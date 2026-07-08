Az új kormány telerakná az országot szélerőművekkel, de Németország intő példa lehet

Erről nem szólt Kapitány István, amikor bejelentette, hogy elárasztják Magyarországot szélerőművekkel
Többször is előfordult a legnagyobb kánikulában, hogy a szélerőművek nem termeltek, helyette viszont a hálózatból vettek fel energiát.
Nemrég állították fel, de máris le kell bontani egy méregdrága, óriási szélturbinát Németországban, mivel a helyieknek elegük lett belőle, ráadásul nem volt képes teljes kapacitáson működni. Az ügy Magyarország számára is figyelmeztetés lehet, hiszen a következő években jelentősen bővülhet a hazai szélenergia-kapacitás.
Alig két és fél év után bontják le a tízmillió euróból épült német szélerőművet, miután a zajpanaszok és a műszaki hibák miatt nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.
A német szélerőmű ügye Magyarország számára is figyelmeztetés lehet, hiszen a következő években jelentősen bővülhet a hazai szélenergia-kapacitás. A környezeti hatások viszont felbecsülhetetlenek
– írja a Világgazdaság.
A több mint 250 méteresre becsült szélturbina Oberwiera Harthau nevű településrészén áll. A német sajtó szerint,
a helyiek már röviddel az indulás után a berendezés zajára panaszkodtak, miközben a turbina a beszámolók szerint nem is teljes kapacitáson működött.
A gépház hajtóművét is kicserélték, de ez sem oldotta meg tartósan a problémákat, ezért az üzemeltető a bontás mellett döntött.
A Világgazdaság kifejti: az eset jól mutatja, hogy a szélenergia fejlesztése nem kizárólag kapacitás- és finanszírozási kérdés. Egy-egy nagy turbina telepítésénél a műszaki megbízhatóság, a zajhatás, a tájba illesztés, a helyi közösségekkel való egyeztetés, valamint a későbbi bontás és hulladékkezelés is meghatározó szempont. A szélerőművek tervezett élettartama jellemzően 20–30 év, ám a német projekt azt példázza, hogy egy hibásan működő vagy társadalmilag elfogadhatatlanná váló beruházás ennél jóval hamarabb is elbukhat.
A lap arra is rámutat,
hogy a szélerőmű lapátok nehezen újrahasznosíthatók.
A legnagyobb probléma az, hogy a lapátok jelentős része még mindig lerakóba, égetésre vagy átmeneti tárolásba kerül, miközben a nagy volumenű anyagában történő újrahasznosítás csak most kezd felfutni.
A német ügy azért is figyelemre méltó, mert Magyarországon éppen új lendületet kaphat a szélenergia. A hazai beépített szélerőművi kapacitás jelenleg nagyjából 330 megawatt, és az elmúlt másfél évtizedben érdemben nem bővült. Az új szabályozási irány már enyhített a korábbi, gyakorlatilag tiltó jellegű telepítési feltételeken: a szélerőművek lakóterületektől számított védőtávolsága 700 méterre csökkent, miközben több térségben új beruházások előtt nyílhat meg az út – írja a Világgazdaság.
Hozzáteszik: a kormányzati tervek szerint augusztus 31-én legalább 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás hálózati csatlakoztatására írhatnak ki pályázatot. Ez önmagában több mint kétszerese lenne a jelenlegi hazai szélkapacitásnak, és megközelítőleg egymilliárd eurós beruházási volument jelenthet. A hosszabb távú cél még ambiciózusabb: 2030-ra akár négyezer megawatt közelébe emelkedhetne a magyar szélerőművek névleges teljesítménye.
A lap arra is rámutat, a németországi bontás ugyanakkor figyelmeztetés is egyben a magyar fejlesztések számára. A szélerőmű-program sikeréhez nem elegendő a megfelelő széljárás és a hálózati csatlakozás: már a kijelöléskor
kezelni kell a lakossági konfliktusokat, a zaj- és természetvédelmi kockázatokat, valamint azt is, mi történik a berendezésekkel az üzemidő végén.
Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, Kapitány István nemrég bejelentette: 2030-ig az EU támogatásával a mostaninak több mint a tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon. Mint kiderült, ehhez tájképi és zajvédelmi korlátozásokat kell feloldani, és még az is kérdéses, hogy megéri-e nekünk ez a technológia.
Magyar Éva kormányszóvivő nemrég be is jelentette: az európai uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében a kormány kezdeményezte négy energetikai törvény módosítását. Ezel kapcsoaltban többek között közölte: a szélerőművek magassági korlátja 199 méterre emelkedik.
Elmondta: a törvénymódosítások célja, hogy Magyarország teljesítse a helyreállítási terv energetikai vállalásait; összesen 868 milliárd forint hazahozatala válik lehetővé ezzel. A javaslat emellett elősegíti a megújuló energiatermelés, azon belül főleg a szélenergia elterjedését, ez pedig növeli Magyarország energiafüggetlenségét.
Ismertetése szerint a javaslat pontosítja a szárazföldi szélerőművek létesítésére alkalmas, úgynevezett könnyített térségek kijelölésének szabályait, és a szélerőművek magassági korlátja a jelenlegi 130 méterről 199 méterre emelkedik.
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Többször is előfordult a legnagyobb kánikulában, hogy a szélerőművek nem termeltek, helyette viszont a hálózatból vettek fel energiát.
Nyitókép: AFP/Joe Klamar