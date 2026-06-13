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A Nyugat totális szabadsága

2026. június 13. 06:41

Ideje lenne Henry Nowak tragédiája után a White Lives Matter mozgalom elindításának.

2026. június 13. 06:41
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Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Az új, szuperdemokratikus szervezet neve: az EU 2024/2642 számú rendelete.

Annyira szuperdemokratikus, hogy nem is tartották fontosnak nagydobra verni.

Tehát ismételjük (a tudás anyja, sőt nagymamája!): az EU 2024/2642 számú rendeletéről beszélünk. E rendelet alapján az EU Tanácsa bárkiről megállapíthatja, miszerint »alapos a gyanúja annak«, miszerint az illető «aláássa az EU vagy az EU valamelyik tagállamának stabilitását«. Ez alapján pedig – minden tagállam számára kötelező jelleggel! – nevezett rendelet hatálya alá helyezheti az »aláásót«, akiből így »szankcionált személy« lesz. S hogy ez mit jelent a gyakorlatban?

Azt, hogy a nevezett bankszámláját zárolják, vagyonát befagyasztják. Ha ez esetleg nem lenne elegendő, akkor a szankcionált személy házastársának, szüleinek, testvéreinek és gyerekei­nek számlái is zár alá kerülnek. Továbbá bárki, aki »bármilyen formában« segítséget nyújt a szankcionált személynek, szintén szankciós listára kerül. Jogorvoslat nincs, a vagyonzár és a zárolás alól még a képviselőket sem mentesíti a mentelmi jog, egy teljesen civil személy pedig végképp megnézheti magát.

Jelenleg hatvankilenc személy – ebből tizenhárom uniós ország állampolgára! – áll ilyen szankció alatt. A legfrissebb hírek szerint célkeresztbe került Roger Köppel, a svájci Dei Weltwoche főszerkesztője. Még nem zárolták a számláit és a vagyonát, de a hírek szerint ki van szemelve. (Róla amúgy annyit érdemes megjegyezni, hogy kifejezetten baráti módon viszonyult az Orbán-kormányhoz és magához a volt magyar miniszterelnökhöz, nem kizárt, hogy éppen ezzel vonta magára a Gestapóval és az Ávó-val összevont Cseka figyelmét.)

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(...)

A másik nagy kérdés pedig az, hogy vajon mi számít »az EU, illetve valamely tagállam stabilitásának aláásásának«.

Aláásásnak számít-e például mondjuk – mint Angliában –, ha kislányok ezreit erőszakolják évtizedeken át migránsok, az állam pedig félrenéz?”  

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Nyitókép: Martin Bertrand / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 12 komment

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tapir32
2026. június 13. 09:52
Magyar Péter aláásó. Szankcionálni kell! Leyent és Webert szintén.
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zakar zoltán béla
2026. június 13. 09:40
Az M1 a demokráCIA útján elindult a pokolba=egyenesben közvetíti Piczke Pjotr válogatott szófosását. Köböl Anita köbméterben hallgatja szultánutánzatának friss meséit..........
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led-zeppelin1960
2026. június 13. 09:27
Már azt sem bánnám ha bevonulnának az oroszok!🥶
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Vata Aripeit
2026. június 13. 09:12
Olvasni is elkeserítő. De a brittek , németek, franciák helyett mi nem cselekedhetünk. Bár ahogy mist állunk, itt se teszünk ellen semmit. Túl nagy lett itt a jólét. Majd elmúlik. Aztán kezdhetjük előről.
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