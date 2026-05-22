Ilyen jövő vár Magyarországra a klímakutatók szerint

Hozzátették, a jelenlegi tudományos eredmények alapján nem az erdők teljes eltűnése várható, hanem azok jelentős átalakulása. Magyarország éghajlata az elmúlt évtizedekben gyorsabban melegedett a globális átlagnál. Az éves középhőmérséklet már több mint 1,5 fokkal emelkedett, miközben a nyári időszakban nő a száraz időszakok és az aszályos napok száma és gyakoribbá, illetve intenzívebbé váltak a hőhullámok. Az erdők számára azonban nem önmagában a melegedés jelenti a legnagyobb problémát, hanem a tartós vízhiány és a szélsőséges csapadékeloszlás – hívták fel a figyelmet.

Erre mozdult el az erdészeti szakma

A hazai erdőtársulások közül különösen érzékenyek a bükkösök. A bükk hűvös, kiegyensúlyozott mikroklímát és megfelelő talajnedvességet igényel, ezért Magyarországon elsősorban a magasabban fekvő középhegységi térségekben maradhat még stabil néhány évtizedig. A tölgyesek valamivel ellenállóbbak, de itt is jelentős változások várhatók.