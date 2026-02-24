Ft
háború kucsera gábor fiatal világbajnok politika

A fiataloknak üzent a világbajnok kajakozó a Mandiner filmpremierjén: erre érdemes odafigyelnie a jövő generációinak (VIDEÓ)

2026. február 24. 21:16

Kucsera Gábor szerint a fiatalok sokszor valótlannak gondolják a politikai veszélyeket.

2026. február 24. 21:16
null

Kucsera Gábor kétszeres világbajnok, többszörös Európa-bajnok magyar kajakozó és olimpikon a Mandiner Facebook-oldalán közzétett videóban osztotta meg véleményét a fiatalabb generációk háborús helyzetekhez való viszonyáról.

A sportoló szerint a fiatalok körében gyakran teljes a bizonytalanság: 

A fiatalabbaknál teljes zűrzavar van, nem tudják, hogy ez igaz, vagy nem igaz” 

– fogalmazott. Hozzátette, hogy az idősebb korosztályoknál a társadalmi és politikai álláspontok már élesen elkülönülnek: „Ahogy nő a nemzedék úgy oszlik meg tényleg a tábor, jobboldal, baloldal.”

Kucsera Gábor kiemelte, hogy léteznek olyan fiatal csoportok is, amelyek egyáltalán nem hiszik el a háborús híreket: „Van az a része, aki el sem hiszi, azt gondolja, hogy ez tényleg csak egy kitaláció, külföldön nincs is háború, minden rendben van, ez csak egy propaganda.” Ugyanakkor figyelmeztetett:

a valóság ennél komolyabb, és a politikai döntések következményei akár a háború kiterjedéséhez is vezethetnek.

A kajakozó szerint sok fiatal mindezeket a fejleményeket „viccnek, poénnak” tekinti, és nem hiszik el, hogy egy ilyen helyzet valóban bekövetkezhet. Kucsera Gábor üzenete szerint fontos, hogy a fiatalok tisztában legyenek a világ valós kihívásaival, és felelősségteljesen viszonyuljanak a közéleti eseményekhez.

Nyitókép: Facebook / Kucsera Gábor

