„Sikerült előre vinnie az országát” – svájci sztárújságíró állt ki Orbán mellett

2010 körül a görög gazdaságnál is rosszabb állapotban volt a magyar, az alapjaitól kellett újjáépíteni az országot – fogalmaz Köppel.

A Weltwoche főszerkesztője szerint Orbánnak sikerült előre vinnie az országát. Az viszont igaz, hogy az ukrajnai háború és az európai uniós politikák az elmúlt időszakban befolyásolták a magyar gazdaság továbbfejlődését.

Roger Köppel úgy látja, a választás legfontosabb kérdése: marad-e még ország az Európai Unióban, amely szembe mer menni Brüsszellel, amelynek van saját véleménye, amit képvisel. Orbán küzd az illegális migráció ellen, a háború folytatása ellen, és Köppel mellette áll a mai európai elitekkel szemben.

A teljes videót itt lehet megtekinteni: