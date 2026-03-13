Súlyos büntetés: a kamera előtt kért bocsánatot a mezét széttépő Honvéd-játékos

A Budapest Honvéd hivatalos Facebook-oldalára feltöltött videóban Pinte Patrik bocsánatot kért, amiért a hétfői, Kecskemét elleni NB II-es rangadón széttépte saját magán a mezt, illetve az ellenfelével, Haris Attilával szemben elkövetett súlyos szabálytalanságáért, amelyért csak sárga lapos büntetést kapott.

„Bocsánatot szeretnék kérni a viselkedésem miatt. A meccs hevében megtéptem a mezemet, ami a klub hagyományaihoz, a szurkolókhoz és a csapattársaimhoz sem volt méltó. Sajnálom. A büntetésemet megkaptam, vállalom is. Szintén elnézést kérek a meccs végi belépőmért, ami nagyon durva volt. Tudom, hogy a mez, amit viselek, a klubot és a szurkolókat képviseli. Még egyszer bocsánatot kérek, és mindent megteszek azért, hogy jóvátegyem a hibámat” – mondta a futballista a felvételen.