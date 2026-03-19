Döntött az MLSZ a meztépős ügyben – a Honvéd edzője is képbe került

Súlyos büntetés: a kamera előtt kért bocsánatot a mezét széttépő Honvéd-játékos
Az MLSZ négymeccses eltiltást szabott ki.
Nem maradtak következmények nélkül a Kecskemét elleni meccs hajrájában történtek. A Honvéd vezetőedzőjét és a mezét saját magán széttépő játékosát is eltiltották.
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága a másodosztályban listavezető Budapest Honvéd vezetőedzőjét, Feczkó Tamást három, mezőnyjátékosát, Pinte Patrikot két bajnoki meccsről eltiltotta a március 9-i, Kecskemét elleni bajnoki végén történt incidens miatt. Az ugyanezen a találkozón kiállított Kállai Kevin négymeccses büntetést kapott, amelyből egyet már letöltött.
Az indulatok Pinte kíméletlen szabálytalansága után szabadultak el: a két csapat játékosai, valamint a stábtagok egymásnak estek. Zierkelbach Péter játékvezető végül piros lapot mutatott fel a már lecserélt Kállainak a kispestiek részéről, valamint Szalai Tamásnak, a Kecskemét asszisztensedzőjének.
Pinte azzal is a figyelem középpontjába került a mérkőzésen, hogy nemes egyszerűséggel széttépte saját magán a mezt, majd a csapattársaival ezután próbálták elhitetni a bíróval, hogy az ellenfél szaggatta le róla a dresszt. A futballista később ezért a cselekedetéért, valamint a durva szabálytalanságáért is nyilvánosan elnézést kért.
A Honvéd előnye nyolc fordulóval a bajnokság vége előtt 12 pont a harmadik helyezett Kecskemét és a negyedik Mezőkövesd előtt, vagyis közel van ahhoz, hogy három év után visszajusson az NB I-be.
Nyitókép: Facebook / Budapest Honvéd FC
***
