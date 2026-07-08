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szélerőművi kapacitás szélerőmű németország eu

Az új kormány telerakná az országot szélerőművekkel, de Németország intő példa lehet

2026. július 08. 21:36

Nemrég állították fel, de máris le kell bontani egy méregdrága, óriási szélturbinát Németországban, mivel a helyieknek elegük lett belőle, ráadásul nem volt képes teljes kapacitáson működni. Az ügy Magyarország számára is figyelmeztetés lehet, hiszen a következő években jelentősen bővülhet a hazai szélenergia-kapacitás.

2026. július 08. 21:36
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Alig két és fél év után bontják le a tízmillió euróból épült német szélerőművet, miután a zajpanaszok és a műszaki hibák miatt nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. 

A német szélerőmű ügye Magyarország számára is figyelmeztetés lehet, hiszen a következő években jelentősen bővülhet a hazai szélenergia-kapacitás. A környezeti hatások viszont felbecsülhetetlenek 

írja a Világgazdaság.

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A több mint 250 méteresre becsült szélturbina Oberwiera Harthau nevű településrészén áll. A német sajtó szerint, 

a helyiek már röviddel az indulás után a berendezés zajára panaszkodtak, miközben a turbina a beszámolók szerint nem is teljes kapacitáson működött. 

A gépház hajtóművét is kicserélték, de ez sem oldotta meg tartósan a problémákat, ezért az üzemeltető a bontás mellett döntött.

A Világgazdaság kifejti: az eset jól mutatja, hogy a szélenergia fejlesztése nem kizárólag kapacitás- és finanszírozási kérdés. Egy-egy nagy turbina telepítésénél a műszaki megbízhatóság, a zajhatás, a tájba illesztés, a helyi közösségekkel való egyeztetés, valamint a későbbi bontás és hulladékkezelés is meghatározó szempont. A szélerőművek tervezett élettartama jellemzően 20–30 év, ám a német projekt azt példázza, hogy egy hibásan működő vagy társadalmilag elfogadhatatlanná váló beruházás ennél jóval hamarabb is elbukhat.

A lap arra is rámutat, 

hogy a szélerőmű lapátok nehezen újrahasznosíthatók. 

A legnagyobb probléma az, hogy a lapátok jelentős része még mindig lerakóba, égetésre vagy átmeneti tárolásba kerül, miközben a nagy volumenű anyagában történő újrahasznosítás csak most kezd felfutni.

A német ügy azért is figyelemre méltó, mert Magyarországon éppen új lendületet kaphat a szélenergia. A hazai beépített szélerőművi kapacitás jelenleg nagyjából 330 megawatt, és az elmúlt másfél évtizedben érdemben nem bővült. Az új szabályozási irány már enyhített a korábbi, gyakorlatilag tiltó jellegű telepítési feltételeken: a szélerőművek lakóterületektől számított védőtávolsága 700 méterre csökkent, miközben több térségben új beruházások előtt nyílhat meg az út – írja a Világgazdaság.

Hozzáteszik: a kormányzati tervek szerint augusztus 31-én legalább 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás hálózati csatlakoztatására írhatnak ki pályázatot. Ez önmagában több mint kétszerese lenne a jelenlegi hazai szélkapacitásnak, és megközelítőleg egymilliárd eurós beruházási volument jelenthet. A hosszabb távú cél még ambiciózusabb: 2030-ra akár négyezer megawatt közelébe emelkedhetne a magyar szélerőművek névleges teljesítménye.

A lap arra is rámutat, a németországi bontás ugyanakkor figyelmeztetés is egyben a magyar fejlesztések számára. A szélerőmű-program sikeréhez nem elegendő a megfelelő széljárás és a hálózati csatlakozás: már a kijelöléskor 

kezelni kell a lakossági konfliktusokat, a zaj- és természetvédelmi kockázatokat, valamint azt is, mi történik a berendezésekkel az üzemidő végén.

Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, Kapitány István nemrég bejelentette: 2030-ig az EU támogatásával a mostaninak több mint a tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon. Mint kiderült, ehhez tájképi és zajvédelmi korlátozásokat kell feloldani, és még az is kérdéses, hogy megéri-e nekünk ez a technológia. 

Magyar Éva kormányszóvivő nemrég be is jelentette: az európai uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében a kormány kezdeményezte négy energetikai törvény módosítását. Ezel kapcsoaltban többek között közölte: a szélerőművek magassági korlátja 199 méterre emelkedik.

Elmondta: a törvénymódosítások célja, hogy Magyarország teljesítse a helyreállítási terv energetikai vállalásait; összesen 868 milliárd forint hazahozatala válik lehetővé ezzel. A javaslat emellett elősegíti a megújuló energiatermelés, azon belül főleg a szélenergia elterjedését, ez pedig növeli Magyarország energiafüggetlenségét.

Ismertetése szerint a javaslat pontosítja a szárazföldi szélerőművek létesítésére alkalmas, úgynevezett könnyített térségek kijelölésének szabályait, és a szélerőművek magassági korlátja a jelenlegi 130 méterről 199 méterre emelkedik.

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Nyitókép: AFP/Joe Klamar

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Összesen 52 komment

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fintaj-2
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2026. július 08. 23:47 Szerkesztve
kiss.istván770 tájékozódj! Kiemelt német offshore (nyílt tengeri) beruházások: Nordlicht projektcsoport (Északi-tenger): 2026 júliusában vette kezdetét Németország jelenlegi legnagyobb tengeri szélerőmű-projektjének kivitelezése a Vattenfall gondozásában. A Borkum szigetétől északra elhelyezkedő monstrum két fázisból áll: a Nordlicht I (980 MW) és a Nordlicht II (630 MW) együttesen 1,6 GW kapacitással fog működni. A tervezett átadás 2028, és évente mintegy 6 TWh tiszta villamos energiát termel majd. Borkum Riffgrund 3 (Északi-tenger): Az Orsted által fejlesztett 900 MW kapacitású gigaprojekt a befejezéséhez közeledik, és a hálózati integrációja folyamatos. Balti-tengeri zónák: A német szövetségi kormány tenderprogramja keretében három különálló zónában összesen 958 MW új kapacitás kiépítése és hálózatra kapcsolása van folyamatban.
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1
RigbyMordecai
2026. július 08. 23:41
Régen láttam valamelyik ism.terjesztő csatornán egy filmet, hogy is készül, a lapátok rétegzésére emlékszem, érdekes volt. Nem találtam meg a videót kereséskor a Gooogle-n, de egy rahedli védő cikk kijött, hogy ez a legolcsóbb és környezetbarátibb energia ... Na persze, főleg eu nézőpontból, pld: https energy.ec.europa.eu/news/5-things-you-should-know-about-wind-energy-2025-04-22_en .... A VG cikke pontosan elmondja, hogy ez nem annyira igaz, a panaszkodó német lakosság legalábbis nem így hiszi. Lehet, hogy a legjobb verzió a sok energiaforrás között, nem tudom, de akkor is méregdrága és nem zöld annyira, mint szeretnénk, pedig istenemre mondom, nekem tetszik, érdekes találmány, jó célból készül. DE MÉG NEM tökéletes! + A megfelelő talaj megtalálása, különleges stabilitás elérése, karbantartáshoz magasságfóbia nélküli dolgozók találása, építéshez/bontáshoz különleges daru, nehézségek az "eltemetésben" vagy újrahasznosításban ... a szegény madarak meg ugye nem is tétel a végösszegben ..
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kiss.istvan770
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2026. július 08. 23:35 Szerkesztve
"fintaj-2 2026. július 08. 23:09 Nem vagyok Tiszás, ..." Csak Kapitány István közeli barátja? Fogalmad sincs a szélerőművekről, vagy neked is jutna az eltékozolt közpénzből?
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kiss.istvan770
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2026. július 08. 23:24 Szerkesztve
"fintaj-2 2026. július 08. 23:03 • Szerkesztve Gondolkodjunk! ..." A német tengerparton szinte folyamatosan fúj a szél, de ott sem gazdaságos, A hatásfoka maximum 4%-os. Magyarországon gyakori a szélcsend és a gyenge szél, amikor el sem indítható egy szélturbina. Paks II ha végre megépűlne, akkor éjjel és szélcsendben is termelhetne áramot, sokkal olcsóbban, mint a szélturbinák. SOHA MEG NEM TÉRÜLŐ BEFEKTETÉS! Amikor folyamatosan működik, akkor a lapátok vége túllépi a hangsebességet, ezért rettentő zajos. Nagyon sok madarat megöl. Nem természetes eszköz nagy magasságban, ezért az ösztöneik nem tudják érzékelni, hogy amikor a lapát közelébe érnek az éppen hol lesz és leüti őket. A Parlamentben válasz helyett, arról áradozott Kapitány István, hogy szélerőműveket telepítenek az országba. ERŐS A GYANÚM, HOGY VALAMELYIK NYUGAT EURÓPAI GYÁRTÓVAL MÁR TERVBE VAN VÉVE AZ "ÜZLET", AMI KIZÁRÓLAG HATALMAS ANYAGI KÁRT OKOZHAT AZ ORSZÁGNAK. A VISSZAOSZTÁS TERVÉNEK GYANÚJA IS INDOKOLT!
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