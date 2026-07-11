Eurostat: A bevándorlás tartja fenn az EU népességnövekedését, Magyarország a leggyorsabban fogyó országok között van

Az adatok szerint 2026. január 1-jén az Európai Unió lakossága 706 ezer fővel haladta meg az előző évit, ami a koronavírus-járvány miatti 2021-es visszaesést követően már a zsinórban ötödik növekedést mutató esztendő volt. A statisztikai hivatal rávilágított, hogy az unióban már 2012 óta több halálozást regisztrálnak, mint születést, így a természetes népmozgalom mutatói negatívak. A lakosságszám növekedése kizárólag a pozitív nettó migrációnak, vagyis a bevándorlásnak köszönhető, amely teljesen kompenzálja a természetes fogyást.

Az EU lakossága így ma 8 millióval magasabb, mint tíz évvel ezelőtt, és 16 millióval több, mint húsz évvel ezelőtt.

A tagállamok közötti megoszlás továbbra is tartja a korábbi arányokat. A legnépesebb ország Németország 83,5 millió lakossal, míg a legkisebb Málta 0,6 millió fővel. Az EU lakosságának kétharmada mindössze öt államban – Németországban, Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban és Lengyelországban – él. A vizsgált időszakban 16 uniós tagállamban nőtt a népesség, a leggyorsabb arányos növekedést a bevándorlás által leginkább érintett kis államokban, így Máltán, Cipruson és Luxemburgban regisztrálták.