp megnézheti magát.

Jelenleg hatvankilenc személy – ebből tizenhárom uniós ország állampolgára! – áll ilyen szankció alatt. A legfrissebb hírek szerint célkeresztbe került Roger Köppel, a svájci Dei Weltwoche főszerkesztője. Még nem zárolták a számláit és a vagyonát, de a hírek szerint ki van szemelve. (Róla amúgy annyit érdemes megjegyezni, hogy kifejezetten baráti módon viszonyult az Orbán-kormányhoz és magához a volt magyar miniszterelnökhöz, nem kizárt, hogy éppen ezzel vonta magára a Gestapóval és az Ávó-val összevont Cseka figyelmét.)