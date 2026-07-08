Az új kormány telerakná az országot szélerőművekkel, de Németország intő példa lehet

A több mint 250 méteresre becsült szélturbina Oberwiera Harthau nevű településrészén áll. A német sajtó szerint,

a helyiek már röviddel az indulás után a berendezés zajára panaszkodtak, miközben a turbina a beszámolók szerint nem is teljes kapacitáson működött.

A gépház hajtóművét is kicserélték, de ez sem oldotta meg tartósan a problémákat, ezért az üzemeltető a bontás mellett döntött.