Magyar Péter még a testőreiről is képes volt hazudni (VIDEÓ)

Bár korábban tagadta, de hemzsegnek Magyar Péter körül a testőrök – itt van a bizonyíték! (VIDEÓ)
Egyre több testőr sürög a Tisza Párt elnöke körül.
A Tisza-vezér 2024-ben azt állította, hogy nincsenek testőrei. Hamar kiderült, hogy egy ordas nagyot hazudott Magyar Péter. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 41. rész.
Nincs testőrségem, jellemzően magam járok mindenhova – mondta még 2024. október 15-én Magyar Péter.
Ezzel szemben a valóság az, hogy a Tisza-vezér körül csak úgy hemzsegnek a testőrök. Minderről Bohár Dániel egy korábbi videójából kaphattunk teljes képet:
Nyitókép: Magyar Péter Facebook oldala