Döntött az MLSZ a meztépős ügyben – a Honvéd edzője is képbe került

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága a másodosztályban listavezető Budapest Honvéd vezetőedzőjét, Feczkó Tamást három, mezőnyjátékosát, Pinte Patrikot két bajnoki meccsről eltiltotta a március 9-i, Kecskemét elleni bajnoki végén történt incidens miatt. Az ugyanezen a találkozón kiállított Kállai Kevin négymeccses büntetést kapott, amelyből egyet már letöltött.

Az indulatok Pinte kíméletlen szabálytalansága után szabadultak el: a két csapat játékosai, valamint a stábtagok egymásnak estek. Zierkelbach Péter játékvezető végül piros lapot mutatott fel a már lecserélt Kállainak a kispestiek részéről, valamint Szalai Tamásnak, a Kecskemét asszisztensedzőjének.