Bejelentette a miniszter: nemzetközileg elismert fizikus fog felelni a felsőoktatásért

Magyar Péter megkegyelmezett az utolsó kommunista kormányfőnek
A Tisza 8 évben maximalizálná a kormányfői tisztség időtartamát. De van itt egy kis bibi! Kovács András írása.
Lannert Judit autonóm és nyitott felsőoktatás megteremtését várja el Katz Sándortól.
Lannert Judit gyermek- és oktatásügyi miniszter Facebook-oldalán jelentette be, hogy Katz Sándort kérte fel a felsőoktatásért felelős államtitkári posztra. Katz Sándor elfogadta a felkérést. A miniszter hangsúlyozta, hogy a kormány megújuló oktatáspolitikájában kiemelt szerepet kap a felsőoktatás. Céljuk egy olyan egyetemi rendszer kiépítése, amely szorosan illeszkedik az európai tudományos és oktatási térbe, miközben versenyképes, autonóm és képes felkészíteni a hallgatókat a 21. század kihívásaira. Lannert Judit röviden bemutatta az új államtitkárt:
Katz Sándor nemzetközileg elismert fizikus, egyetemi tanár és a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja.
Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik, hosszú évekig dolgozott Németországban kutatóintézetekben és egyetemeken. Az elmúlt időszakban az ELTE Fizikai és Csillagászati Intézetének igazgatójaként bizonyította vezetési képességeit és együttműködésre építő hozzáállását. A miniszter szerint Katz Sándor különösen alkalmas a feladatra, mert egyszerre ért a tudományos kiválósághoz, az egyetemi autonómiához és a modern intézményvezetéshez.
„Olyan vezetőre van szükségünk, aki nemcsak kiváló tudós, hanem képes közösségeket építeni és hosszú távon gondolkodni a magyar felsőoktatás jövőjéről” – írta Lannert Judit. Katz Sándor saját szavait is idézte a miniszter: „Autonóm, nemzetközileg nyitott felsőoktatás megteremtésén szeretnék dolgozni. Olyan egyetemeket képzelek el, ahol a 21. századi elvárásoknak megfelelő oktatás mellett a legkiválóbb szakmai műhelyek működhetnek.”
Nyitókép forrása: Lannert Judit Facebook-oldala
***