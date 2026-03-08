Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyar Péter hazugságai Magyar Péter testőr

Magyar Péter még a testőreiről is képes volt hazudni (VIDEÓ)

2026. március 08. 07:00

A Tisza-vezér 2024-ben azt állította, hogy nincsenek testőrei. Hamar kiderült, hogy egy ordas nagyot hazudott Magyar Péter. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 41. rész.

2026. március 08. 07:00
null
Kovács András
Kovács András

Nincs testőrségem, jellemzően magam járok mindenhova – mondta még 2024. október 15-én Magyar Péter

Magyar
Magyar Péter nemlétező testőreiről is hazudott!
Forrás: Magyar Péter Facebook oldala

Magyar gyorsan lebukott a hazugságával

Ezzel szemben a valóság az, hogy a Tisza-vezér körül csak úgy hemzsegnek a testőrök. Minderről Bohár Dániel egy korábbi videójából kaphattunk teljes képet:  

Nyitókép: Magyar Péter Facebook oldala


 

 

Janika50
2026. március 08. 14:12
Meg kellene értenünk a hazugságait. Ha nem hazudhat, bele pusztul. Nekünk a levegő, a víz, egyebek a nélkülözhetetlen. Neki a hazugság.
csulak
2026. március 08. 12:19
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
konyvtaros-0
2026. március 08. 10:55
Mivel mp 2 testore bejar a boltomba az o elmondasuk alapjan hatarozottan allithatom,hogy mp hazudik..
Szuperszig
2026. március 08. 10:54
Egy egyrészes sorozatban be lehetne mutatni, hogy mikor mondott igazat. :-))
