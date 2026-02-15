Ft
Ft
4°C
1°C
Ft
Ft
4°C
1°C
02. 15.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 15.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború rena marutyan nevelés orosz-ukrán háború fiatal

„Ez nem népszerű, de” – az ukránok szakértője kimondta, amitől minden fiatal rettegett

2026. február 15. 20:36

A szakértő szerint a fiatalok katonai identitásának formálása a nemzeti átfogó védelmi rendszer szükséges része.

2026. február 15. 20:36
null

Ukrajnában céltudatosan kellene alakítani a fiatalok katonai tudatosságát, mivel az Oroszországgal folytatott háborúnak hosszú távú, több generációra kiható következményei lehetnek – hívta fel a figyelmet Rena Marutyan, a Nemzeti Ellenállóképesség és Biztonság Intézet igazgatója a Znaj cikke szerint.

„Lehet, hogy ez nem népszerű, de ez az én meggyőződésem: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa
Tovább a cikkhezchevron

formálnunk kell az ukrán fiatalok katonai tudatosságát, mert ez a háború több generációra szól”

– hangsúlyozta az szakértő.

A szakértő külön kiemelte, hogy a fiatalok katonai identitásának formálása a nemzeti átfogó védelmi rendszer szükséges része. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ma fel kell készítenünk a következő generációkat az ellenállásra és kialakítani a gondolkodást, amely szükséges az állami szuverenitás megőrzéséhez” 

– tette hozzá Marutyan.

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
q-q-ri-q
2026. február 15. 21:37
"...az Oroszországgal folytatott háborúnak hosszú távú, több generációra kiható következményei lehetnek..." Ez így van. Aki még meg sem született, az is fizetni fogja a kölcsönöket.
Válasz erre
1
0
elcapo-2
2026. február 15. 21:27
Degenerált ukrán náci!
Válasz erre
0
0
baronet
2026. február 15. 21:19
Szerencsére a demográfiájuk erősen ellenük dolgozik. 20 év múlva nem lesz elég ukrán fiatal a hadseregüknek.
Válasz erre
5
0
24fokos32
2026. február 15. 21:07
"Formájllnunk kell az ukrán fiatalok katonai tudatosságát..." Vaigyisk lehet nyitni az újabb ikrán temetőket. Meddig tűri még az ujrán nép (ami megmaradt belőle/ ezeket az országukat romba döntő és folyamatos területi fogyásba kergető náci hóhérokat?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!