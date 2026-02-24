Kiderült: ezért olyan fájdalmas Ukrajna számára az uniós hadikölcsön magyar blokkolása

Zelenszkij párttársa: áprilisra összeomolhat az állam, pénzügyi katasztrófa zajlik Ukrajnában
Danyiil Hetmancev szerint Ukrajna nem képes betömni a költségvetésén tátongó lyukakat.
A magyar kormány jelenleg a Barátság kőolajvezeték politikai célú leállítására miatt blokkolja a hitel kifizetését.
A Világgazdaság arról ír, hogy az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós – mintegy 35 ezer milliárd forintos – uniós hitel nemcsak a háborús működés finanszírozását, hanem egy hosszabb távú haderőfejlesztési programot is szolgálhat.
Kijev tervei között egy jelentős Gripen-flotta beszerzése is szerepel,
amely alapjaiban alakíthatná át az ukrán légierő képességeit, ám az Európai Unió és Magyarország között újabb politikai és jogi vita bontakozott ki az Ukrajnának szánt hitelcsomag ügyében. A kérdés középpontjában az áll, hogy a decemberben elfogadott pénzügyi támogatás végrehajtása összekapcsolható-e a magyar energiaellátást érintő fejleményekkel — számolt be róla az euronews.
Emlékeztetnek: az Európai Tanács elnöke, António Costa levélben fordult Orbán Viktor miniszterelnökhöz, felszólítva a magyar kormányt, hogy tartsa tiszteletben az Ukrajnának jóváhagyott kölcsönmegállapodást. A magyar kormány ugyanakkor a Barátság kőolajvezeték leállítására hivatkozva blokkolja a hitel kifizetését.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter álláspontja szerint
amíg Ukrajna nem indítja újra a Magyarország felé irányuló olajszállítást, addig Budapest nem támogat olyan uniós döntéseket, amelyek Kijev pénzügyi támogatását szolgálják,
így a szóban forgó hitel folyósítását sem. A miniszter közlése szerint nincs műszaki akadálya a szállításnak, ezért a korlátozást politikai döntésnek tekinti, amely a magyar energiaellátás biztonságát veszélyezteti.
Ezt is ajánljuk a témában
Danyiil Hetmancev szerint Ukrajna nem képes betömni a költségvetésén tátongó lyukakat.
Mint kiderült, egy 2025. október 22-én aláírt svéd–ukrán szándéknyilatkozat a két ország légierő-együttműködésének elmélyítését célozza, és akár 100–150 darabos flotta lehetőségét is felveti a következő évtized során. Ez nem konkrét megrendelés, hanem politikai és ipari előkészítés, amely a pénzügyi, kiképzési és logisztikai feltételek megteremtésére irányul.
A Gripen típust eredetileg arra tervezték, hogy korlátozott infrastruktúra mellett, széttelepített bázisokról is működőképes maradjon.
Rövid kifutópályáról, akár ideiglenes pályákról is üzemeltethető, gyors újrafegyverzéssel és viszonylag alacsony üzemeltetési költséggel. Ez a koncepció illeszkedik ahhoz a hadszíntéri környezethez, ahol a nagy, fix repülőterek sérülékenyek az orosz rakéta- és dróntámadásokkal szemben – írják.
Nyitókép forrása: RALF HIRSCHBERGER / AFP