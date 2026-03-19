Megüzenték az ukránok: a magyar választás után Kárpátalján „rendet kell tenni” (VIDEÓ)

Óriási a tét: Magyarország harcba száll – Szijjártó már be is jelentette az első lépést
„A kormány készen áll arra, hogy...”
Újabb ukrán fenyegetés érkezett.
Ivan Lozovy, korábbi ukrán politikus és katona – aki a szélsőséges Ajdar önkéntes zászlóaljban szolgált – szerint a kárpátaljai magyaroknak rács mögött a helyük.
Lozovy elfogadhatatlannak tartja, hogy a kárpátaljai magyarok magyar iskolába járnak, magyar zászlót tűznek ki és magyar himnuszt énekelnek. Hozzátette, hogy egyelőre hallgatni kell a témáról, de
a magyar választások után Kárpátalján „rendet kell tenni”,
és aki magyar zászlót tűz ki állami intézményekre, azt börtönbe kell zárni.
Azonban nem Ivan Lozovy az első, aki fenyegető üzenetet küld Ukrajnából: ahogy arról beszámoltunk, a magyar kormány csütörtökön három ukrán állampolgár Magyarországról, illetve a schengeni övezetből való kitiltásáról döntött.
A szóban forgó videót itt megtekintheti:
Ezt is ajánljuk a témában
„A kormány készen áll arra, hogy...”
