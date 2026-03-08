A magyar kormánynak fontosabbak az ukrán emberek, mint Zelenszkijnek: ezért nem zárja el Magyarország a gázt és az áramot

„Magyarország kritikusan fontos szerepet játszik Ukrajna energiaellátásában” – hangsúlyozta a külügyminiszter, amikor arról kérdezték, miért nem zárja le Magyarország ideiglenesen a villamosenergia és a gáz szállítását Ukrajna felé, hogy ezzel rászorítsa Zelenszkijt a Barátság kőolajvezeték újraindítására. Ugyanakkor elmondta, ez egy nagyon fontos dilemma, hogy mit lépjen Magyarország.

Felidézte, hogy az ukrán áramimport 44-48 százaléka, a földgázimportnak 45,5 százaléka, a dízelnek pedig 10 százaléka érkezik Magyarországról. Hangsúlyozta, Budapest végül a dízel leállítása mellett döntött, főképp azért is, mert ha Ukrajna nem küld olajat, Magyarország sem tud dízelt előállítani. Megjegyezte, Magyarország megtehetné, hogy leállítja a földgáz- és az áramimportot is, de fontos mérlegelni, hogy mik lennének a következmények.