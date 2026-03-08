A magyar kormánynak fontosabbak az ukrán emberek, mint Zelenszkijnek: ezért nem zárja el Magyarország a gázt és az áramot
2026. március 08. 11:08
Szijjártó Péter elmagyarázta, miért nem fordítják az ukrán elnök ellen saját fegyverét.
„Magyarország kritikusan fontos szerepet játszik Ukrajna energiaellátásában” – hangsúlyozta a külügyminiszter, amikor arról kérdezték, miért nem zárja le Magyarország ideiglenesen a villamosenergia és a gáz szállítását Ukrajna felé, hogy ezzel rászorítsa Zelenszkijt a Barátság kőolajvezeték újraindítására. Ugyanakkor elmondta, ez egy nagyon fontos dilemma, hogy mit lépjen Magyarország.
Felidézte, hogy az ukrán áramimport 44-48 százaléka, a földgázimportnak 45,5 százaléka, a dízelnek pedig 10 százaléka érkezik Magyarországról. Hangsúlyozta, Budapest végül a dízel leállítása mellett döntött, főképp azért is, mert ha Ukrajna nem küld olajat, Magyarország sem tud dízelt előállítani. Megjegyezte, Magyarország megtehetné, hogy leállítja a földgáz- és az áramimportot is, de fontos mérlegelni, hogy mik lennének a következmények.
„Ezzel nem Zelenszkijt és nem a háborús maffiáját hoznánk óriási nagy bajba, hanem elsősorban a kárpátaljai családokat, köztük nagyon-nagyon sok magyart, meg ukránt is, akikkel szintén semmi bajunk nincs”
– figyelmeztetett. Kijelentette, a magyar kormány nem akar problémát okozni az Ukrajnában élő családoknak.
Nyitókép: MTI/KKM
