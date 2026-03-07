Ft
Ft
15°C
2°C
Ft
Ft
15°C
2°C
03. 07.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 07.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború közel - keleten külgazdasági és külügyminisztérium magyar honvédség

Újabb mentőakció a Közel-Keleten: több tucat embert hozott haza a magyar kormány

2026. március 07. 08:38

A honvédség továbbra is részt vállal a veszélyeztetett térségekben tartózkodó magyarok kimenekítésében.

2026. március 07. 08:38
null

Péntek este landolt a harmadik honvédségi repülőgép a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területén, 68 emberrel a fedélzetén. A járaton főként magyar állampolgárok érkeztek, azonban a fennmaradó helyeket – a Külgazdasági és Külügyminisztérium szervezésében – kettős állampolgárok, valamint úgynevezett baráti országok polgárai tölthették be – írja az Index.

A leszállást követően a honvédelmi miniszter az Indexnek arról beszélt, hogy bár a következő napokban várhatóan újraindulnak az első menetrend szerinti járatok, a honvédség továbbra is részt vállal a veszélyeztetett térségekben tartózkodó magyarok kimenekítésében.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

„Azt hiszem, hogy továbbra is nagy szükség lesz a Magyar Honvédség segítségére. Nekünk az a feladatunk, hogy ott segítsünk, ahol más nem tud” – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf az Indexnek, a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtéren, ahová 68 ember érkezett a közel-keleti térségből. 

„A külügyminisztérium irányítja ezt a műveletet. Mi oda megyünk, ahol a külügyminisztérium azt mondja, hogy itt vannak annyian, magyarok, de mások is, de főleg magyarok, akiknek erre szükség van, hogy mi hazahozzuk”  – mondta a honvédelmi miniszter, aki azt is elárulta, elsősorban a magyar állampolgárokat mentik ki a térségből, de ha a gépen még van hely, akkor baráti vagy szövetséges államoknak is segítenek – írja a lap.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Halder_1899
2026. március 07. 11:34
Hány olyan lehet köztük, aki előtte leírták innen menni kell, mert nem bírják ki aztán csak visszamenekülnek....
Válasz erre
1
0
mlotta
2026. március 07. 10:45
nem baj
Válasz erre
0
0
szim-patikus
2026. március 07. 10:07
Polit-luxus prostituáltak kinek fontosak ennyire? (mert ugyan mely köznapi ember mehetne Dubajnézőbe?)
Válasz erre
1
0
nuevoreynuevaley
2026. március 07. 09:49
"2026. március 5. csütörtök - 10:29Több mint ezer állampolgárát hozta haza Csehország a Közel-Keletről szerda estig - közölte a közszolgálati Cseh Hírtelevízió (CT24) a szerda esti híradójában"
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!