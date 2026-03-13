Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
03. 13.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 13.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Kecskeméti TE Feczkó Tamás Pinte Patrik Kállai Kevin NB II Budapest Honvéd Honvéd MLSZ

Súlyos büntetés: a kamera előtt kért bocsánatot a mezét széttépő Honvéd-játékos

2026. március 13. 15:28

Pinte Patrik elnézést kért a szurkolóktól, amiért széttépte magán a mezét. Komoly fegyelmi következményekkel jártak a Budapest Honvéd legutóbbi mérkőzései.

A Budapest Honvéd hivatalos Facebook-oldalára feltöltött videóban Pinte Patrik bocsánatot kért, amiért a hétfői, Kecskemét elleni NB II-es rangadón széttépte saját magán a mezt, illetve az ellenfelével, Haris Attilával szemben elkövetett súlyos szabálytalanságáért, amelyért csak sárga lapos büntetést kapott.

„Bocsánatot szeretnék kérni a viselkedésem miatt. A meccs hevében megtéptem a mezemet, ami a klub hagyományaihoz, a szurkolókhoz és a csapattársaimhoz sem volt méltó. Sajnálom. A büntetésemet megkaptam, vállalom is. Szintén elnézést kérek a meccs végi belépőmért, ami nagyon durva volt. Tudom, hogy a mez, amit viselek, a klubot és a szurkolókat képviseli. Még egyszer bocsánatot kérek, és mindent megteszek azért, hogy jóvátegyem a hibámat” – mondta a futballista a felvételen.

Pinte kíméletlen szabálytalansága után az oldalvonalnál elszabadultak az indulatok: a két csapat játékosai, valamint a stábtagok egymásnak estek. Zierkelbach Péter játékvezető végül piros lapot mutatott fel a már lecserélt Kállai Kevinnek a Honvéd részéről, valamint Szalai Tamásnak, a Kecskemét asszisztensedzőjének.

Az MLSZ fegyelmi bizottsága a március 12-i, csütörtöki ülésén Kállait négy, míg Szalait egy meccsről tiltotta el,

továbbá „kisebb súlyú fegyelmi vétség miatt” eljárás indult Pinte Patrik és Feczkó Tamás, a Honvéd vezetőedzője ellen, aki a mérkőzést követően élesen bírálta a találkozó játékvezetőjét, annak ellenére is, hogy játékosa a hajrában megúszott egy nyilvánvaló kiállítást.

 

Más ügyben is megbüntették a Honvédot

Az MLSZ határozata szerint a Budapest Honvédot az egy héttel korábbi, Csákvár elleni mérkőzéssel kapcsolatban 

  • szurkolóinak megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, 
  • emellett egy soron következő hazai NB II-es bajnoki mérkőzésre szóló, hat hónapra felfüggesztett szektorbezárással bünteti,
  • ezenfelül a korábbi fegyelmi vétségek próbaidőn belüli ismételt előfordulása miatt elrendeli a sportszervezet korábban kiszabott felfüggesztett, egy soron következő hazai NB II-es meccsre szóló szektorbezárásának végrehajtását.

A listavezető kispesti együttes a másodosztály következő fordulójában a bennmaradásért harcoló Békéscsaba vendége lesz, utána a Karcaghoz és a Tiszakécskéhez látogat, a legközelebbi hazai bajnokiját pedig április 11-én a Kozármislennyel vívja.

Nyitókép: Facebook / Budapest Honvéd FC

***

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zakar zoltán béla
2026. március 13. 18:38
Aljas?!
Válasz erre
0
0
cutcopy
•••
2026. március 13. 16:13 Szerkesztve
Nem kell mindent megtenni csak összevarrni..!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!