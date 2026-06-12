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Németország Montenegró Magyarország Albánia Ukrajna Franciaország Orbán Viktor Európai Unió

Rettegnek Németországban és Franciaországban Orbán politikája miatt: egy nagyon olcsó trükkhöz folyamodnának

2026. június 12. 17:52

A terv az lenne, hogy az új tagállamok eleve nem kapnának vétójogot.

2026. június 12. 17:52
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Németország és Franciaország azt szeretné elérni, hogy amelyik ország a későbbiek során felvételt nyer az Európai Unióba, az ne kapjon automatikusan vétójogot – számolt be a hírről a Süddeutsche Zeitung.

A lap tudósítója szerint azért szeretné ezt elérni a két nyugat-európai ország, mert attól félnek, hogy Orbán Viktorhoz hasonlóan mások is élhetnek majd a későbbiek során a vétójoggal.

Hubert Wetzel meglátása szerint éppen ezen vétójog gyakori használata miatt örül most sok tagállam annak, hogy a volt magyar miniszterelnök 2026-ban elvesztette a választást.

Jelenleg ez a megkötés elsősorban Albániát és Montenegrót érintené, hiszen ezen két ország egyre közelebb kerül a tagsághoz. Friedrich Merz német kancellár korábban felajánlotta a társult tagság lehetőségét Kijev számára, ami többek között azzal járna, hogy Ukrajna jelen lehetne a Tanács-üléseken, de szavazati jog nélkül.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

 

Összesen 9 komment

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Sorrend:
Ízisz
2026. június 12. 18:50
🧡🇭🇺 "magyar-1977 2026. június 12. 18:05 Miért kellene félni egy megbukott, szőre hullatott dagadt patkánytól?:DDDD Az útlevelét kell bevonni a lefosott dagadtnak mert nagyon is valószínű a szökés elrejtőzés veszélye!!" Válasz erre 🖕 Ízisz magyar-1977 2026. június 12. 18:48 🧡🇭🇺 Mi elől rejtőzne???, te pedofil korcs!!! A szarosgatyás hazug propagandája elől??? Még csak fel sincs jelentve semmiért sem!!! Mire vár a nyomorult bolsevik gazdád???, cigány!!! Csak nem a köztársasági elnök alkotmányellenes eltávolítására???, meg az Alkotmánybíróság elnöke és több tagja, a Kúria elnöke, az Országos Bírói Hivatal elnöke, az Állami Számvevőszék elnöke, a Gazdasági Versenyhivatal vezetése, valamint a Médiahatóság elnökének eltávolítására??? Akkor már mindent is lehet... Mi??? te pedofil korcs!!! 💯🤮👎❗
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0
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salátás
2026. június 12. 18:42
Conduct 2026. június 12. 18:18 Természetes védekezés.Ha felbukkan egy eddig nem ismert kártevő és szétbassza a pázsitot keresem az ellenszert. -------------- igazi náci gondolkodás, grat hozzá. gázkamrát is építenél ezeknek a kártevőknek,igaz? csak úgy ellenszer gyanánt. a valóságban meg a vétó egy teljesen valid jogi eszköz, ha egy ország úgy érzi, élhet vele. ezért van rá lehetőség. elméletben ugye. valami féknek meg ellensúlynak szoktátok nevezni, ha épp az érdeketeket szolgálja.
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tapir32
2026. június 12. 18:26
Jobb tervem van! Amint felvesznek egy új tagállamot, egy régitől megvonják a szavazatát.
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4
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Conduct
2026. június 12. 18:18
Természetes védekezés.Ha felbukkan egy eddig nem ismert kártevő és szétbassza a pázsitot keresem az ellenszert.
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5
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