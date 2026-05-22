A franciák Kínától várják a háború lezárását

Franciaország a Kínával folytatott párbeszédét arra használja fel, hogy sürgesse Pekinget, gyakoroljon nyomást Moszkvára az Ukrajna elleni háború beszüntetésére – közölte a párizsi kormány.
Pascal Confavreux, a francia Európa- és Külügyminisztérium szóvivője arról beszélt: Oroszország elszigeteltsége a teljes körű ukrajnai invázió óta elmélyítette függőségét Pekingtől. „Rendkívül kiegyensúlyozatlan kapcsolatokat figyelünk meg Oroszország és Kína között, főleg Oroszország Ukrajna elleni agressziója után, amely elvágta Oroszországot számos partnerétől, különösen az energia- és gazdasági szektorban.”
A szóvivő szerint Peking Moszkvával fennálló kapcsolatai csatornát biztosítanak Franciaországnak a háború befejezésének szorgalmazására.
„Nyilvánvalóan folyamatos párbeszédet folytatunk Kínával, különösen az ukrajnai háborúval kapcsolatos üzenetek közvetítése érdekében. Ez a csatorna lehetővé teszi számunkra, hogy megkérjük Kínát, használja ki Moszkvával fennálló kapcsolatát, és szólítson fel az agresszió befejezésére” – tette hozzá Confavreux.
Confavreux Franciaország szorosabb orosz-kínai együttműködésre adott válaszát a francia G7-elnökséghez is kapcsolta, mondván: Párizs a jelentős globális egyensúlyhiányok, különösen a gazdasági problémák kezelésére összpontosít. Ez a prioritás egyre sürgetőbbé vált a globális biztonsági feszültségek fokozódásával – írja a Kyiv Post.
Arra a kérdésre, hogy Párizs továbbra is számíthat-e Washington támogatására, Confavreux azt mondta, Franciaország párbeszédet folytat mind az Egyesült Államokkal, mind Kínával, miközben hangsúlyozta, Európának meg kell határoznia saját nézőpontjait. „A Kína és az Egyesült Államok közötti erősödő konfrontáció közepette az európai utat akarjuk kialakítani” – hangsúlyozta a francia szóvivő.
Nyitóképen: Emmanuel Macron francia elnök (Dimitar DILKOFF / AFP)