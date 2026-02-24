Ft
nemzetközi valutaalap európai unió imf katasztrófa orosz-ukrán háború összeomlás Volodimir Zelenszkij ukrajna

Zelenszkij párttársa: áprilisra összeomolhat az állam, pénzügyi katasztrófa zajlik Ukrajnában

2026. február 24. 06:32

Danyiil Hetmancev szerint Ukrajna nem képes betömni a költségvetésén tátongó lyukakat.

2026. február 24. 06:32
null

Ukrajnának már áprilisban nem lesz miből fedeznie a költségvetési kiadásait, az országot pénzügyi katasztrófa fenyegeti – jelentette ki hétfőn Danyiil Hetmancev, a Nép Szolgája kormánypárt parlamenti képviselője, a törvényhozás pénzügyi bizottságának elnöke.

„Úgy érzem, hogy 

pénzügyi tragédia küszöbén állunk. A pénzügyminiszter is így van vele. Mert áprilisban nem lesz miből fedezni a kiadásokat” 

– idézte az UNIAN ukrán hírügynökség a politikust.

Az ukrán szakértők áprilist tekintik végső határidőnek az Ukrajna partnereitől várt pénzügyi segítség beérkezésére. Jelenleg a költségvetés kiadásait több tétel esetében az év későbbi időszakaira előirányzott pénzeszközök előrehozatalával fedezik.

Hetmancev arra sürgette az ukrán parlamentet, hogy mielőbb fogadjon el több olyan adóügyi törvényjavaslatot, amelyeket a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és az Európai Unió a további finanszírozás feltételéül szabott.

Kijev jelenleg egy új, 8,1 milliárd dollár összegű, 48 hónapos futamidejű program elindításáról tárgyal az IMF-fel Ukrajna számára. Ehhez a kijevi vezetésnek adóemeléseket tartalmazó törvényjavaslatokat kell elfogadnia.

A jelenlegi, 15,6 milliárd dollár összegű, kiterjesztett IMF-hitelprogram 2023-2027-re szól, azonban a kijevi vezetés új program elindítását kérte a Nemzetközi Valutaalaptól.

(MTI)

Nyitókép: Adem ALTAN / AFP

tajoska
2026. február 24. 07:01
Majd az EU küld pénzt, mint mindig, és az IMF is meggondolja magát.
Obsitos Technikus
2026. február 24. 06:41
Ott rohadjatok meg, ahol vagytok.
tomekjosef
2026. február 24. 06:40
Még áprilisig létezik ez a kóceráj?
Tuners
2026. február 24. 06:39
Ilyenkor kell jó nagyot belerúgni, még egyet. Nincs még valami más is, amit még blokkolni lehetne? 😀
