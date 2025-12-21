Nem mindennapi életmentés: a főerdésznek köszönheti életét egy 17 éves fiatal

Szó szerint életet mentett a kerületvezető erdész helyismerete, aki telefonon készített képek alapján jött rá, hol kell keresni a kiskunsági erdőkben egy bajba jutott diákot. Az erdész vezette nyomra a rendőröket és mentőket, így még időben orvosi ellátást kaphatott a 17 éves fiatal – számolt be a Blikk.

A rendőrség segélyhívó telefonjára december 16-án a reggeli órákban érkezett egy furcsa bejelentés. Egy 17 éves diák iskolába indult, ám a Baja felé tartó buszról Jánoshalma közelében leszállt. Mint kiderült, röviddel ezután telefonján búcsúüzenetet küldött hozzátartozóinak, melyben azt is elmondta, nagy mennyiségű nyugtatót vette be, alkoholt ivott rá.