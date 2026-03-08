Billen a társadalmi egyensúly, ezért nem kedvelik a budapesti városvezetést

A kutatás egyik külön kérdésben vizsgálta, hogy a fővárosi döntések mennyire tükrözik a budapestiek valós igényeit. Az erre adott válaszok átlagos indexe –10 pont lett. Ha a válaszok arányát nézzük, a kép árnyaltabb: a megkérdezettek 14 százaléka szerint a döntések egyáltalán nem tükrözik a lakosság igényeit, 21 százalék inkább nem ért egyet azzal, hogy ezek megfelelnének a valós szükségleteknek, 38 százalék szerint részben igen, részben nem, míg 26 százalék inkább vagy teljes mértékben úgy látja, hogy a döntések tükrözik a budapestiek igényeit. Azaz a megkérdezettek csaknem háromnegyede szerint legfeljebb is csak részben a budapestiek érdekében hozza meg döntéseit a város vezetése. Még lehangolóbb az eredmény, ha megfordítjuk, és azt vizsgáljuk, hogy milyen arányban elégedett a lakosság, mert akkor azt kapjuk, hogy százból négy fő érzi azt, hogy teljes mértékben érte dolgozik a főpolgármester. Igaz, további 22 százaléka a válaszadóknak inkább érzi magáénak a figyelmet, mint sem.

Forrás: BP Műhely

Az átláthatóság megítélése sem kedvező

A fővárosi működés átláthatóságát is értékelték a válaszadók. Az erre vonatkozó index –12 pont lett, ami ismételten enyhe, de egyértelmű elégedetlenséget jelez. A részletes arányok szerint: 15 százalék egyáltalán nem tartja átláthatónak a működést, 23 százalék inkább nem, 37 százalék szerint vegyes a kép, 24 százalék pedig inkább vagy teljes mértékben átláthatónak látja. Ez az eredmény arra utal, hogy a budapestiek jelentős része bizonytalannak érzi, mennyire világos és követhető a fővárosi döntéshozatal. Itt is jól látható, hogy tízből négy fő kifejezetten kritikusan látja a kérdést.