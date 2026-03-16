Lehullott az álarc Németország külügyminiszteréről: nyíltan megfenyegette Magyarországot (VIDEÓ)

Bármikor megtámadhatja Magyarországot Ukrajna: elkészült a terv, már az Európai Unióval is egyeztetnek
Mindent összehangolna Kijev és Brüsszel.
Még Szijjártó Péter is teljesen ledöbbent.
Szijjártó Péter hétfőn egyenesen Brüsszelből jelentkezett be. A külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán számolt be egy vérlázító eseményről.
Mint kiderült, hétfőn külügyminiszteri tanácsülést tartanak, melynek a szünetében árulta el Szijjártó Péter, hogy eddig milyen hangulatban zajlott a megbeszélés.
Ilyen nyílt, durva, szégyentelen fenyegetőzéssel még nem találkoztam”
– állapította meg a miniszter, majd hozzátette: „a német külügyminiszter nyíltan, mindenfajta szégyenérzet nélkül fenyegette meg Magyarországot arra az esetre, ha nem adjuk fel a nemzeti érdekeink védelmét Ukrajnával szemben. Azt várta el gyakorlatilag, hogy viseljük el, hogy az ukránok elzárják az olajcsapot, viseljük el az olajblokádot, azonnal adjuk oda az összes létező pénzt Ukrajnának, fogadjuk el a szankciókat,
mert ha nem, annak nagyon súlyos következményei lesznek”.
Mindent összehangolna Kijev és Brüsszel.
Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP
A felvételt itt tudja megtekinteni:
***