Újabb mentőakció a Közel-Keleten: több tucat embert hozott haza a magyar kormány

Így menekítik haza a magyarokat a Közel-Keletről: mentőjáratok érkeznek Dubaj felől
Szijjártó Péter hangsúlyozta: a magyar diplomácia teljes kapacitással segíti a térségben rekedt állampolgárokat.
A honvédség továbbra is részt vállal a veszélyeztetett térségekben tartózkodó magyarok kimenekítésében.
Péntek este landolt a harmadik honvédségi repülőgép a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területén, 68 emberrel a fedélzetén. A járaton főként magyar állampolgárok érkeztek, azonban a fennmaradó helyeket – a Külgazdasági és Külügyminisztérium szervezésében – kettős állampolgárok, valamint úgynevezett baráti országok polgárai tölthették be – írja az Index.
A leszállást követően a honvédelmi miniszter az Indexnek arról beszélt, hogy bár a következő napokban várhatóan újraindulnak az első menetrend szerinti járatok, a honvédség továbbra is részt vállal a veszélyeztetett térségekben tartózkodó magyarok kimenekítésében.
„Azt hiszem, hogy továbbra is nagy szükség lesz a Magyar Honvédség segítségére. Nekünk az a feladatunk, hogy ott segítsünk, ahol más nem tud” – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf az Indexnek, a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtéren, ahová 68 ember érkezett a közel-keleti térségből.
„A külügyminisztérium irányítja ezt a műveletet. Mi oda megyünk, ahol a külügyminisztérium azt mondja, hogy itt vannak annyian, magyarok, de mások is, de főleg magyarok, akiknek erre szükség van, hogy mi hazahozzuk” – mondta a honvédelmi miniszter, aki azt is elárulta, elsősorban a magyar állampolgárokat mentik ki a térségből, de ha a gépen még van hely, akkor baráti vagy szövetséges államoknak is segítenek – írja a lap.
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt