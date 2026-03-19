Erre éhezik igazán Magyar Péter: receptgyűjteménybe szedték a Tisza-vezér ihlette fogásokat

Nincs többé vörös vonal: Von der Leyen aktiválta az Orbán elleni szuperfegyvert
Az időzítés nem véletlen.
„Kétarcú Konyha” címmel különleges receptkönyv látott napvilágot.
A mindmegette.hu „Kétarcú Konyha” címmel egy különleges, ironikus hangvételű receptgyűjteményt tett közzé, amelyben Magyar Péter ismert elszólásai és baklövései ihlették az ételek elnevezéseit.
A fogások között szerepel például a „Kijevi csirke külső támogatással”, amelyhez a következő ajánlás társul: „Ha jól készítjük, a vaj csak a megfelelő pillanatban tör elő, nem előbb. Pont, mint az igazság. Ez a recept ideális választás, ha szeretjük a kontrollált robbanásokat.”
Hasonló szellemben készült a „Brüsszeli csirkemell, a támogatott változat” is, amelyet akkor érdemes az asztalra tenni, amikor a csirkemell önmagában már kevésnek bizonyul, és jól jön neki némi külső segítség.
A kínálatból nem hiányzik a „Hamis gulyás” sem, amely hűen tükrözi saját meghatározását: „gulyás, csak épp nem egészen az. Csak egy marha van benne, de nincs benne nagyívű történelmi súly”
Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP