Eurostat: A bevándorlás tartja fenn az EU népességnövekedését, Magyarország a leggyorsabban fogyó országok között van

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2012 óta több európai hal meg, mint amennyi születik. Mégis, az EU lakossága ma 8 millióval több, mint tíz évvel ezelőtt.
A népesedési világnap előtt, július 10-én tette közzé legfrissebb demográfiai jelentését az Európai Unió statisztikai hivatala. Az Eurostat becslései szerint az EU lakossága 452 millió főre nőtt,
a növekedést azonban kizárólag a bevándorlás tartja fenn, amely ellensúlyozza a természetes fogyást.
Miközben az unió egészében gyarapodott a népesség, Magyarország a leggyorsabb lakosságcsökkenést elszenvedő tagállamok közé került.
Az adatok szerint 2026. január 1-jén az Európai Unió lakossága 706 ezer fővel haladta meg az előző évit, ami a koronavírus-járvány miatti 2021-es visszaesést követően már a zsinórban ötödik növekedést mutató esztendő volt. A statisztikai hivatal rávilágított, hogy az unióban már 2012 óta több halálozást regisztrálnak, mint születést, így a természetes népmozgalom mutatói negatívak. A lakosságszám növekedése kizárólag a pozitív nettó migrációnak, vagyis a bevándorlásnak köszönhető, amely teljesen kompenzálja a természetes fogyást.
Az EU lakossága így ma 8 millióval magasabb, mint tíz évvel ezelőtt, és 16 millióval több, mint húsz évvel ezelőtt.
A tagállamok közötti megoszlás továbbra is tartja a korábbi arányokat. A legnépesebb ország Németország 83,5 millió lakossal, míg a legkisebb Málta 0,6 millió fővel. Az EU lakosságának kétharmada mindössze öt államban – Németországban, Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban és Lengyelországban – él. A vizsgált időszakban 16 uniós tagállamban nőtt a népesség, a leggyorsabb arányos növekedést a bevándorlás által leginkább érintett kis államokban, így Máltán, Cipruson és Luxemburgban regisztrálták.
Ezzel szemben tizenegy tagállamban csökkent a lakosságszám, és ezen a téren Magyarország mutatói a legrosszabbak közé tartoznak.
A lakosságarányos fogyásában Magyarország a harmadik legrosszabb helyen áll az unióban ezer lakosra vetített -5,4 tizedes mutatóval. Ennél gyorsabb ütemű népességcsökkenést csak Észtországban (-6,8) és Lettországban (-8,3) mértek a statisztikusok.
Hosszabb távon vizsgálva a folyamatokat az látszik, hogy az EU népessége ugyan jelentősen nőtt az 1960-as 354,5 millióról a mostani 452 millióra, a növekedési ütem azonban drasztikusan lelassult. Miközben az 1960-as években még átlagosan évi 3 millió fővel gyarapodott a közösség lakossága, a 2010-es évekre ez a növekedés évi 0,6 millió főre mérséklődött, és ma már teljesen a bevándorlási folyamatoktól függ.
Nyitókép: Európába igyekvő illegális bevándorlók a Kanári-szigetekhez tartozó Lanzarote szigetén fekvő Costa Teguise kikötőjébe érkezésük után, 2026. május 6-án. Az 50 migráns gumicsónakkal érte el a partot.
Fotó: MTI/EPA/EFE/Adriel Perdomo