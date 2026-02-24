Kiderült: ezért olyan fájdalmas Ukrajna számára az uniós hadikölcsön magyar blokkolása

A Világgazdaság arról ír, hogy az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós – mintegy 35 ezer milliárd forintos – uniós hitel nemcsak a háborús működés finanszírozását, hanem egy hosszabb távú haderőfejlesztési programot is szolgálhat.

Kijev tervei között egy jelentős Gripen-flotta beszerzése is szerepel,

amely alapjaiban alakíthatná át az ukrán légierő képességeit, ám az Európai Unió és Magyarország között újabb politikai és jogi vita bontakozott ki az Ukrajnának szánt hitelcsomag ügyében. A kérdés középpontjában az áll, hogy a decemberben elfogadott pénzügyi támogatás végrehajtása összekapcsolható-e a magyar energiaellátást érintő fejleményekkel — számolt be róla az euronews.