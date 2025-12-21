Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
baja jánoshalma életmentés erdész erdő fiatal

Nem mindennapi életmentés: a főerdésznek köszönheti életét egy 17 éves fiatal

2025. december 21. 21:09

A szakember egy erdőben készült fénykép alapján be tudta azonosítani, hol kell keresni a fiatalt.

2025. december 21. 21:09
erdő

Szó szerint életet mentett a kerületvezető erdész helyismerete, aki telefonon készített képek alapján jött rá, hol kell keresni a kiskunsági erdőkben egy bajba jutott diákot. Az erdész vezette nyomra a rendőröket és mentőket, így még időben orvosi ellátást kaphatott a 17 éves fiatal – számolt be a Blikk.

A rendőrség segélyhívó telefonjára december 16-án a reggeli órákban érkezett egy furcsa bejelentés. Egy 17 éves diák iskolába indult, ám a Baja felé tartó buszról Jánoshalma közelében leszállt. Mint kiderült, röviddel ezután telefonján búcsúüzenetet küldött hozzátartozóinak, melyben azt is elmondta, nagy mennyiségű nyugtatót vette be, alkoholt ivott rá.

A bajba került fiatal eltűnéséről szóló bejelentés után azonnal megindult a kutatás, rendőrök, önkéntesek sorakoztak fel a Jánoshalmához tartozó Kiserdei Erdészkerület térségében, hogy csatárláncot alkotva kezdjék el átfésülni az erdőt.

Kósa Attila a Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. (KEFAG) Császártöltési Erdészetének kerületvezető erdésze alaposan megnézte a hatósághoz eljuttatott videót és a képeket, majd pár perc múlva közölte, van egy tippje, honnan küldte az üzeneteket a bajba jutott fiatal – részletezi a portál az eset körülményeit. „A fiatalkorú érintettsége miatt az ügy kiemelt eljárást igényelt, a gyors és pontos reagálás nélkül nagyon nagy területre kellett volna kiterjeszteni a kutatást, még több embert bevonva a műveletbe” – mondta a Blikknek Makra Zsuzsanna ,a KEFAG Zrt. sajtóreferense. 

A kerületvezető erdész döntése azonban jelentősen felgyorsította az intézkedést. Gyors helyzetfelismerése, lélekjelenléte és kivételes területismerete döntő szerepet játszott egy emberélet megmentésében. 

„Rendkívül büszkék vagyunk Kósa Attilára, aki példamutatóan állt helyt egy rendkívül veszélyes helyzetben” – tette hozzá Makra Zsuzsanna.

Nyitókép: Blikk/Knap Zoltán (illusztráció)

 

