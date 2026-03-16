Kedves tiszás állampolgár, olvasgasson 12 pontot – hátha megérti, mi is ez a sok ember a Békemeneten!
Ki őrzi hívebben 1848 szellemét: az-e, aki az ukránokkal tetetne itt rendet, vagy aki ragaszkodik a szuverenitáshoz? Francesca Rivafinoli írása.
Az igazság lobogó tüze olvasztotta a tömeget egybe Orbán Viktorral a Békemeneten.
Az eddigi 12 alkalom közül a legfantasztikusabb Békemeneten vehettem részt vasárnap, amelynek létszámát Orbán Viktor a beszédében meg is határozta. „Most vagyunk a legtöbben. Olyan sokan vagyunk, hogy ha egymás vállára állnánk, Kapu Tibor felmászhatna a nemzetközi űrállomásra.”
Ez a hatalmas tömeg a rendezvény fő üzenete mellett tette le a voksát. Tagjai ugyanis azért jöttek, hogy megerősítsék:
„Kiállunk a nemzeti kormány mellett és megvédjük az eddig elért eredményeket a háborútól”
Nem kérdés, hogy ezért jöttek. Ott zsong a fejükben a háború borzalma. S miközben olvashatják a Tisza oldalain a legsötétebb bérkommentelők ostobaságait, hogy az ukránoknak kisebb bajuk is nagyobb annál, mint hogy minket megtámadjanak, aközben emlékeznek Manfred Weber és a francia elnök katonai kabinetfőnökének hátborzongató szavaira.
Weber úgy fogalmazott: az „álma” az, hogy európai jelzéssel és zászló alatt vonuló katonákat lásson Ukrajnában, akik az európai érdekeket védik.
Azaz európai fiatalok halála, rokkanttá válása lenne az európai érdek? Miközben azt is felvetette, hogy az Európai Uniónak önálló katonai szövetséggé kellene alakulnia. Vörösmartytól tudjuk, hogy „Ábrándozás az élet megrontója, Mely, kancsalul, festett egekbe néz.” Fabien Mandon pedig azt mondta, a társadalomnak és a szülőknek fel kell készülniük „fiaik és lányaik elvesztésére” egy esetleges jövőbeli nagyhatalmi konfliktus során.
Bolondok háza a szívem, énekli a Dupla kávé, ahogy nyilván Webernek is az, aki nem oszt meg gyerekeiről információt a nyilvánossággal. Ami azt jelentheti, hogy ha vannak, nem büszke rájuk, ha nincsenek, könnyű a háborúról álmodni.
Kocsis kiemelte, nem az a kérdés, hogy Ukrajna mit szeretne, hanem az, hogy Európa mit szeretne Oroszországgal. Akar-e Oroszország ellen háborút vezényelni. És azt mondták, hogy igen. Meg is jelölték a dátumot: 2029-30. Nyilvánvaló: aki most úgy akar dönteni, hogy négy évre előre lát, az az Orbán kormány mellett dönt.
Jó is, hogy a tiszások ukrán zászló mellett vonultak, mert ennél sarkosabban nem is állhattak volna ki a háború mellett.
Kocsis szerint a Tisza Párt megnyilvánulásai nem mások, mint
„utolsó, kétségbeesett csapkodások”. Hozzátette: Magyar Péter már előre választási csalással vádolja ellenfeleit, mert tart a vereségtől az áprilisi választáson.
A tömegben egy gyönyörűséges jelenet volt, amikor egy celldömölki asszony, aki reggel hétkor ült vonatra, hogy időben a Békementere érjen, egy műanyag dobozkából saját maga által horgolt kokárdákat kezdett osztogatni. Annyira megható volt, hogy a szavam elállt.
Büki Józsefné Zsuzsanna horgolta azt a száz kis trikolort, amit ingyenesen osztogatott azoknak, akik körülötte álltak.
Boldog voltam munka közben, jó magyarnak éreztem magam. Természetes, hogy a kormányra szavazok, azért vagyok itt” –
mondta.
Arany János Kozmopolita költészet című versében üzent Zsuzsanna asszonynak és a Békemement többi tagjának: „Légy, ha birsz, te »világ-költő!« / Rázd fel a rest nyugatot: / Nekem áldott az a bölcső, / Mely magyarrá ringatott; / Onnan kezdve, ezer szállal / Köt hazámhoz tartalék: / Puszta elvont ideállal / Inkább nem is dallanék.” Az elvont ideálról, a hazugságról, a valóság elferdítéséről Orbán Viktor beszédében így vallott:
Ma Brüsszel is magyar embernek öltözött. Az ő 12 pontja a szolgaság 12 pontja. Arról szól, mit kívánnak a brüsszeliek, de mi, márciusiak sohasem törődünk bele, hogy a magyarok 12 pontjából brüsszeli 12 pontot csináljanak a budapesti labancok. Nem engedjük, hogy 30 brüsszeli ezüstért eladják, amit 16 év alatt felépítettünk. Nem hagyjuk, hogy ukrán vagy szivárványos zászlóra cseréljék a nemzeti színeinket.”
A labancok a bécsi udvar hűségesei, császárpártiak voltak a függetlenségért küzdő kurucokkal szemben. Most nyilvánvalóan a labancok a komcsi-liberálisok, arra utalva, hogy ők idegen, azaz brüsszeli, ukrán érdekeket szolgálnak a nemzeti érdekekkel szemben.
Olyan hírességek vettek részt a demonstráción, mint a friss Kossuth-díjas Pataky Attila, Eperjes Károly, Radics Gigi, Muri Enikő, Dér Heni, Pápai Joci, Győzike, Zoltán Erika, Böde Dani és még sokan mások.
Az igazság lobogó tüze olvasztotta a tömeget egybe Orbán Viktorral. Még 27 nap! És Magyar Péter elkulloghat végre melegebb éghajlatra.
***
(Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos MTI/MTVA)