Ft
Ft
13°C
1°C
Ft
Ft
13°C
1°C
04. 10.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 10.
péntek
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
Rogel Köppel Roger Köppel Orbán Viktor választás

„Sikerült előre vinnie az országát” – svájci sztárújságíró állt ki Orbán mellett

2026. április 10. 09:26

Roger Köppel, a svájci jobboldali Weltwoche főszerkesztője a vasárnapi magyar parlamenti választás előtt Orbán Viktor mellett állt ki legújabb videójában.

Roger Köppel felhívta a figyelmet arra, hogy demokrácia nem létezhet alternatív álláspontok nélkül. A legtöbb médiumot látva viszont úgy véli, mintha csak egyféle vélemény lehetne elfogadható.

A magyar választással kapcsolatban Köppel arról beszélt: Magyarországot is egyféleképpen, „Orbán-ellenes propagandával” mutatják be a nemzetközi sajtóban. A svájci főszerkesztő emlékeztetett, hogy Orbán kihívója, Magyar Péter is a kormányoldalon volt eredetileg, ahol nem tudott karriert csinálni, ezért a feleségét is felhasználva jelentkezett be a politikai kihívó szerepébe.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)

Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Roger Köppel elmondja, a sokat kritizált orbáni illiberális demokrácia arról szól, hogy Orbán szerint a régi liberalizmus baloldalivá vált, önmagát kizárólagosnak és az igazság letéteményesének határozta meg, és ez ellen lép fel az „illiberális” demokrácia.

A svájci főszerkesztő szerint az is hazugság, hogy Orbán idején lefelé ment volna a magyar gazdaság. 

2010 körül a görög gazdaságnál is rosszabb állapotban volt a magyar, az alapjaitól kellett újjáépíteni az országot – fogalmaz Köppel. 

A Weltwoche főszerkesztője szerint Orbánnak sikerült előre vinnie az országát. Az viszont igaz, hogy az ukrajnai háború és az európai uniós politikák az elmúlt időszakban befolyásolták a magyar gazdaság továbbfejlődését.

Roger Köppel úgy látja, a választás legfontosabb kérdése: marad-e még ország az Európai Unióban, amely szembe mer menni Brüsszellel, amelynek van saját véleménye, amit képvisel. Orbán küzd az illegális migráció ellen, a háború folytatása ellen, és Köppel mellette áll a mai európai elitekkel szemben.

A teljes videót itt lehet megtekinteni:

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
koroskenyi-mc-istvan-miskolc-vadaszbikaja
2026. április 10. 10:14
ez az a svájci manus, akit az mcc tart ki és 4 évente kinéz a dögkútból?
Válasz erre
0
0
falcatus-2
2026. április 10. 10:14
re: venceremos Csakhogy mi is tisztán lássunk, minek van vége?
Válasz erre
0
0
masikhozzaszolo
•••
2026. április 10. 10:05 Szerkesztve
Tele van a töhócipőm azokkal akik más országban élve minket értékelgetnek, mint az ócska fiók aljába rakott dipa papírra szórt bogarakat. Teljesen más kultúrából, pénzügyi lehetőségek között élnek. Nézem a filmet, hogy a leányka terhes lett, és hát egy "véletlen" folytán (Zabriskie point" esett teherbe egy "szabadgondolkodótól". És halad a történet, és végül elmennek világkörüli útra terhesen. Tudom, van nálunk egy csomó tiszás, mindenszarittos, aki megteheti. De ha nézek egy hetes utat Japánba akkor az 1.3 millió forint. Aki 0 munkával tud világkörüli útra menni, az ne szóljon, ne értékeljen minket. Mibül megy a világ körül?
Válasz erre
0
0
massivement5
2026. április 10. 10:03
A sok alja mocsok és keleti, félázsiai szutyok, korrupció és szovjet hazudozás nem látszik el odáig?
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!