„Sikerült előre vinnie az országát” – svájci sztárújságíró állt ki Orbán mellett
Roger Köppel, a svájci jobboldali Weltwoche főszerkesztője a vasárnapi magyar parlamenti választás előtt Orbán Viktor mellett állt ki legújabb videójában.
Ideje lenne Henry Nowak tragédiája után a White Lives Matter mozgalom elindításának.
„Az új, szuperdemokratikus szervezet neve: az EU 2024/2642 számú rendelete.
Annyira szuperdemokratikus, hogy nem is tartották fontosnak nagydobra verni.
Tehát ismételjük (a tudás anyja, sőt nagymamája!): az EU 2024/2642 számú rendeletéről beszélünk. E rendelet alapján az EU Tanácsa bárkiről megállapíthatja, miszerint »alapos a gyanúja annak«, miszerint az illető «aláássa az EU vagy az EU valamelyik tagállamának stabilitását«. Ez alapján pedig – minden tagállam számára kötelező jelleggel! – nevezett rendelet hatálya alá helyezheti az »aláásót«, akiből így »szankcionált személy« lesz. S hogy ez mit jelent a gyakorlatban?
Azt, hogy a nevezett bankszámláját zárolják, vagyonát befagyasztják. Ha ez esetleg nem lenne elegendő, akkor a szankcionált személy házastársának, szüleinek, testvéreinek és gyerekeinek számlái is zár alá kerülnek. Továbbá bárki, aki »bármilyen formában« segítséget nyújt a szankcionált személynek, szintén szankciós listára kerül. Jogorvoslat nincs, a vagyonzár és a zárolás alól még a képviselőket sem mentesíti a mentelmi jog, egy teljesen civil személy pedig végképp megnézheti magát.
Jelenleg hatvankilenc személy – ebből tizenhárom uniós ország állampolgára! – áll ilyen szankció alatt. A legfrissebb hírek szerint célkeresztbe került Roger Köppel, a svájci Dei Weltwoche főszerkesztője. Még nem zárolták a számláit és a vagyonát, de a hírek szerint ki van szemelve. (Róla amúgy annyit érdemes megjegyezni, hogy kifejezetten baráti módon viszonyult az Orbán-kormányhoz és magához a volt magyar miniszterelnökhöz, nem kizárt, hogy éppen ezzel vonta magára a Gestapóval és az Ávó-val összevont Cseka figyelmét.)
Ezt is ajánljuk a témában
Roger Köppel, a svájci jobboldali Weltwoche főszerkesztője a vasárnapi magyar parlamenti választás előtt Orbán Viktor mellett állt ki legújabb videójában.
(...)
A másik nagy kérdés pedig az, hogy vajon mi számít »az EU, illetve valamely tagállam stabilitásának aláásásának«.
Aláásásnak számít-e például mondjuk – mint Angliában –, ha kislányok ezreit erőszakolják évtizedeken át migránsok, az állam pedig félrenéz?”
Ezt is ajánljuk a témában
Csak az ügyészség közbelépésének köszönhető, hogy a hatóság nem tudott hamis narratívát kreálni, és beavatkozni a bírósági eljárásba.
Nyitókép: Martin Bertrand / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP