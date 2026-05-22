lengyelország ukrán gabona bóna szabolcs szlovákia európai unió mezőgazdaság

Nem aggódik az ukrán gabonaimport miatt az agrárminiszter, szerinte nagyobb veszélyt jelent Szlovákia és Lengyelország

2026. május 22. 15:03

Bóna Szabolcs szerint sok tényezőt kell figyelembe venni, ha korlátozásokról van szó.

2026. május 22. 15:03
Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter újabb bejegyzést tett közzé közösségi oldalán az ukrán gabonaimporttal kapcsolatos vitákról, a kukoricapiac jelenlegi helyzetéről, valamint a klímaváltozás és az aszály hosszú távú hatásairól.

A miniszter szerint a jelenlegi árszinteken az ukrán gabona nem elsősorban a magyar piacra irányul. Hazánkban a kukoricapiacot inkább a Lengyelországból és Szlovákiából érkező import befolyásolja.

Uniós szabályozás és export

Bóna Szabolcs emlékeztetett rá, hogy az Európai Unió jelenlegi szabályai szerint az Ukrajnából származó gabonafélékre továbbra is nulla százalékos vám vonatkozik (az orosz és belarusz eredetűek kivételével). Emiatt az EU–ukrán szabadkereskedelmi megállapodás jelenleg nem játszik meghatározó szerepet a gabonapiacon.

Az adatok szerint az Ukrajnából az EU-ba irányuló gabonaexport jelentősen visszaesett a 2025/2026-os szezon július–március időszakában:

  • Kukorica: 31 százalékos csökkenés
  • Búza: 86 százalékos csökkenés
  • Árpa: 92 százalékos csökkenés

Az ukrán gabona legnagyobb európai felvevőpiaca továbbra is Spanyolország.

A magyar helyzet

A miniszter szerint 2026 áprilisának végén az ukrán kukorica elvileg versenyképes árú lehetett volna Kelet-Magyarországon, a gyakorlatban azonban mégis a lengyel és szlovák import dominál. 2025 szeptembere és 2026 márciusa között 405 ezer tonna importkukorica érkezett Magyarországra, ami a teljes éves hazai felhasználás több mint 11 százalékát teszi ki.

Ebből:

  • közel 50 százalék Lengyelországból,
  • 36 százalék Szlovákiából származott.

Hosszú távú kihívások

Bóna Szabolcs hozzátette: a klímaváltozás miatt Magyarország hosszabb távon várhatóan kukoricából csak önellátásra lesz képes. Ez jelentős, tonnánként akár 30–40 eurós versenyhátrányt okozhat a hazai takarmányipar, az állattenyésztés, valamint a keményítő-, izocukor- és etanolgyártás számára. 

A miniszter szerint aszályos időszakokban valós veszélyt jelenthet az ukrán gabona árletörő hatása, ezért indokolt lehet bizonyos korlátozások bevezetése. Ugyanakkor a döntéseknél figyelembe kell venni a magyar takarmánygyártás és állattenyésztés érdekeit is. 

„A legfontosabb cél az élelmiszer-biztonság fenntartása, amely az egészségügyi biztonság mellett az ellátásbiztonságot is jelenti” – fogalmazott Bóna Szabolcs.

Nyitókép forrása: MTI/Vasvári Tamás

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Vasalo
2026. május 22. 16:26
Arrol talán nem tud a minisxter ur, hogy Szlovákiábol meg Lengyelországbol nem érkezhet szennyezett, vagy génmanipulált kukorica stb, meg talán arrol sem, hogy a mult héten az EU a tojás importit is betiltotta, mert jelöletlen tojás érkexett a terroristától.
bubu2003
2026. május 22. 16:21
nem elsősorban a gabonafélék mennyisége a probléma ,amit a lengyel és szlovák áru jelentené..... hanem a semilyen eu.-s előírásnak nem megfelelő ,gyakorlatilag mérgező gabona és más áruk jelentenék ukrajna felől . Ami a legfontosabb,hogy ukrakjna nem eu tag ( és remélem soha nem is lesz az...) tehát miért részesítenék előnybe az eu tagokkal szemben?
szilvarozsa
2026. május 22. 16:18
Első feladat: teljesítve. Az ukrán mezőgazdasági mocsok elárasztja az országot, a gazdák tönkremennek. Második feladat: a földtörvény módosítása, hogy a Blackrock korlátlanul tudja felvásárolni a becsődölt gazdák földjeit.
lemez
2026. május 22. 16:17
Bóna elvtárs a marháit kiviszi külföldre mert a magyarok nem tudják megfizetni mint mondta.Az ukrán gabonát meg tudjuk fizetni mi te ócska privatizör.Edd meg te rohadt vörösbáró a gmo-s világitós élelmet.A kukoricától az erdöbe a vadak is megbetegedtek.Orbántól elfogadtad az 1 milli!rdot te hazug mocskos disznó.
