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Eurostat: A bevándorlás tartja fenn az EU népességnövekedését, Magyarország a leggyorsabban fogyó országok között van

2026. július 11. 07:20

2012 óta több európai hal meg, mint amennyi születik. Mégis, az EU lakossága ma 8 millióval több, mint tíz évvel ezelőtt.

2026. július 11. 07:20
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A népesedési világnap előtt, július 10-én tette közzé legfrissebb demográfiai jelentését az Európai Unió statisztikai hivatala. Az Eurostat becslései szerint az EU lakossága 452 millió főre nőtt, 

a növekedést azonban kizárólag a bevándorlás tartja fenn, amely ellensúlyozza a természetes fogyást. 

Miközben az unió egészében gyarapodott a népesség, Magyarország a leggyorsabb lakosságcsökkenést elszenvedő tagállamok közé került.

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Az adatok szerint 2026. január 1-jén az Európai Unió lakossága 706 ezer fővel haladta meg az előző évit, ami a koronavírus-járvány miatti 2021-es visszaesést követően már a zsinórban ötödik növekedést mutató esztendő volt. A statisztikai hivatal rávilágított, hogy az unióban már 2012 óta több halálozást regisztrálnak, mint születést, így a természetes népmozgalom mutatói negatívak. A lakosságszám növekedése kizárólag a pozitív nettó migrációnak, vagyis a bevándorlásnak köszönhető, amely teljesen kompenzálja a természetes fogyást. 

Az EU lakossága így ma 8 millióval magasabb, mint tíz évvel ezelőtt, és 16 millióval több, mint húsz évvel ezelőtt.

A tagállamok közötti megoszlás továbbra is tartja a korábbi arányokat. A legnépesebb ország Németország 83,5 millió lakossal, míg a legkisebb Málta 0,6 millió fővel. Az EU lakosságának kétharmada mindössze öt államban – Németországban, Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban és Lengyelországban – él. A vizsgált időszakban 16 uniós tagállamban nőtt a népesség, a leggyorsabb arányos növekedést a bevándorlás által leginkább érintett kis államokban, így Máltán, Cipruson és Luxemburgban regisztrálták.

Ezzel szemben tizenegy tagállamban csökkent a lakosságszám, és ezen a téren Magyarország mutatói a legrosszabbak közé tartoznak. 

A lakosságarányos fogyásában Magyarország a harmadik legrosszabb helyen áll az unióban ezer lakosra vetített -5,4 tizedes mutatóval. Ennél gyorsabb ütemű népességcsökkenést csak Észtországban (-6,8) és Lettországban (-8,3) mértek a statisztikusok.

Hosszabb távon vizsgálva a folyamatokat az látszik, hogy az EU népessége ugyan jelentősen nőtt az 1960-as 354,5 millióról a mostani 452 millióra, a növekedési ütem azonban drasztikusan lelassult. Miközben az 1960-as években még átlagosan évi 3 millió fővel gyarapodott a közösség lakossága, a 2010-es évekre ez a növekedés évi 0,6 millió főre mérséklődött, és ma már teljesen a bevándorlási folyamatoktól függ.

Nyitókép: Európába igyekvő illegális bevándorlók a Kanári-szigetekhez tartozó Lanzarote szigetén fekvő Costa Teguise kikötőjébe érkezésük után, 2026. május 6-án. Az 50 migráns gumicsónakkal érte el a partot.
Fotó: MTI/EPA/EFE/Adriel Perdomo

 

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Összesen 27 komment

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Sorrend:
lemez
2026. július 11. 08:58
Ha most a globslista kormány nem adna el mindent minden népjóléti kedvezményt visszavonva elég lenne 8 millio lakos az országban.
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0
0
zakar zoltán béla
2026. július 11. 08:54
Euroőnmatt
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0
0
egyszeri
2026. július 11. 08:41
A kevert népesség mint egység természetellenes és ezért nem megoldás a csökkenő, meglévő, homogén csoportok (nemzetek) társadalmának a fenntartására. Az csak a megüresedett helyek átadása idegen kultúrák számára akik első dolga az lesz, hogy még jobban kiterjesszék életterüket, akár az őslakosság kiirtásával is! Ha megnézzük, hogyan néz ez ki a természetben, akkor előre láthatjuk mi vár ránk is. Az oroszlánoknál pl. ha a hím becserkész magának egy nőstényt, akkor az első dolga, hogy az új párjának, a már meglévő kölykeit megölje, sőt a nőstényt is arra kényszeríti, hogy saját kicsinyeit elpusztítsa. Hasonló a helyzet a majmoknál is, ahol a konkurens csapatok megtámadása után a kicsiket nemhogy megölik de meg is eszik (kannibalizmus). Vagy szedjünk össze hangyabolyból egy pohárra való hangyát és szórjuk bele egy másik hangyabolyba azután meg figyeljünk mi történik...
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1
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Hohokam
•••
2026. július 11. 08:33 Szerkesztve
Na a szokásos belengetett kellamigráció-lófasz. Nézzük pl. a meg sem említett Horvátországot - 1991 óta az ország létszámának majdnem 1/4-e eltűnt - mintha Magyarország most minimum 1M-val kisebb létszámú lenne: osw.waw.pl/en/publikacje/osw-commentary/2025-06-11/croatias-demographic-crisis-how-to-address-depopulation És a legszebb: A symbolic example of the country’s changing demographic reality came during the inauguration ceremony of President Zoran Milanović, where a young Filipino woman performed a traditional Croatian song.
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