bahrein maszúd peszeskján iszlám forradalmi gárda irán

Peszeskján szava ennyit ér: Irán békét ígért, majd lángba borította a szomszédait

2026. március 08. 08:17

Alig telt el pár óra azóta, hogy Maszúd Peszeskján iráni elnök váratlanul bocsánatot kért a szomszédos országoktól az eddigi támadásokért, az Iszlám Köztársaság fegyveres erői máris brutális választ adtak a diplomáciai közeledésre.

2026. március 08. 08:17
null

A közel-keleti helyzet drámai fordulatot vett az éjszaka folyamán, miután Maszúd Peszeskján elnök deeszkalációs kísérletei látványosan kudarcot vallottak a katonai műveletekkel szemben – számolt be az Al Jazeera

Peszeskján elnök szombati nyilatkozatában 

még a szomszédos országok felé irányuló bizalomépítésről és a korábbi agresszió miatti bocsánatkérésről beszélt, ám március 7-ről 8-ra virradóra az Iszlám Forradalmi Gárda egységei és szövetséges milíciái rakéta- és dróntámadások sorozatát indították el. 

A támadások rávilágítanak az iráni politikai vezetés és a katonai döntéshozók közötti mély megosztottságra, hiszen a diplomáciai gesztusokat azonnal felülírta a közvetlen katonai fellépés az Öböl-térségben.

Bahrein fővárosában, Manamában az éjszaka folyamán szinte folyamatosan szóltak a légvédelmi szirénák, miközben a helyi és a térségben állomásozó nemzetközi erők több tucat iráni eredetű drónt és ballisztikus rakétát próbáltak semlegesíteni. 

A becsapódások és a lehulló törmelékek jelentős károkat okoztak: a hivatalos jelentések szerint találat ért egy sótalanító üzemet és több civil lakóépületet is. A bahreini kormány éles hangon ítélte el a támadást, hangsúlyozva, hogy a támadássorozat pont akkor érte el az országot, amikor Teherán hivatalosan a feszültség csökkentését ígérte, ami a diplomáciai csatornák hiteltelenné válását jelzi.

Kuvaitban az éjszakai órákban súlyos tűzeset pusztított Kuvaitváros egyik központi negyedében, ahol egy modern felhőkarcoló-hotel gyulladt ki egy közvetlen drónbecsapódás következtében. 

A lángok gyorsan átterjedtek az épület több emeletére, miközben a kuvaiti nemzetközi repülőtér logisztikai központját és üzemanyagtárolóit is támadás érte. A kuvaiti hatóságok megerősítették, hogy az iráni offenzíva során két határőr életét vesztette, több civil pedig megsérült. Az ország vezetése azonnali válságtanácskozást hívott össze, és lezárta légterét a polgári forgalom elől a további kockázatok elkerülése érdekében.

A nemzetközi megfigyelők szerint az éjszakai eszkaláció azt bizonyítja, hogy Maszúd Peszeskján elnöknek nincs tényleges ellenőrzése az iráni fegyveres erők és a radikális katonai szárny felett. 

Míg az elnök bocsánatkéréssel próbálta elkerülni a további nemzetközi izolációt, a katonai vezetés a támadásokkal üzente meg, hogy nem mondanak le a térségi erődemonstrációról. 

Ez a kettősség rendkívül veszélyes helyzetet teremtett, mivel a szomszédos államok és a nyugati szövetségesek immár nem tekintik hiteles tárgyalópartnernek a teheráni politikai vezetést, 

ami egy szélesebb körű regionális háború közvetlen veszélyét hordozza magában.

Nyitókép: Babak / AFP

gahola
2026. március 08. 15:57
Az igaz ember ösvénye minden vallás közös pontja. Krisztus, Mohamed és Buddha mind az igaz ember útja. Ami a világot arra tanítja meg, amire szüksége van az igaz embernek.
gahola
2026. március 08. 15:34
Ez a világon a legnehezebb. A hit. Hit abban, amit még nem látunk megtörténni. Mert bár azonnali, de az anyagnak, a világnak van egy tehetetlensége, egy átmeneti ideje, míg az materializálódik. Amiért a hit a legnagyobb erő benne. Hinni benne, hogy az igazság erői jönnek. Ha mi megmaradunk igaznak.
Turius
2026. március 08. 13:51
Ja. Mondjuk a Mandiner valahogy kihagyta, hogy miután Pezeskián békét hirdetett, és mielőtt szarrálőttek volna mindent, Trump bejelentette, hogy "látjátok, Irán kapitulált! Én győztem!" És erre válaszul lőttek mindent szét.
ÖszödiBöszme
2026. március 08. 13:07
Üzenem annak a mocskos, hazug, cionbérenc cikkírónak: 1) Izrael és az USA gyilkos orvtámadása váltotta ki a konfliktust; 2) az irániak kétségbeesett honvédő háborút vívnak az őket provokálatlanul megtámadó agresszorokkal; 3) az izraeli-amerikai orgyilkosok megölték az állam vezetésének nagy részét és meggyilkoltak több, mint ezer civilt, köztük 160 kislányt... Mik a háborús bűncselekmények, ha nem a fentiek? Szégyen és gyalázat, hogy a potrohos meg a csúcsfejű ezeknek a gyilkosoknak a a fenekét nyalja...
