Bejelentette a miniszter: nemzetközileg elismert fizikus fog felelni a felsőoktatásért

Lannert Judit gyermek- és oktatásügyi miniszter Facebook-oldalán jelentette be, hogy Katz Sándort kérte fel a felsőoktatásért felelős államtitkári posztra. Katz Sándor elfogadta a felkérést. A miniszter hangsúlyozta, hogy a kormány megújuló oktatáspolitikájában kiemelt szerepet kap a felsőoktatás. Céljuk egy olyan egyetemi rendszer kiépítése, amely szorosan illeszkedik az európai tudományos és oktatási térbe, miközben versenyképes, autonóm és képes felkészíteni a hallgatókat a 21. század kihívásaira. Lannert Judit röviden bemutatta az új államtitkárt:

Katz Sándor nemzetközileg elismert fizikus, egyetemi tanár és a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja.

Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik, hosszú évekig dolgozott Németországban kutatóintézetekben és egyetemeken. Az elmúlt időszakban az ELTE Fizikai és Csillagászati Intézetének igazgatójaként bizonyította vezetési képességeit és együttműködésre építő hozzáállását. A miniszter szerint Katz Sándor különösen alkalmas a feladatra, mert egyszerre ért a tudományos kiválósághoz, az egyetemi autonómiához és a modern intézményvezetéshez.