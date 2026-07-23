Lengyel publicista: Példaként kell tekintenünk Orbán Viktor Nagy-Magyarország-koncepciójára

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Bronisław Wildstein szerint Varsónak újra kell definiálnia saját keleti érdekszféráját, de Magyarországhoz hasonlóan nem területi revízióval, hanem aktív kulturális-politikai jelenléttel.
Bronisław Wildstein véleménycikke szerint Lengyelország keleti politikája Donald Tusk miniszterelnök és Radosław Sikorski külügyminiszter vezetése alatt kudarcot vallott, miközben Ukrajna egyre inkább regionális hegemón szerepre törekszik, részben Németországgal szövetségben. A szerző a német „Mitteleuropa” koncepció újjáéledését is elemzi, amelyet több szakértő – köztük Bogdan Musiał és Grzegorz Kucharczyk professzorok – szerint Berlin gazdasági és kulturális eszközökkel valósít meg Közép-Európában.
Példaként említi Orbán Viktor magyar miniszterelnök Nagy-Magyarország koncepcióját: bár Budapest nem követel területeket, jogi-kulturális közösséget épít a határon túli magyarokkal.
A szerző hangsúlyozza: Varsónak újra kell definiálnia saját keleti érdekszféráját, de Magyarországhoz hasonlóan nem területi revízióval, hanem aktív kulturális-politikai jelenléttel.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos