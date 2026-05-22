A franciák Kínától várják a háború lezárását

Pascal Confavreux, a francia Európa- és Külügyminisztérium szóvivője arról beszélt: Oroszország elszigeteltsége a teljes körű ukrajnai invázió óta elmélyítette függőségét Pekingtől. „Rendkívül kiegyensúlyozatlan kapcsolatokat figyelünk meg Oroszország és Kína között, főleg Oroszország Ukrajna elleni agressziója után, amely elvágta Oroszországot számos partnerétől, különösen az energia- és gazdasági szektorban.”

A szóvivő szerint Peking Moszkvával fennálló kapcsolatai csatornát biztosítanak Franciaországnak a háború befejezésének szorgalmazására.

„Nyilvánvalóan folyamatos párbeszédet folytatunk Kínával, különösen az ukrajnai háborúval kapcsolatos üzenetek közvetítése érdekében. Ez a csatorna lehetővé teszi számunkra, hogy megkérjük Kínát, használja ki Moszkvával fennálló kapcsolatát, és szólítson fel az agresszió befejezésére” – tette hozzá Confavreux.