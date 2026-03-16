Azaz európai fiatalok halála, rokkanttá válása lenne az európai érdek? Miközben azt is felvetette, hogy az Európai Uniónak önálló katonai szövetséggé kellene alakulnia. Vörösmartytól tudjuk, hogy „Ábrándozás az élet megrontója, Mely, kancsalul, festett egekbe néz.” Fabien Mandon pedig azt mondta, a társadalomnak és a szülőknek fel kell készülniük „fiaik és lányaik elvesztésére” egy esetleges jövőbeli nagyhatalmi konfliktus során.

Bolondok háza a szívem, énekli a Dupla kávé, ahogy nyilván Webernek is az, aki nem oszt meg gyerekeiről információt a nyilvánossággal. Ami azt jelentheti, hogy ha vannak, nem büszke rájuk, ha nincsenek, könnyű a háborúról álmodni.

Kocsis kiemelte, nem az a kérdés, hogy Ukrajna mit szeretne, hanem az, hogy Európa mit szeretne Oroszországgal. Akar-e Oroszország ellen háborút vezényelni. És azt mondták, hogy igen. Meg is jelölték a dátumot: 2029-30. Nyilvánvaló: aki most úgy akar dönteni, hogy négy évre előre lát, az az Orbán kormány mellett dönt.

Jó is, hogy a tiszások ukrán zászló mellett vonultak, mert ennél sarkosabban nem is állhattak volna ki a háború mellett.

Kocsis szerint a Tisza Párt megnyilvánulásai nem mások, mint