Zelenszkij már vakarja a fejét: Szijjártó Péter bejelentette, hogy Magyarország új kőolajvezetéket épít

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben, az Európai Unió külügyminiszteri tanácsülését követően bejelentette, hogy Magyarország és Szlovákia megállapodott egy új üzemanyagvezeték megépítéséről, amely a pozsonyi és a százhalombattai finomítót köti majd össze – írta meg a Világgazdaság.

A miniszter arról beszélt, hogy Magyarország közel ötven napja olajblokád alatt áll Ukrajna részéről, miután a szállítás leállt a Barátság kőolajvezetéken. Szijjártó szerint a leállásnak nincs műszaki vagy technikai oka, kizárólag politikai döntés áll mögötte. Elmondása alapján az ukrán fél több, egymásnak ellentmondó magyarázatot adott a késlekedésre: az ukrán rendszerüzemeltető vállalat először háromnapos csúszásról beszélt, majd további napokról, később pedig már egy hónapos késedelemről tájékoztatott. A miniszter szerint az ukrán külügyminiszter a tanácsülésen már 42 napos határidőt említett.