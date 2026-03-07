Újabb mentőakció a Közel-Keleten: több tucat embert hozott haza a magyar kormány

Péntek este landolt a harmadik honvédségi repülőgép a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területén, 68 emberrel a fedélzetén. A járaton főként magyar állampolgárok érkeztek, azonban a fennmaradó helyeket – a Külgazdasági és Külügyminisztérium szervezésében – kettős állampolgárok, valamint úgynevezett baráti országok polgárai tölthették be – írja az Index.

A leszállást követően a honvédelmi miniszter az Indexnek arról beszélt, hogy bár a következő napokban várhatóan újraindulnak az első menetrend szerinti járatok, a honvédség továbbra is részt vállal a veszélyeztetett térségekben tartózkodó magyarok kimenekítésében.