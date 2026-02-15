„Ez nem népszerű, de” – az ukránok szakértője kimondta, amitől minden fiatal rettegett

Nem nyugszik Zelenszkij, újra Orbán Viktornak üzent – nem is akárhogyan
Az ukrán elnök díjat kapott a Müncheni Biztonságpolitikai Fórumon.
A szakértő szerint a fiatalok katonai identitásának formálása a nemzeti átfogó védelmi rendszer szükséges része.
Ukrajnában céltudatosan kellene alakítani a fiatalok katonai tudatosságát, mivel az Oroszországgal folytatott háborúnak hosszú távú, több generációra kiható következményei lehetnek – hívta fel a figyelmet Rena Marutyan, a Nemzeti Ellenállóképesség és Biztonság Intézet igazgatója a Znaj cikke szerint.
„Lehet, hogy ez nem népszerű, de ez az én meggyőződésem:
formálnunk kell az ukrán fiatalok katonai tudatosságát, mert ez a háború több generációra szól”
– hangsúlyozta az szakértő.
A szakértő külön kiemelte, hogy a fiatalok katonai identitásának formálása a nemzeti átfogó védelmi rendszer szükséges része.
Ezt is ajánljuk a témában
Az ukrán elnök díjat kapott a Müncheni Biztonságpolitikai Fórumon.
Ma fel kell készítenünk a következő generációkat az ellenállásra és kialakítani a gondolkodást, amely szükséges az állami szuverenitás megőrzéséhez”
– tette hozzá Marutyan.
Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP