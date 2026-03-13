Súlyos büntetés: a kamera előtt kért bocsánatot a mezét széttépő Honvéd-játékos
2026. március 13. 15:28
Pinte Patrik elnézést kért a szurkolóktól, amiért széttépte magán a mezét. Komoly fegyelmi következményekkel jártak a Budapest Honvéd legutóbbi mérkőzései.
A Budapest Honvéd hivatalos Facebook-oldalára feltöltött videóban Pinte Patrik bocsánatot kért, amiért a hétfői, Kecskemét elleni NB II-es rangadón széttépte saját magán a mezt, illetve az ellenfelével, Haris Attilával szemben elkövetett súlyos szabálytalanságáért, amelyért csak sárga lapos büntetést kapott.
„Bocsánatot szeretnék kérni a viselkedésem miatt. A meccs hevében megtéptem a mezemet, ami a klub hagyományaihoz, a szurkolókhoz és a csapattársaimhoz sem volt méltó. Sajnálom. A büntetésemet megkaptam, vállalom is. Szintén elnézést kérek a meccs végi belépőmért, ami nagyon durva volt. Tudom, hogy a mez, amit viselek, a klubot és a szurkolókat képviseli. Még egyszer bocsánatot kérek, és mindent megteszek azért, hogy jóvátegyem a hibámat” – mondta a futballista a felvételen.
Pinte kíméletlen szabálytalansága után az oldalvonalnál elszabadultak az indulatok: a két csapat játékosai, valamint a stábtagok egymásnak estek. Zierkelbach Péter játékvezető végül piros lapot mutatott fel a már lecserélt Kállai Kevinnek a Honvéd részéről, valamint Szalai Tamásnak, a Kecskemét asszisztensedzőjének.
továbbá „kisebb súlyú fegyelmi vétség miatt” eljárás indult Pinte Patrik és Feczkó Tamás, a Honvéd vezetőedzője ellen, aki a mérkőzést követően élesen bírálta a találkozó játékvezetőjét, annak ellenére is, hogy játékosa a hajrában megúszott egy nyilvánvaló kiállítást.
Más ügyben is megbüntették a Honvédot
Az MLSZ határozata szerint a Budapest Honvédot az egy héttel korábbi, Csákvár elleni mérkőzéssel kapcsolatban
szurkolóinak megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi,
emellett egy soron következő hazai NB II-es bajnoki mérkőzésre szóló, hat hónapra felfüggesztett szektorbezárással bünteti,
ezenfelül a korábbi fegyelmi vétségek próbaidőn belüli ismételt előfordulása miatt elrendeli a sportszervezet korábban kiszabott felfüggesztett, egy soron következő hazai NB II-es meccsre szóló szektorbezárásának végrehajtását.
A listavezető kispesti együttes a másodosztály következő fordulójában a bennmaradásért harcoló Békéscsaba vendége lesz, utána a Karcaghoz és a Tiszakécskéhez látogat, a legközelebbi hazai bajnokiját pedig április 11-én a Kozármislennyel vívja.
