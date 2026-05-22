Ft
Ft
25°C
12°C
Ft
Ft
25°C
12°C
05. 22.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 22.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar tudományos akadémia lannert judit katz sándor felsőoktatás

Bejelentette a miniszter: nemzetközileg elismert fizikus fog felelni a felsőoktatásért

2026. május 22. 15:59

Lannert Judit autonóm és nyitott felsőoktatás megteremtését várja el Katz Sándortól.

2026. május 22. 15:59
null

Lannert Judit gyermek- és oktatásügyi miniszter Facebook-oldalán jelentette be, hogy Katz Sándort kérte fel a felsőoktatásért felelős államtitkári posztra. Katz Sándor elfogadta a felkérést. A miniszter hangsúlyozta, hogy a kormány megújuló oktatáspolitikájában kiemelt szerepet kap a felsőoktatás. Céljuk egy olyan egyetemi rendszer kiépítése, amely szorosan illeszkedik az európai tudományos és oktatási térbe, miközben versenyképes, autonóm és képes felkészíteni a hallgatókat a 21. század kihívásaira. Lannert Judit röviden bemutatta az új államtitkárt:

Katz Sándor nemzetközileg elismert fizikus, egyetemi tanár és a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja.

Több mint 25 éves kutatói és oktatói tapasztalattal rendelkezik, hosszú évekig dolgozott Németországban kutatóintézetekben és egyetemeken. Az elmúlt időszakban az ELTE Fizikai és Csillagászati Intézetének igazgatójaként bizonyította vezetési képességeit és együttműködésre építő hozzáállását. A miniszter szerint Katz Sándor különösen alkalmas a feladatra, mert egyszerre ért a tudományos kiválósághoz, az egyetemi autonómiához és a modern intézményvezetéshez.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

„Olyan vezetőre van szükségünk, aki nemcsak kiváló tudós, hanem képes közösségeket építeni és hosszú távon gondolkodni a magyar felsőoktatás jövőjéről” – írta Lannert Judit. Katz Sándor saját szavait is idézte a miniszter: „Autonóm, nemzetközileg nyitott felsőoktatás megteremtésén szeretnék dolgozni. Olyan egyetemeket képzelek el, ahol a 21. századi elvárásoknak megfelelő oktatás mellett a legkiválóbb szakmai műhelyek működhetnek.”

Nyitókép forrása: Lannert Judit Facebook-oldala

***

 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nuttika
2026. május 22. 16:41
Jaj, hát nem a libsikeltető ELTE-n oktat? Kinek a rokona?
Válasz erre
0
0
bbszaiff-2
2026. május 22. 16:38
Érdekes hogy a finanszírozásról soha nem beszélnek.
Válasz erre
0
0
gyzoltan-2
2026. május 22. 16:32
A puding próbája az, hogy megeszik! A tálalás megtörtént, s akár mennyire is gusztustalan egyeseknek, még az is lehet, hogy ehető, netán még finom is lehet..! Kétségbeejtő, a szemben-álló mindkét fél, oldal korlátoltsága! Miért nem lehet belátni, felfogni, megérteni, hogy bizonyára vannak Magyarországon olyanok, kiknek érdeke fűződhet a magyarság megosztásához, megosztottságához, és ezek a hangadók generálják, táplálják ezt az eszméletlen gyűlöletet! -melyben aztán a magyar érdekek elvesznek, nem is létezhetnek! -és ezeknek lesz rá gondjuk, hogy a gyűlölet, a szemben állás fennmaradjon..! Hosszú gyakorlatuk van, profi gazemberek! Jó lesz vigyázni!
Válasz erre
0
0
bbcord
2026. május 22. 16:28
Van jó fizikus, meg nem jó fizikus.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!