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Lengyel publicista: Példaként kell tekintenünk Orbán Viktor Nagy-Magyarország-koncepciójára

2026. július 23. 08:27

Bronisław Wildstein szerint Varsónak újra kell definiálnia saját keleti érdekszféráját, de Magyarországhoz hasonlóan nem területi revízióval, hanem aktív kulturális-politikai jelenléttel.

2026. július 23. 08:27
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Bronisław Wildstein véleménycikke szerint Lengyelország keleti politikája Donald Tusk miniszterelnök és Radosław Sikorski külügyminiszter vezetése alatt kudarcot vallott, miközben Ukrajna egyre inkább regionális hegemón szerepre törekszik, részben Németországgal szövetségben. A szerző a német „Mitteleuropa” koncepció újjáéledését is elemzi, amelyet több szakértő – köztük Bogdan Musiał és Grzegorz Kucharczyk professzorok – szerint Berlin gazdasági és kulturális eszközökkel valósít meg Közép-Európában.

Példaként említi Orbán Viktor magyar miniszterelnök Nagy-Magyarország koncepcióját: bár Budapest nem követel területeket, jogi-kulturális közösséget épít a határon túli magyarokkal.

A szerző hangsúlyozza: Varsónak újra kell definiálnia saját keleti érdekszféráját, de Magyarországhoz hasonlóan nem területi revízióval, hanem aktív kulturális-politikai jelenléttel.

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A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

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Összesen 18 komment

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Sorrend:
polárüveg
2026. július 23. 09:05
Téves a helyzetelemzése a lengyel publicistának. A magyar kormánynak nem volt Nagy-Magyarország koncepciója, az elnevezést pedig messze elkerülte, soha egyetlenegyszer sem használta még nyilvánosságra került belső - fideszes -találkozókon és riportokban sem. A múltra visszatekintve pedig mindig a történelmi Magyarország kifejezést használta, ami a létezett Magyar Királyság volt területileg a trianoni békediktátum aláírásáig. 2. A határon kívüli magyarokat nemcsak kulturálisan-jogilag, hanem gazdaságilag is segítette. De annak a vezérelvnek a jegyében, hogy a határon kívüli magyarság az államalkotó másik nemzetnek is hasznot hoz, azt erősíti, és a szokásos kapcsolatokon kívül is hidat képez az államalkotó másik nemzet és Magyarország között erősítve a kölcsönös előnyöket. 3. Magyarország születéskori helyzeti diplomáciai előnye, hogy Japántól Kaukázusig rengeteg nép testvér - v. rokonnépnek tartja a magyarságot. Ezt egyetlen más nép sem mondhatja el magáról. Európai nép nem.
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2
0
fitymafake
•••
2026. július 23. 08:59 Szerkesztve
Lengyelország keleti politikája Donald Tusk miniszterelnök és Radosław Sikorski külügyminiszter vezetése alatt kudarcot vallott," Konkrétan mire gondol a szerencsétlen költő?🤦‍♂️😁Nem is bánom,hogy ezt a moslék mandinert eltakarítják a propagandistáival együtt.👍
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1
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Beszartak-a-fideszesek
2026. július 23. 08:58
auditoriumBeszartak-a-fideszesek 2026. július 23. 08:53 Ne használja a többesszámot "böfögtök", mert sokan nem revizionisták, ma már csupán realisták. Az a vonat már 192O-ban elment a Békediktátum aláirásával. Hát hogyne...
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Beszartak-a-fideszesek
2026. július 23. 08:46
Tetszett volna nem beszarni 1920-ban. 😊
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