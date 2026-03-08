Peszeskján szava ennyit ér: Irán békét ígért, majd lángba borította a szomszédait

Bahrein fővárosában, Manamában az éjszaka folyamán szinte folyamatosan szóltak a légvédelmi szirénák, miközben a helyi és a térségben állomásozó nemzetközi erők több tucat iráni eredetű drónt és ballisztikus rakétát próbáltak semlegesíteni.

A becsapódások és a lehulló törmelékek jelentős károkat okoztak: a hivatalos jelentések szerint találat ért egy sótalanító üzemet és több civil lakóépületet is. A bahreini kormány éles hangon ítélte el a támadást, hangsúlyozva, hogy a támadássorozat pont akkor érte el az országot, amikor Teherán hivatalosan a feszültség csökkentését ígérte, ami a diplomáciai csatornák hiteltelenné válását jelzi.

Kuvaitban az éjszakai órákban súlyos tűzeset pusztított Kuvaitváros egyik központi negyedében, ahol egy modern felhőkarcoló-hotel gyulladt ki egy közvetlen drónbecsapódás következtében.

A lángok gyorsan átterjedtek az épület több emeletére, miközben a kuvaiti nemzetközi repülőtér logisztikai központját és üzemanyagtárolóit is támadás érte. A kuvaiti hatóságok megerősítették, hogy az iráni offenzíva során két határőr életét vesztette, több civil pedig megsérült. Az ország vezetése azonnali válságtanácskozást hívott össze, és lezárta légterét a polgári forgalom elől a további kockázatok elkerülése érdekében.