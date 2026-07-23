Lengyel publicista: Példaként kell tekintenünk Orbán Viktor Nagy-Magyarország-koncepciójára

Bronisław Wildstein véleménycikke szerint Lengyelország keleti politikája Donald Tusk miniszterelnök és Radosław Sikorski külügyminiszter vezetése alatt kudarcot vallott, miközben Ukrajna egyre inkább regionális hegemón szerepre törekszik, részben Németországgal szövetségben. A szerző a német „Mitteleuropa” koncepció újjáéledését is elemzi, amelyet több szakértő – köztük Bogdan Musiał és Grzegorz Kucharczyk professzorok – szerint Berlin gazdasági és kulturális eszközökkel valósít meg Közép-Európában.

Példaként említi Orbán Viktor magyar miniszterelnök Nagy-Magyarország koncepcióját: bár Budapest nem követel területeket, jogi-kulturális közösséget épít a határon túli magyarokkal.

A szerző hangsúlyozza: Varsónak újra kell definiálnia saját keleti érdekszféráját, de Magyarországhoz hasonlóan nem területi revízióval, hanem aktív kulturális-politikai jelenléttel.