A Pécsen élő dán influenszer elárulta, hogy lehetne a világ legjobb helye Magyarország

Ditte szerint a magyar egy egyértelműen fejlődő társadalom. „Különösen Budapesten érzek erős vágyat a változásra, a növekedésre és a nyitottságra – kreatív, társadalmi és kulturális értelemben is. A fiatalabb generáció új ötleteket, új párbeszédeket és az identitás kifejezésének új formáit hozza, miközben tiszteletben tartja, honnan jött.
Ez a hagyomány és az átalakulás közötti feszültség ma Magyarország egyik legérdekesebb jelensége.”
Végül Frederikhez hasonlóan ő is üzent a magyaroknak: „Ne becsüljétek alá, mennyire különleges az országotok! Magyarország hihetetlen mélységgel rendelkezik – a kultúrája, kreativitása, hagyományai, humora és a mindennapi kitartás mind részei ennek –, és ezek sokszor még világosabban látszanak kívülről szemlélve. Ami számotokra hétköznapinak tűnhet, az gyakran éppen az, ami igazán kiemeli Magyarországot.”
Szerinte az is egyértelmű, hogy az ország nem statikus. Sok emberrel találkozik – különösen Budapesten –, akik gondolkodnak, kritikusak és aktívan foglalkoznak a közélettel, és szeretnének fejlődést, pozitív változást látni a társadalomban. Ditte úgy vélekedett, hogy ez a tudatosság és a dolgok megkérdőjelezésére való hajlandóság önmagában is erősség.
Ditte de Vos gondolatait így zárta: „dánként, aki Magyarországot választotta otthonául, megbecsülésből és tiszteletből fakadóan azt üzenem,
Magyarország jövőjét azok az emberek formálják majd, akik eléggé törődnek vele ahhoz, hogy egyszerre szeressék – és kihívások elé is állítsák.”
Izgalmas adatok: ennyi külföldi kezdett új életet hazánkban
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a Mandiner megkeresésére részletes adatbázist bocsátott rendelkezésre arról, hogy 2022 óta hány külföldi költözött rövidebb vagy hosszabb időre Magyarországra, illetve jellemzően mely országokból érkeztek. Az adatok szerint az elmúlt három évben több mint 166 ezer új lakóval bővült hazánk.
A hivatal tájékoztatása alapján 2025. január 1-jén már több mint 255 ezer külföldi tartózkodott Magyarországon, ami az ország népességének 2,7 százalékát teszi ki. A jelenleg itt élők 39 százaléka Ázsiából – főként Kínából és Vietnámból –, 5 százaléka Afrikából, míg 3 százaléka az amerikai kontinensről érkezett.
Az európai országokból bevándorlók körében különösen látványos a németek számának növekedése: 2022 és 2025 között mintegy 10 ezer fő telepedett le hazánkban. Őket követik a hollandok 1700 fővel. A képzeletbeli dobogó harmadik fokán szinte holtverseny alakult ki az osztrákok és az olaszok között: Olaszországból 1288, míg Ausztriából 1267 fő érkezett.
Bár megdőlt az a korábbi tendencia, hogy a legtöbben a szomszédos országokból költöznek Magyarországra, továbbra is jelentős a térségből érkezők száma: Romániából 4336-an, Szlovákiából pedig 4087-en telepedtek le 2022 és 2025 között. Emellett nem meglepő mód több mint 21 ezer ukrán állampolgár is itt lelt átmeneti vagy tartós menedéket, közülük mintegy 15 ezren a lassan négy éve tartó háború első évében érkeztek. A szerbek száma pedig meghaladta a 3100 főt.
Az adatokból az is kiderült, hogy 2022 és 2025 eleje között több mint ötezer orosz és török állampolgár is Magyarországon kezdett új életet.
