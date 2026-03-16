Zelenszkij már vakarja a fejét: Szijjártó Péter bejelentette, hogy Magyarország új kőolajvezetéket épít

Lehullott az álarc Németország külügyminiszteréről: nyíltan megfenyegette Magyarországot (VIDEÓ)
Még Szijjártó Péter is teljesen ledöbbent.
Magyarország és Szlovákia megállapodott egy új üzemanyagvezeték megépítéséről.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben, az Európai Unió külügyminiszteri tanácsülését követően bejelentette, hogy Magyarország és Szlovákia megállapodott egy új üzemanyagvezeték megépítéséről, amely a pozsonyi és a százhalombattai finomítót köti majd össze – írta meg a Világgazdaság.
A miniszter arról beszélt, hogy Magyarország közel ötven napja olajblokád alatt áll Ukrajna részéről, miután a szállítás leállt a Barátság kőolajvezetéken. Szijjártó szerint a leállásnak nincs műszaki vagy technikai oka, kizárólag politikai döntés áll mögötte. Elmondása alapján az ukrán fél több, egymásnak ellentmondó magyarázatot adott a késlekedésre: az ukrán rendszerüzemeltető vállalat először háromnapos csúszásról beszélt, majd további napokról, később pedig már egy hónapos késedelemről tájékoztatott. A miniszter szerint az ukrán külügyminiszter a tanácsülésen már 42 napos határidőt említett.
A külügyminiszter közölte, hogy Magyarország addig nem támogat újabb, Ukrajnával kapcsolatos uniós döntéseket, amíg az olajszállítás nem indul újra. Ennek részeként Budapest nem támogatja sem a 20. orosz szankciós csomagot, sem az Ukrajnának szánt, mintegy 90 milliárd eurós hitelcsomagot. A miniszter úgy fogalmazott: miközben Ukrajna blokád alatt tartja Magyarországot, addig Brüsszelben nem várható el, hogy Budapest támogassa az Ukrajnának kedvező döntéseket.
Szijjártó arról is beszámolt, hogy a tanácsülésen éles vita alakult ki. Elmondása szerint Németország külügyminisztere „nagyon súlyos következményeket” helyezett kilátásba arra az esetre, ha Magyarország továbbra is blokkolja az Ukrajnával kapcsolatos döntéseket. A magyar miniszter ezt példátlan nyomásgyakorlásnak nevezte, és hangsúlyozta: több mint tizenegy éves miniszteri pályafutása alatt még nem tapasztalt hasonló fenyegetést.
A sajtótájékoztatón Szijjártó Péter ismertette az új magyar–szlovák energetikai megállapodást is.
Ennek értelmében egy 127 kilométer hosszú dízel- és benzinvezeték épül a pozsonyi és a százhalombattai finomítók között. A vezeték évente mintegy 1,5 millió tonna olajtermék szállítására lesz alkalmas.
A miniszter elárulta, a beruházás növeli a két ország energiaellátásának biztonságát is, és csökkenti az olyan külső kockázatok hatását, mint a háborús helyzet vagy az energiaszállítások politikai célú korlátozása. A tervek szerint a vezeték a jövő év első felében készülhet el, és a két finomító közvetlen összekapcsolásával rugalmasabbá teheti az üzemanyag-ellátást a térségben.
